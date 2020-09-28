Туризм - найбільший роботодавець і платник податків у Львові
Повний локдаун у зв'язку з пандемією коронавірусу не пройшов беззслідно для будь-якої верстви населення. Кожен шостий львів’янин (від працездатного населення), а це не менше 50 тис., з врахуванням сім’ї, то і всі 100 тис. мешканців громади є дотичними або працюють в індустрії гостинності у Львові.
Сьогодні, коли увесь світ відзначає дні туризму, ми поговорили з експертом в гетольно-ресторанній галузі, членом Львівського туристичного альянсу, генеральним менеджером львівського готелю "Панорама" Андрієм Вільчинським.
Його досвід великий, адже більше десяти років чоловік працює в галузі туризму, з яких майже вісім керує готелями, причому на різних етапах їх будівництва і становлення - від закладення першої цеглини до ребредингу.
Яка ваша оцінка співпраці влади і туристичного бізнесу Львова в умовах пандемії?
- Туристична галузь та сфера обслуговування загалом, на жаль, розвиваються часто не так завдяки, як всупереч… Тому, коли пандемія коронавірусу увійшла в наше життя і у Львові вимушено зупинили свою роботу готелі, хостели, ресторани, кафе, то не лише туристична галузь, а і міська влада виявилися не готовими до такого сценарію. Бо у зв’язку з різким спадом потоку туристів у закладах туристичної галузі та сфери обслуговування почалися масові скорочення персоналу і, відповідно, міський бюджет почав недоотримувати мільйонні відрахування з податків на доходи фізичних осіб.
Туристична галузь, а саме податки на прибуток фізичних осіб (понад 60%) становлять левову частку бюджету міста, тобто під час пандемії міський бюджет недоотримав 500 млн. гривень."
Чи можна було уникнути цього або мінімізувати фінансові втрати, а головне, не втратити найцінніший ресурс - фахівців галузі?
- Так, вважаю, що можна було. Зокрема, у квітні 2020 року разом з моєю ініціативою, спільно з готельно-ресторанною спільнотою, було організовано зустріч із міським головою, де були озвучені рекомендації для реанімації бізнесу. Отож, розуміючи, що пандемія може затягнутися надовго, а туристична галузь - одна з найбільш вразливих, ми запропонували призупинити сплату податку на землю, податку на нерухомість, а також призупинити сплату туристичного збору (найменш суттєво, адже податок є похідним від кількості туристів). Все це є необхідним, аби зберегти персонал, а бізнес зміг "вижити".
Станом на вересень 2020 року у сфері готельного та ресторанного бізнесу у Львові скорочено більше 20% фахівців, а деякі заклади не змогли знову відчинити двері відвідувачам.
Як міська рада відреагувала на оголошені пропозиції?
- За 6 місяців 2020 року з усього цього міська влада ледь спромоглася відмінити туристичний збір, хоча при завантаженості 20% - це символічна сума. Відтак, я вважаю, що туристичній галузі як найбільшому роботодавцю і платнику податків у Львові, необхідно мати власного представника в міській раді, крім того, вже давно назріла необхідність створення постійно діючої комісії ЛМР із питань туризму. Варто зазначити, що у депутатському корпусі, як найвищому представницькому органі громади, нема жодного представника туристичної галузі.
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