Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post

Розслідування впливу росіян і їхньої пропаганди у Вашингтоні, зокрема на Конгрес, зробило видання Washington Post. Здобуті однією з європейських розвідок документи свідчать, що росіяни запустили низку кампаній для поширення розбрату, зневіри та зниження підтримки України в США. При цьому деякі американські конгресмени є учасниками цієї кампанії з боку Кремля. Чи буде Вашингтон запобігати російській кампанії – велике питання.

Внутрішні документи Кремля свідчать, що московські пропагандисти намагалися підірвати громадську підтримку законопроєкту про допомогу Україні, коли в серпні минулого року президент Байден запропонував додатково виділити Україні 24 мільярди доларів. Про це йдеться у розслідуванні видання Washington Post.

За його інформацією, в рамках тривалої кампанії впливу на Конгрес та інші політичні дебати і розпалювання антиукраїнських настроїв, пов'язані з Кремлем політтехнологи і тролі написали тисячі сфабрикованих новин, постів і коментарів у соціальних мережах. Вони пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку кордонів США і намагаються посилити економічну і расову напруженість у США. Про це все йдеться в серії внутрішніх документів Кремля, отриманих європейською розвідувальною службою і проаналізованих Washington Post.

Один із політтехнологів, наприклад, як зазначає видання, доручив працівникові троль-ферми написати коментар "не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста". Він припустив в тезах, що цей вигаданий американець "не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші повинні бути витрачені на захист кордонів Америки, а не України. Він бачить, що політика Байдена веде США до краху".

WP зазначає, що отримало понад 100 різних документів, датованих від травня 2022 року по серпень 2023 року з метою викриття пропагандистських операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України в США, а також їхніх масштабів і методів. Ці файли є частиною з серії витоків, які дозволили викрити паралельні зусилля Москви, спрямовані на послаблення підтримки України у Франції та Німеччині, а також на дестабілізацію самої України.

Другий фронт кремля. Як розвертали "бойові сили" тролів

росія посилює свої пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх і колишніх високопоставлених західних посадовців, став для Москви майже таким же важливим, як і військова кампанія в Україні – особливо з огляду на те, що схвалення Конгресом подальшої допомоги стало критично важливим для здатності Києва продовжувати оборонятися.

"Для росії головним пріоритетом є зупинка постачання озброєнь, тому вони кидають речі в стіну, щоб побачити, що прилипне. Ми бачимо широку кампанію, яка має кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші. росіянам байдуже. Вони просто намагаються засіяти середовище", – зазначив WP один з республіканських співробітників на Капітолійському пагорбі.

Видання підкреслює, що кампанія намагалася зобразити президента України Володимира Зеленського корумпованим, наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають американо-мексиканський кордон, закликала фінансувати безпеку кордонів, а не будь-яку допомогу Україні, і описувала "білих американців" як головних невдах через іноземну допомогу.

В одному з отриманих документів йдеться, що стратегія полягає в просуванні поглядів ультраправого крила Республіканської партії і закликає американських "лідерів громадської думки та політиків" озвучувати деякі меседжі, але в документах не називаються персоналії.

Багато документів містять метадані, які вказують на те, що вони були написані членами команди, яка працює на керівника московської піар-компанії "Агентство соціального дизайну" Іллю Гамбашидзе. Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти Гамбашидзе за його участь у "наполегливій іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, зокрема у створенні веб-сайтів, покликаних видавати себе за легітимні засоби масової інформації в Європі, що є частиною кампанії, яку західні офіційні особи назвали "Двійник".

Як зазначає WP, аналітики і колишні американські урядовці вважають, що ця кампанія є частиною все більш витонченої стратегії, яка ґрунтується на майже 10-річних зусиллях Кремля, спрямованих на те, щоб підвищити голос популістських антиістеблішментських політиків, які виступають проти глобальної ролі Сполучених Штатів.

Оскільки ультраправе крило Республіканської партії з серпня фактично заблокувало будь-яку подальшу допомогу Україні, зусилля Кремля, спрямовані на підрив підтримки України, можливо, на сьогодні набули більшого ефекту в Сполучених Штатах, ніж будь-де в іншому місці.

"Вплив російської програми за останнє десятиліття ... можна побачити в дебатах у Конгресі США щодо допомоги Україні. Вони мали стратегічний сукупний вплив", – заявив керівник Центру аналізу загроз Microsoft Клінт Уоттс.

За його словами, ви б ніколи раніше не почули... від політиків у США, що Україна не є достатньо важливою, і ми не будемо підтримувати НАТО. Натомість, зауважив експерт, на цифровій платформі ваша здатність робити такі речі працює.

Конгресмен Майкл Р. Тернер (штат Огайо), який очолює Постійний комітет Палати представників з питань розвідки, заявив у неділю, що це "абсолютна правда", що деякі республіканці з Конгресу повторюють російську пропаганду про вторгнення в Україну. "Ми бачимо, що з росії безпосередньо надходять спроби замаскувати антиукраїнські та проросійські повідомлення – деякі з них ми навіть чуємо в залі засідань Палати представників", – сказав Тернер в ефірі програми "Про становище в країні" на телеканалі CNN.

Воттс наголосив, що росія "говорить аудиторії 80 відсотків того, що вона вже чує, і 20 відсотків того, що вона хоче, щоб аудиторія почула. Вони задовольняють попит на інформацію, а потім додають трохи власної інформації, і з часом це працює дуже ефективно.

Зусилля Кремля щодо втручання в політичну систему США, нагадує WP, вперше стали очевидними напередодні президентських виборів 2016 року, коли розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що росія розгорнула мережу тролів – творців фейкових акаунтів у соціальних мережах – для поширення дезінформації, яка сприяла президентській кампанії Дональда Трампа і мала на меті саботувати кандидатуру Гілларі Клінтон, у тому числі з використанням матеріалів, викрадених з кампанії Клінтон. Відтоді деякі соціальні мережі намагаються посилити контроль за ворожими державними суб'єктами, але дезінформаційні кампанії продовжують поширюватися.

Як стверджує видання, плани команди Гамбашидзе передбачають використання "недовговічних" акаунтів у соціальних мережах, щоб уникнути виявлення. Маніпулятори в соціальних мережах розробили техніку використання акаунтів для розсилки посилань на матеріали, а потім видаляють свої пости або акаунти після того, як інші користувачі перепостять цей контент. За словами дослідників дезінформації, ідея полягає в тому, щоб приховати справжнє походження оманливої інформації і залишити канал відкритим для майбутніх операцій впливу.

Пропагандисти використовують ще одну техніку, поширюючи лише веб-адресу, а не слова в дописі, щоб ускладнити пошук цього матеріалу, повідомляє дослідницька компанія Alethea, яка називає цю тактику "написанням невидимим чорнилом". Інші прийоми заплутування включають перенаправлення глядачів через низку на перший погляд випадкових веб-сайтів, поки вони не потрапляють на оманливу статтю.

В одному з документів, з яким ознайомилося видання, містився заклик використовувати платформу Trump's Truth Social як єдиний спосіб поширювати пости "без цензури", у той час як для Facebook, Twitter (тепер відомий як X) і YouTube мають бути створені "короткочасні" акаунти.

Просування контенту щодня. Кірієнко дав наказ

У січні 2023 року Кремль серйозно взявся за підрив американської підтримки України, стверджує Washington Post з посиланням на отримані документи. Перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кірієнко викликав команду політтехнологів, які вже працювали над кампаніями з ослаблення підтримки Києва в Європі, включно з Гамбашидзе, і попросив їх розширити свої зусилля. Стратеги найняли десятки працівників "ферм тролів" і перекладачів.

Незабаром московські пропагандисти отримали наказ створити медіа-контент для американців, який би просував звинувачення в корупції за участю українського керівництва – "продаж і крадіжку зброї", наданої Україні, як свідчить один з документів.

Стратегам було наказано створювати середовище, в якому "американці не готові жертвувати своїм добробутом заради конфлікту в Україні", а також представляти дедалі тісніші відносини росії з Китаєм як нову загрозу, "створену власними діями США".

Коли республіканець Метт Ґаєц (штат Флорида), провідний противник допомоги Україні, попередив про "небезпечний двопартійний консенсус, який веде нас до війни з росією" і розкритикував початковий пакет допомоги Вашингтона Києву в розмірі 40 мільярдів доларів у 2022 році як такий, що буде наданий "у той час, коли американці залишаться без дитячого харчування", росіяни виокремили цю заяву для своїх тролів як приклад того, які меседжі слід посилити.

"Важливо зазначити, що для ефективної роботи нам потрібно звести фейки до мінімуму, а реалістичну інформацію – до максимуму", – йдеться в одній із пропозицій команди стратегів Гамбашидзе. В документі зазначається, що постійним рефреном має бути: "це те, що відбувається насправді, це те, про що вам не розповідають офіційні ЗМІ".

Передбачалося створення постів і коментарів у соціальних мережах, а також відеороликів на YouTube, які б розпалювали расову і соціальну ворожнечу в США і посилювали теми "загальної бідності, рекордної інфляції, зупинки економічного зростання ... ризику втрати роботи для білих американців, привілеїв для кольорових і дегенератів та інвалідів", як йдеться в пропозиції, метадані якої свідчать, що її написав член команди Гамбашидзе.

Як зауважує Washington Post, пости мали просувати побоювання, що надмірні витрати на зовнішню політику пішли "на шкоду захисту інтересів білих людей у США", а також ідею, що "Америка програє, незважаючи на зусилля Байдена, що ми будемо втягнуті у війну, і наші хлопці загинуть в Україні".

Стратеги написали численні рекомендації для статей або постів у соціальних мережах, свідчать документи. Один з них намагався порівняти рівень бездомності в Америці з рівнем бездомності в росії і стверджував, що Сполучені Штати починають все більше нагадувати "країну третього світу". Рекомендований коментар у соціальних мережах від вигаданого американця у відповідь на статтю стверджував: "Мене переповнює гнів, коли на моїх очах черговий пакет допомоги Україні розподіляється по кишенях американських і українських чиновників. Дійсно, важко зрозуміти такі жести "допомоги", коли власні бездомні сидять під ногами перехожих і сплять під мостами".

Цієї весни, коли адміністрація Байдена знову готувалася до спроби проштовхнути додаткове фінансування для України через Конгрес, сайти, які Microsoft та інші дослідники соціальних мереж пов'язують з кремлівською кампанією, розпочали нові спроби поширювати оманливий контент про імміграцію та кордон з Мексикою. В одному з випадків сайт, ідентифікований Meta як частина мережі "Двійник", розмістив статтю про те, що він назвав хвилею нелегальної імміграції, яка, як він стверджував, "підриває основи національної безпеки".

"Ви просто повинні просувати контент кожен день. Насправді працює саме доступність цього контенту в часі, оскільки хтось спіткнеться об нього, політик або знаменитість знайде його з часом, просто спираючись на доступність контенту", ­– стверджує Уоттс.

Фейк створив резонанс. Як залучались американські політики

Проєкти, запропоновані стратегами, відображають теми і наративи, які можна побачити в мережі "Останні надійні новини" та інших пов'язаних з нею ресурсах – сайтах, які залишаються в мережі і які, як свідчать документи, контролюються кремлівськими чиновниками, що співпрацюють з Гамбашидзе та іншими стратегами. За даними Центру аналізу загроз Microsoft, який проаналізував вибірку створених командою Гамбашидзе коментарів і статей, опубліковані тексти відрізнялися один від одного. Microsoft і компанія Graphika, що займається аналізом соціальних мереж, заявили, що, можливо, чернетки статей були опубліковані на сайтах-двійниках, пізніше видалених і заблокованих соціальними мережами. Материнська компанія Facebook Meta приєдналася до компаній, що займаються дослідженням соціальних мереж, щоб вперше викрити кампанію "Двійник" у вересні 2022 року.

Кремлівські пропагандисти уважно стежили за опитуваннями громадської думки в США і зниженням підтримки України серед американців, особливо республіканців. Вони також проводили опитування двічі на місяць за допомогою механізму, який вони назвали "потоковою вибіркою" – проведення інтернет-опитувань через інтернет-рекламу та соціальні мережі, такі як Facebook і TikTok. Результати, що свідчать про незначне зниження підтримки України, за словами WP, здаються абсолютно ненадійними, але були передані кремлівським господарям стратегів як мірило успіху.

Фейкові новини про нібито корупцію Зеленського, поширені пов'язаними з росією веб-сайтами під час дебатів у Конгресі щодо допомоги Україні восени, викликали резонанс. Одне з найуспішніших тверджень було поширене виданням DC Weekly – респектабельним на вигляд інтернет-виданням, яке дослідники дезінформації з Клемсонського університету відстежили через домени, пов'язані з колишнім американським поліцейським Джоном Марком Дуганом, який перекваліфікувався на проросійського журналіста на сході України на Донбасі.

У листопаді через видання DC Weekly поширилася фейкова новина, в якій стверджувалося, що Зеленський купив дві яхти за гроші американської допомоги. Це твердження, відверто неправдиве і заперечене урядом Зеленського, підхопила ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін (штат Джорджія), яка зіслалася на публікацію цих чуток на платформі X.

Один з проукраїнських сенаторів, республіканець з Північної Кароліни Том Тілліс, сказав в інтерв'ю CNN, що дебати про допомогу були зупинені частково через те, що деякі політики заявили, що вони стурбовані звинуваченнями в корупції і думкою про те, що "люди купуватимуть яхти на ці гроші".

Джерело: Washington Post