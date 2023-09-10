Українці продемонстрували росіянам "Морок", а британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер

У суботньому оновленні Том Купер трохи додав інформації до попереднього – п'ятничного –огляду війни в Україні, зокрема про успіхи ЗСУ під Кліщіївкою, "презентацію" росіянам нового БПЛА "Морок". А також дав відповіді на запитання читачів, зокрема, із різкою критикою НАТО через недостатню допомогу Україні. Наприклад, відповідаючи на запитання "Чому останнім часом ПСУ не розгортають або майже не розгортають високоточні керовані боєприпаси/крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG".

Повітряна/ракетна війна. Тим часом Пентагон розглядає можливість знищення 1000 пускових установок Patriot

Спершу одна поправка до мого попереднього звіту. російський надгоризонтний радар "Предел-Е" дійсно був вражений (очевидно, зенітно-ракетним комплексом), коли він був розгорнутий десь біля узбережжя на півдні Херсонської області. Подейкують, що це була єдина така система в експлуатації.

Одна балістична ракета "Іскандер-М", випущена росіянами рано вранці 8 вересня, влучила в місто Кривий Ріг. В результаті, поранення отримали 72 людини, пошкоджено 79 будинків, 1 956 квартир і 52 автомобілі. росіяни стверджують, що ціллю обстрілу був місцевий відділок поліції. Такі атаки вкотре дають зрозуміти, що ПСУ критично не вистачає (західних) зенітно-ракетних комплексів: Київ і Одеса, можливо, зараз і в безпеці, але райони на південь від Одеси, такі як Ізмаїльський порт, вже не в безпеці. Навпаки, такі міста, як Кривий Ріг, не кажучи вже про ті, що ближче до лінії фронту – див. Дніпро і Запоріжжя... тим часом один лише Пентагон "сидить" на купі з 1000 пускових установок Patriot і невідомо скільки ракет, і розглядає можливість їх "виведення з експлуатації" (чит.: знищення), і час від часу виявляє, що його запаси ATACMS набагато більші, ніж відомо (спасибі американським платникам податків...).

Атака російськими "Шахедами", оприлюднена рано вранці 8 вересня, включала 20 одиниць: 16 з них, як стверджується, були збиті. Для отримання "подробиць" про російське виробництво "Шахедів"/"Геранів", будь ласка, перегляньте цю гілку Твіттера: вона дійсно повна детальної інформації і, насправді, було б добре, щоб її переглянули різні африканські і азіатські державні діячі (у тому числі з таких союзників США/Великої Британії, як Уганда, Нігерія і Пакистан)... (дякуємо Тібо!).

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, з Білорусі було виведено масу літаків ВКС (9 Су-34 і Су-30СМ) і вертольотів (4 Мі-8 і 7 Мі-24). Логічно, адже їм там робити нічого, тоді як після 17 місяців війни у ВКС критично не вистачає справних літаків (і їхні бази заповнюються неробочими літаками, як Су-34 на фото нижче, без двигуна, але обмотаний шинами для захисту від українських БПЛА). Насправді, я лише здивований, що в цьому звіті немає МіГ-31К: їхні "Кинджали" довели свою неефективність проти цілей, захищених PAC-2/3, тому я б очікував, що вони будуть передислоковані на південь і працюватимуть проти... скажімо, міст на кшталт Дніпра чи Запоріжжя...

В ніч на п'ятницю українські безпілотники завдали удару по промисловому об'єкту в Курську. 8 вересня українці продемонстрували свій новітній ударний безпілотник дальнього радіусу дії "Морок". Його дальність польоту має становити близько 800 км.

До речі, The Telegraph повідомляє, що винищувачі EF-2000 "Тайфун" ВПС Британії зараз патрулюють небо над Чорним морем з метою захисту торгових суден, які перевозять українську пшеницю. Це відбувається з двох причин: кораблі завантажуються в порту Ізмаїл, а потім рухаються територіальними водами Румунії. А оскільки Румунія є членом НАТО, росіяни не наважуються атакувати кораблі, що рухаються в її територіальних водах.

... що, в свою чергу, означає: насправді, винищувачі ВПС Британії "Тайфун", про які йдеться, роблять те саме, що вони, і інші винищувачі НАТО, робили останні 19 місяців: захищають румунське небо (а відтепер і води).

Битва за Донбас. Під Кліщіївкою ЗСУ закріпилися на додаткових плацдармах

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... вже два-три дні триває масштабний наступ російських військ з боку Сергіївки та Ковалівки у західному та південно-західному напрямку (район між Надією на півночі та Новоєгорівкою на півдні). При цьому отримується величезна артилерійська підтримка, в тому числі близько десятка російських штурмових груп. Поки що достеменно відомо лише те, що останні зазнали значних втрат – передусім у БМП, але також і в танках.

Кліщіївка... у своєму минулому зведенні я згадував про контратаку російської 61-ї бригади морської піхоти з підкріпленням (очевидно, під командуванням генерал-майора Селівестрова, якого спочатку звільнили, а потім поновили на посаді "тупі московські командири"). Це сталося близько тижня тому, і, судячи з наявної інформації (більша частина якої датована 7 вересня), закінчилося дійсно найгіршим чином (принаймні для росіян). Читай: 61-а бригада морпіхів була знищена – в основному снарядами РСЗВ 26-ї артилерійської бригади та мінометами підрозділів ЗСУ, розгорнутих вздовж лінії фронту. Якщо цього було недостатньо, то те, що залишилося від 61-ї, потрапило під удар 3-ї штурмової бригади, в її північно-західний фланг. Яке ж було здивування, що більшість тих, хто вижив, просто втекли (тим самим наражаючи себе на ще більше українських артилерійських і мінометних обстрілів): тих, хто залишився, зачистила піхота 3-ї бригади (видно в центрі скріншоту нижче, разом з одним з їхніх БМП, що видно внизу).

І що ще краще: росіяни, схоже, так сильно програли, що українці закріпилися на додаткових "плацдармах" на схід від залізничного валу. Два південних з них фланкують росіян, які все ще тримаються вздовж валу на схід від Андріївки. (Щоб переконатися: так, ЗСУ втратили тут кілька одиниць техніки, в тому числі щонайменше дві БМП і два М113).

Є також повідомлення про відхід росіян з Курдюмівки – власне, про звільнення останньої – далі на південь: але ще треба буде дочекатися підтвердження.

"До справи": "Активна оборона" може бути основною суттю російської доктрини оборонних операцій, але їхня артилерія, що складається здебільшого із застарілих буксируваних установок, не має достатньої маневреності і зазнає значних втрат від українського контрбатарейного вогню (наприклад, тільки 8 вересня повідомлялося про знищення ЗСУ щонайменше 36 артилерійських установок зсрф). За таких обставин подібні контратаки приречені на провал. Так, вони час від часу створюють проблеми і втрати для ЗСУ, але вони також полегшують їм завдання – адже щоразу, коли росіяни хочуть просунутися вперед, вони змушені наражатися на вогонь з боку України...

Український контрнаступ. Триває розмінування

ЗСУ продовжують розширювати безпечні смуги руху через масивні російські мінні поля. Тут одна з наданих Словаччиною машин розмінування Bozena в дії. Роботи з розмінування тривають на всіх колишніх полях боїв і в інших частинах України, адже багато людей щодня отримують поранення (і, на жаль, гинуть) від цих мін. Розширення безпечних смуг має вирішальне значення для створення додаткових маршрутів постачання для військ, які зараз воюють на південь від (основних) російських мінних полів.

Новомайорське-Новодонецьке... останнє, як видається, оточене ЗСУ з трьох боків, але, схоже, ніяких додаткових просувань з боку українців не спостерігається. За повідомленнями, обидва села залишаються під масованим артилерійським обстрілом.

Новопрокопівка... ЗСУ, схоже, знаходяться на північній і східній околицях села ("знову"); але їхні сили зосереджені на просуванні на схід і південь від цього села, де українці зараз, схоже, наближаються до висоти 166 із заходу і півдня, а не безпосередньо.

Вербове... вибачте, зараз немає новин.., що зазвичай є добрим знаком.

Тим не менш, я думаю, що можу сказати, що мені потрібно намалювати нову карту цього району – хоча б тому, що росіяни зараз мають щонайменше чотири дивізії ВДВ, розгорнуті в цьому районі (7-а, 44-а, 76-а і 104-а ВДВ).

Запитання і відповіді

Чому останнім часом ПСУ не розгортають або майже не розгортають високоточні керовані боєприпаси/крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG?

Все ще намагаюсь з'ясувати, насправді. З того, що я можу сказати зараз: ні, це не було викликано жодними російськими ударами крилатими ракетами по базах 7-ї авіаційної бригади ПСУ (підрозділ, оснащений літаками Су-24М, які використовують обидві вищезгадані ракети). Я в цьому впевнений, тому що ПСУ продовжували розгортати свої Су-24М і ракети до них і після російської кампанії з нанесення ударів по базах цього підрозділу, ще наприкінці липня і на початку серпня.

Таким чином, наразі можна лише зробити висновок, що, схоже, британці та французи постачають набагато менше ракет, ніж це було раніше. Пам'ятайте, що вже в липні з'явилися перші "попередження" (в соціальних мережах) про те, що їхні запаси вичерпуються. Або ж НАТО (вкотре) "занепокоєне" ударами українських БПЛА в глибині росії і, таким чином, обмежує їхні поставки... Але ж Захід так само відомий своїми стратегічними помилками/прорахунками, як і росія.

(...якби ж тільки НАТО так само охоче постачало Україні нове озброєння і більше боєприпасів, як намагається стримувати українську бойову активність з метою моделювання результату цієї війни...).

Що таке підрозділ БАРС?

БАРС – це російська абревіатура від "Бойовий армійський резерв країни". По суті, це були резервістські сили, які можна порівняти, наприклад, з Національною гвардією армії США. Його було створено у 2015 році, оскільки вже під час початкового російського вторгнення в Україну з'ясувалося, що всрф критично не вистачає піхоти, а батальйонним тактичним групам бракує бойової витривалості. Таким чином, «тупі московські командири» спробували вирішити цю проблему шляхом повторного набору добровольців, щойно звільнених зі строкової служби (як правило, з набагато кращою зарплатою, ніж у регулярних військах).

Спочатку БАРС-підрозділи також слугували резервом для рекрутування в ПВК (приватні військові компанії) або поглинали різні інші добровольчі підрозділи (деякі з БАРС-підрозділів, по суті, є ПВК, або контролюються ними). Зараз вони приймають масу добровольців. Цей факт, а також розвиток російської мобілізаційної системи з минулого року, змушує мене схилятися до висновку, що система БАРС фактично є копією системи асадівців/КВІР у Сирії 2014-2016 років. По суті, це створення трьох класів підрозділів:

добровольці: служать в БАРС з кращою оплатою (навіть якщо вони перебіжчики з ВДВ/всрф та/або не мають попереднього військового досвіду);

мобілізовані: деякі з них призначаються безпосередньо до відновлених частин, інші – до новостворених формувань;

засуджені: всі призначені до підрозділів "Штурм-Z".

Станом на лютий 2022 року існувало близько 20 полків БАРС: між тим, їхня кількість має бути до 40, а основна маса військовослужбовців, які в них служать, – 40+ років, але багато з них були знищені в боях цього року. Для прикладу: номінально кожен полк БАРС повинен мати три батальйони загальною чисельністю близько 1 000 військовослужбовців. Однак усі чотири полки БАРС, задіяні в районі Роботиного, налічують близько 300 бійців кожен (це "лише дві роти, максимум слабкий батальйон"; тобто, за західними мірками, вони були "знищені").

Чому росіяни різко зменшили кількість своїх блокпостів на півдні Запоріжжя?

Тому що вони перебували під постійними атаками "Атеш" (українських партизанів), і росіяни зазнавали великих втрат. Вони не могли підтримувати безпеку на всіх пунктах пропуску, про які йшлося. Тому вони зменшили кількість блокпостів, щоб посилити ті, що залишилися, і таким чином забезпечити їм кращий захист. У свою чергу, їхні підрозділи там сьогодні пересуваються переважно у складі конвоїв під охороною: це "занадто" для українських партизанів.

Для отримання додаткової інформації про Атеш та людей, які боролися за нього як партизани в районі Херсона, дивіться це відео (дякую за підказку Браніславу):

В підсумку: так, це збільшує свободу дій для Атеша.

Я не розумію української стратегії цього наступу. Навіщо проводити всі ці маленькі атаки, чому б не провести велику...?

Незважаючи на повідомлення ЗМІ, які створюють ілюзію того, що Україна отримала "тисячі танків і бронемашин", насправді США/НАТО надали занадто мало важкої техніки для ЗСУ, щоб створити великі механізовані з'єднання і потім проводити масштабні механізовані операції. Коли ти маєш справу з ядерною державою, на чолі якої стоять персонажі на кшталт Пуддінга, було б божевіллям "класти всі яйця в один кошик" – тобто розгортати масові механізовані з'єднання і намагатися прорвати з ними лінію фронту. Таким чином, починаючи приблизно з 10 червня, замість "визволення сіл", метою наступу стало "знищення всрф" (а заодно і "знищення ВДВ").

Саме про це йдеться і в моєму попередньому матеріалі, зокрема, на наступному прикладі. В районі Роботиного чотири маневрені бригади ЗСУ та одна артилерійська бригада знищили/вивели з ладу протягом близько двох місяців:

2 російські посилені мотострілецькі дивізії (19-та та 42-га);,

1 бригаду морської піхоти (810-а);

1 артилерійську бригаду (291-а);

1 реактивну артилерійську бригаду (12-а), а також…

2 бригади спецназу (22-га і 45-та);

...тобто еквівалент трьох "повних дивізій плюс".

Попередній огляд Тома Купера: Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю

Це відбувається з причин, які я постійно пояснюю, починаючи з березня-квітня минулого року: незалежно від причини (гімнопіармашина Пуддінга чи щось інше), перемога в цій війні буде вирішуватися на полі бою. А також тому, що НАТО занадто тупе, поки ним керують опортуністи і спекулянти на війні, але щоб зрозуміти це – для України є лише один спосіб перемогти: знищити всрф (і вдв). Знищити. Не пошкодити, не вивести з ладу, а саме знищити. До останнього, якщо буде потрібно.

Прямо зараз, і якщо Україна не отримає 1000+ танків, 1000+ гармат, плюс необхідні боєприпаси, плюс системи радіоелектронної боротьби, плюс необхідні БПЛА, плюс необхідні засоби протиповітряної оборони – тобто якщо жоден з ідіотів на чолі НАТО не схаменеться – є лише один спосіб досягти цього результату: атакувати і вбити десятки тисяч росіян (значно кращою) українською піхотою, щоб підставити їх під удари наявної артилерії, снайперів, протитанкових гвинтівок і БПЛА (це щось на кшталт "схеми" найбільш успішних/ефективних українських систем озброєнь прямо зараз).

Чи є темпи вибуття а) особового складу і б) обладнання вищими, ніж регенераційні можливості всрф?

ІМХО та наскільки мені відомо, питання відтоку особового складу є "простим" (і я думаю, що вже пояснював це разів 5-6): весь всрф може брати на службу близько 15 000-20 000 мобіків на місяць. Можливо, вони вже збільшили цей показник до 25 000.

Це приблизно максимальна кількість, яку вони можуть екіпірувати, організувати і забезпечити хоча б мінімальною підготовкою. На місяць.

Згідно з київською звітністю, ЗСУ (буквально) відстрілює щонайменше 15 000 на місяць. Цифра за серпень може бути ближчою до 25 000.

Отже, доки ЗСУ (буквально) відстрілює більше росіян, ніж зсрф (і ВДВ) можуть прийняти на службу, росіяни перебувають на шляху до поразки.

У свою чергу, будь-яке подальше зволікання з цим питанням грає прямо на руку Пуддінгу: воно дозволяє йому продовжувати війну "до нескінченності". Відповідно, кожен день, коли ЗСУ відстрілює (вбиває/поранює тощо) менше, ніж, скажімо, 500 російських військових, є "втраченою можливістю": це затягує цю війну і призводить до додаткових жертв. Ось чому США, НАТО і ЄС (не кажучи вже про Україну) принципово зацікавлені в тому, щоб збільшити цей показник до приблизно 1 000 російських військових на день – і утримувати його на цьому рівні. Якомога довше.

Чи можете ви щось сказати про наявні українські резерви? Чи можуть українці тривалий час підтримувати такий рівень тиску на росіян?

З точки зору військ, у ЗСУ немає жодних проблем. Навпаки: їх більш ніж достатньо. Настільки, що деякі з її "бригад" насправді є "невеликими дивізіями". Найкращим прикладом є 3-я штурмова бригада: гадаю, не буде зайвим нагадати, що вона налічує понад 9 000 бійців.

Не дивно, що в ЗСУ є близько десятка "готових до використання" бригад, плюс ще з десяток нових підрозділів, які "готуються", але не беруть участі в жодних бойових діях. Якщо тут і є проблема, то в якості між новоствореними бригадами і бригадами з бойовим досвідом (саме тому такі підрозділи, як 3-я штурмова, приваблюють так багато добровольців: як люди розумні, українці вважають за краще служити в підрозділах перевіреної якості).

Однак здатність ЗСУ тримати росіян під тиском залежить від постійного, безперебійного і навіть збільшеного потоку боєприпасів, зокрема – із Заходу. І тут Київ наразі може зробити дуже мало.

(Скорочено) Які Ваші очікування, як довго росіяни можуть протриматися в районі Роботиного?

Я ніколи не роблю жодних прогнозів. Будь ласка, будьте такі добрі, і прийміть це.

Максимум, що я можу запропонувати – це "їжу для роздумів". Як згадувалося вище, протягом останніх двох тижнів "тупі московські командири" "відновили" (майже знищену) 58-му загальновійськову армію, перекинувши чотири дивізії ВДВ на південь Запорізької області (хоча деякі з них також перекинули на південний захід Донеччини). На мою думку, решта розрахунків є "простими": як зазначалося вище, ЗСУ знадобилося 2,5 місяці, щоб знищити еквівалент трьох (3) російських дивізій. Таким чином, потрібно ще 2,5 місяці, щоб знищити принаймні три з цих чотирьох "свіжих" російських дивізій...

Чи мають кубинці, яких вербує росія, помітну користь на полі бою? З огляду на медичну підготовку кубинських медиків, я б припустив, що росія намагається вербувати людей для розгортання медиків на полі бою, а не для гарматного м'яса.

Якщо це будуть кубинські військовослужбовці з кінця 1980-х років, і якщо вони почнуть прибувати у великій кількості, я б сказав, що вони стануть значним підкріпленням для зсрф. Однак, з того, що я знаю про них, їх занадто мало, щоб щось змінити. Справді, здається, що вся "перша група", яка була присутня в росії, вже була знищена ЗСУ.

Враховуючи відсоток людей в окупованих областях, які підтримували росію у 2014 році, чи є якісь ознаки того, чи змінився відсоток російських прихильників після вторгнення/контрнаступу? Я просто думаю, що якщо Зеленський зможе репатріювати всі області/Крим, це чудово, але якщо 80% людей там підтримують росію, чи є сенс намагатися повернути ці області, я маю на увазі, окрім політичних заяв, щоб отримати підтримку від інших країн?

Не маю жодного уявлення про це (і не маю коштів для проведення серйозних і незалежних досліджень з цього приводу). Вибачте, надто зайнятий відстеженням інших подій та виконанням своєї "повсякденної роботи".

Чому 50-річні "Гепарди" використовуються українцями для протиповітряної оборони, а самохідні (радіолокаційні) зенітні установки ЗСУ-23-4 "Шилка" – ні?

Тому що радіолокаційна система "Шилки" погано виявляє "Шахеди", а боєприпаси їхніх 23-мм гармат недостатньо ефективні. Насправді, навіть ЗУ-23, встановлені на кузові пікапів "Тойота", більш ефективні, бо, якщо не з інших причин, вони набагато мобільніші (читай: швидші, принаймні на дорозі), ніж "Шилки": тобто, ПСУ можуть швидко передислокувати їх в залежності від тактичної ситуації.

Ще один момент "для довідки": компанія Rheinmetal витратила сім місяців на встановлення виробничої лінії для виробництва 35-мм боєприпасів для "Гепардів" ЗСУ. Перша поставка відбулася кілька днів тому.

Чому ви не коментуєте удар по Костянтинівському ринку?

Тому що я недостатньо знаю про цю (трагічну) подію, щоб говорити. Мені немає сенсу коментувати те, про що я не знаю.

... або якщо так, то все, що я можу сказати про цю подію, це те, що заяви про те, що це була "українська протирадарна ракета AGM-88 HARM" і, особливо, "тому що вибух був схожий на вибух AGM-88" – є повною нісенітницею.

Головка самонаведення HARM працює в зовсім іншому діапазоні частот і шукає зовсім інші імпульсні патерни, ніж ті, що випромінюються цивільними системами. Тим більше в Україні, де вона зазвичай запрограмована на відстеження раніше зафіксованих випромінювань.

Щоб переконатися: я далеко не "кваліфікований електротехнік", і завжди існує ймовірність того, що ракета може вийти з ладу, а потім "десь впасти". Але насправді: такі заяви на кшталт "ракета націлилася на якогось цивільного" є нічим іншим, як хворобливою маячнею персонажів, які просто не мають жодного уявлення про радіоелектронну боротьбу. Це все одно, що стверджувати, що інфрачервону ракету самонаведення привернула сигарета, яку хтось курив... (тобто абсолютно безглуздо обговорювати).

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