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CУСПІЛЬСТВО

Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер

Переклад iPress
28 вересня 2023, 12:14
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Дуже коротке оновлення за 28 вересня від Тома Купера. Адже з минулої ночі з'являються повідомлення, які можуть бути узагальнені одним словом: штурм.

Думаю, вже не є "новиною", що за останні 48 годин ЗСУ відкрили (цитую) "апокаліптичні обсяги" артилерійського вогню по російських позиціях на південний захід, південь і південний схід від Роботиного і в районі Вербового. Принаймні так описують ситуацію ті нечисленні росіяни, які все ще повідомляють про події в цьому регіоні.

Дійсно, величезні обсяги тривалого артилерійського вогню – а це від М142 і М270, через БМ-21 до Archer, і до менш далекобійних 2С7, М109 Paladin, М777, Panzerhaubitze 2000, Ceaser, Zuzana – вражають цілі від Новопрокопівки і Вербового до Очеретуватого, Токмака і Чернігівки.

Не дивно, що є відео, на яких видно, як два українські снаряди влучають у дві різні, але сусідні російські позиції в Новопрокопівці майже одночасно, як і на тій, з якої зроблено цей знімок ("кінчик" другої детонації можна побачити внизу знімка).

росіяни намагаються завдати удару у відповідь – запалювальними сумішами та авіаударами, бо їхня артилерія провела ще один дуже поганий день... або, краще сказати, поганий тиждень.

До речі, однією з цікавинок з того боку була гармата Д-44 (85-мм дивізійна гармата, якщо бути точним), виготовлена ще в 1940-х роках і вибита українцями близько двох днів тому:

…що "красномовно свідчить" про... ну, про обсяги втрат російської артилерії (як описано раніше).

На інших відео видно, як "рухаються" українські танки Challenger 2, Bradleys, Marders, Strykers... Думаю, також не новина (відповідні повідомлення кружляють у соцмережах щонайменше 48 годин), що на цій ділянці з'явилися дві свіжі українські бригади: 15-та Кара-Дагська бригада (Національна гвардія) та 71-а єгерська бригада (ЗСУ, на озброєнні БМП Bradley).

Відомо, що останніми днями додаткові підрозділи працювали далі в тилу (гадаю, це дає відповідь на всі питання про те, що "ЗСУ не мають резервів").

Не дивно, що з минулої ночі з'являються повідомлення... ну, всі вони можуть бути узагальнені одним словом: штурм.

Не вдаючись у подробиці: ще раз наберіться терпіння, чекайте новин... або, якщо ви не можете чекати і перебуваєте в стаціонарному положенні, займіться турботою про те, щоб ваша країна надіслала в Україну більше медичного обладнання, більше мінометних боєприпасів, більше артилерійських боєприпасів, більше безпілотників, більше систем нічного бачення та більше важкого озброєння.

Джерело

Том Купер

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