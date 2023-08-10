Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг

Колишній командувач Збройними силами США в Європі американський генерал у відставці Марк Гертлінг намагається пояснити експертам та західним ЗМІ, які пишуть про провальний контрнаступ чи його надто повільне просування, про складність подібних операцій навіть для досвідчених американських військ. Може, його почують...

CNN зазначило, що "повільний прогрес" українського контрнаступу "викрив складність перетворення українських військ на об'єднані механізовані бойові підрозділи, які іноді проходять лише восьмитижневу підготовку на танках та інших нових системах озброєння, що постачаються зі Заходу". Так, без жартів. Загальновійськові операції – це важко, навіть для найкращих західних військових, і навіть тоді, коли ворог у вас не стріляє. Я знаю, я це робив, пише Марк Гертлінг у виданні The Bulwark.

Якщо ви виїдете з Лос-Анджелеса і проїдете близько двох годин пустелею на півдорозі до Лас-Вегаса, ви побачите місто Барстоу, штат Каліфорнія. Якщо ще трохи проїдете по трасі 15, то зможете повернути на Форт Ірвін Роуд і побачити дорожній знак: "Наступні 37 миль – абсолютно нічого". В кінці цієї дороги знаходиться Комплекс глибокого космічного зв'язку "Голдстоун", де НАСА відстежує міжпланетні космічні місії та підтримує з ними зв'язок, а також форт Ірвін, на території якого з 1981 року знаходиться Національний навчальний центр (НУЦ) армії США.

"Форт Ірвін" є перлиною серед трьох основних навчальних центрів армії США. (Іншими є Об'єднаний центр підготовки у форті Джонсон в Луїзіані і Об'єднаний багатонаціональний центр підготовки у Хохенфельсі, Німеччина, де військові тренуються разом із міжнародними партнерами і де торік проходили підготовку українські сили). Саме у "Форт-Ірвіні" армія тренує більшість своїх важких сил для проведення загальновійськових операцій. До тренувального центру важкі бригади з усієї континентальної частини США привозять свої командні пункти з десятками штабних офіцерів разом із тисячами солдатів на танках, бойових машинах піхоти, артилерійські гармати і HIMARS, інженерно-саперне і будівельне обладнання, зенітні ракети і ракети середньої дальності, ударні і розвідувальні гелікоптери, безпілотники, вантажівки і всі види транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення – від паливозаправників до боєприпасів, щоб взяти участь у численних місіях. Під час 30-денних навчань бригади, кожна з яких є загальновійськовою командою з різними типами сил і засобів, фактично вирушають на війну.

Командири і підрозділи перебувають в умовах, наближених до бойових, завдяки чоловікам і жінкам з Оперативної групи, які розробляють навчальні заходи, і "протилежній стороні" або OPFOR, яка також організована в загальновійськову команду і пишається тим, що постійно маневрує і випереджає підрозділи, які приїжджають на тренування. Під час цих боїв "сила на силу" за навчальними підрозділами пильно стежать кілька сотень "спостерігачів/контролерів" з Оперативної групи, які записують кожну важливу розмову і фіксують на відео кожен ключовий рух. GPS-трекери стежать за пересуванням людей і техніки. "Влучання" і "вбивства" фіксуються за допомогою багатофункціональної інтегрованої системи лазерного ураження (Multiple Integrated Laser Engagement System), яка є попередником лазерного тегу. Вся ця інформація консолідується і використовується для обговорення хороших і поганих бойових дій під час формальних і неформальних розборів, які відбуваються під час запланованих пауз у бою. Вся ця система відповідає мантрі баскетбольного тренера Боббі Найта про те, що тренування завжди має бути складнішим за гру.

Ресурсомістке? Так. Складне? Так, складне. Повторюване? Безумовно. Виклик? Ще б пак. Цей вид загальновійськової підготовки базується на американському способі ведення війни, він готує нас до протистояння ворогам нашої країни і допомагає рятувати життя американців у реальному бою.

Під час кожної навчальної ротації бригади зазвичай отримують шість бойових завдань різного типу. Для кожної "битви" штабне планування займає кілька годин, підготовка сил і репетиції вимагають додаткового часу, а потім самі бої розігруються на маневреному полігоні, трохи більшому за Род-Айленд. Найскладнішою із цих місій є цілеспрямована атака на ворога, що обороняється, – така сама операція, яку українці вже кілька місяців проводять в умовах реальної війни.

Коли я був командиром бригади, розгорнутої в навчальному центрі, мій підрозділ багато "вчився і зростав" під час цілеспрямованого нападу. Після місяців підготовки до цієї місії на нашій домашній базі ми були впевнені, що зможемо перемогти супротивника (OPFOR). Але у Високому Мохаве нам не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що у нас був поганий план, ми не тренувалися належним чином, і наші піхотні, артилерійські, бронетанкові та інженерні команди не були синхронізовані під час бою. Танки натрапляли на мінні поля і не були захищені від дальнобійного вогню супротивника. Наше інженерне обладнання для прориву не було там, де воно мало бути. Наш зв'язок глушився ворогом, а наша артилерія не могла ефективно придушити його. Я міг би продовжувати.

На диво, після командування бригадою мене призначили командиром Оперативної групи у "Форт-Ірвіні". Можливо, тому, що я знав, як виглядає ретельна прочуханка з боку супротивника, а також як допомогти іншим командирам бригад уникнути помилок, яких припустився я. Протягом цього періоду я спостерігав за тим, як 12 різних бригад намагалися виконати цю складну місію, і бачив усі помилки, які тільки можна собі уявити. Їхні огляди після завершення операції дали багато "досвіду навчання і зростання" як для командирів, так і для солдатів. Звичайно, це не були справжні бойові дії, і ніхто не загинув.

Ситуація в Україні, звичайно, дуже відрізняється. На додаток до цілком реальних смертей, поранень і руйнувань, українці намагаються здійснювати цілеспрямовані атаки в набагато більших масштабах, причому всі їхні бригади є лише частинами загальної великої наступальної операції. Вони роблять це численними бойовими підрозділами (за різними оцінками, від дев'яти до 12 загальновійськових бригад), на дуже великому фронті (від 400 до 600 миль, це грубо – відстань між Вашингтоном і Бостоном), проти супротивника, який мав вісім місяців, щоб побудувати три широкі пояси загороджень і підготувати бойові позиції для підтримки цих загороджень (на НТС у супротивника є близько 24 годин, щоб побудувати один комплекс загороджень, що складається з дроту, мін і ровів).

Українські військові також не повністю поділяють американський/західний спосіб ведення війни – поки що. Працюючи з ними у 2010-2012 роках було очевидно, що деякі з їхніх командирів (особливо мій колега, генерал-полковник Геннадій Воробйов) відчайдушно намагаються позбутися пострадянського армійського, артилерійського, інституційного підходу до ведення війни. Тоді як навчання готували українські війська до виконання місії в Афганістані, в Яворівському навчальному центрі під Львовом було мало часу для того, щоб допомогти їм побудувати армію нового типу. Бойові дії з 2014 року, а особливо з лютого 2022-го, сприяли набуттю ними досвіду та усвідомленню необхідності подальшої трансформації своїх сил безпеки. Українські збройні сили ще не мають підготовлених і зрілих загальновійськових сил, а також підготовлених і підтримуваних військово-повітряних сил, які могли б зробити свій внесок у разі синхронізації з ефективними наземними операціями. Насправді, як і у випадку з підготовкою загальновійськових сил, для того, щоб мати ефект на полі бою, потрібно докласти значних зусиль, а не просто передати їм літаки F-16. Цей день настане.

Великий військовий теоретик Карл фон Клаузевіц якось написав, що на війні все просто, але найпростіші речі складні. Мільйони військових практиків, які мають бойовий досвід, погодяться з цим, а більшість мудреців, які не були на полі бою, рідко розуміють значення інших факторів війни: нова техніка, проведення складної місії вперше, "зелені" війська, погода. Нещодавно New York Times припустила, що українські війська, озброєні новою технікою і навчені західними військовими, "спіткнулися в бою". Опис дій українців дуже нагадує більшість відгуків після операції у Форт-Ірвін:

"Війська загрузли в густих російських мінних полях під постійним вогнем артилерії і гелікоптерів. Підрозділи загубилися. Один із них відклав нічну атаку до світанку, втративши свою перевагу. Інший діяв настільки погано, що командири взагалі вивели його з поля бою".

Замініть "російські" на "супротивника", і це не так далеко від того, що сталося з моєю бригадою на НТЦ. Різниця полягала в тому, що українські війська потрапляли під реальний вогонь, що призводило до реальних жертв і реальних пошкоджень техніки. Так, все просто – йди сюди, стріляй туди, сховай це, знищ те – але найпростіші речі є надзвичайно складними.

Існує припущення, що сили, які обороняються, зазвичай мають перевагу 3 до 1 над силами, що атакують. Тобто, сили, які обороняються, можуть стримувати втричі більшу кількість нападників, ніж ті, що атакують. Співвідношення 3 до 1 нібито ґрунтується на студіях у галузі оперативних досліджень і показало, що в той час, коли сили, які атакують, беруть на себе більший ризик, не маючи достатньої кількості солдатів для створення і використання пролому, сили в обороні можуть скористатися перевагами оборонної місцевості, підготовленості, а також меншого страху і втоми через статичну позицію. Більшість досвідчених практиків назвали б співвідношення 3 до 1 емпіричним правилом або навіть своєрідним військовим прислів'ям. Ефективність бою залежить не лише від кількісних показників, але й від лідерства, морального духу військ з обох сторін, систем озброєння і часу, виділеного на виконання місії. Всі ці фактори вступають у гру, коли дві сили вперше виконують різні місії. Українці вперше намагаються здійснити кілька цілеспрямованих комбінованих атак проти укріпленого противника з кілометрами складних перешкод на великій території, тоді як росіяни вперше намагаються вести цілеспрямовану оборону з місяцями підготовки численних смуг загороджень.

Не дивно, що українська армія, яка отримала значну кількість нового західного обладнання і мала відносно короткий час для тренувань на європейських базах, може не здійснити стрімкого наступу на кшталт "Бурі в пустелі", як багато хто очікував. Особливо з огляду на те, що наступ спрямований проти значно укріплених російських сил, які, хоча все ще дещо дисфункціональні, засвоїли і застосовують важливі уроки з радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, артилерійського прицілювання та інтеграції вогню на великі відстані з захищених оборонних позицій.

З огляду на бажання відновити територіальну цілісність України, завершити виведення російських військ і припинення бойових дій, а також задовольнити запит на створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинів – три центральні пункти мирного плану Володимира Зеленського – ця війна, швидше за все, не закінчиться до кінця 2023 року. Але я залишаюся переконаним, що українська армія продовжуватиме вчитися під час проведення своєї великої наступальної операції в Запорізькому регіоні, Херсонщині та на Донбасі. Терпіння, розуміння динаміки війни та постійна підтримка залишатимуться критично важливими для завершення цієї місії.

Джерело: The Bulwark