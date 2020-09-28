Туризм - найбільший роботодавець і платник податків у Львові

Львів є найбільш популярним містом України, у до карантинний період його відвідувало більше двох мільйонів туристів - значно більше, ніж будь-яке інше місто України, включно із столицею.

Повний локдаун у зв'язку з пандемією коронавірусу не пройшов беззслідно для будь-якої верстви населення. Кожен шостий львів’янин (від працездатного населення), а це не менше 50 тис., з врахуванням сім’ї, то і всі 100 тис. мешканців громади є дотичними або працюють в індустрії гостинності у Львові.

Сьогодні, коли увесь світ відзначає дні туризму, ми поговорили з експертом в гетольно-ресторанній галузі, членом Львівського туристичного альянсу, генеральним менеджером львівського готелю "Панорама" Андрієм Вільчинським.

Його досвід великий, адже більше десяти років чоловік працює в галузі туризму, з яких майже вісім керує готелями, причому на різних етапах їх будівництва і становлення - від закладення першої цеглини до ребредингу.