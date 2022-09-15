В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

Послуга роумінгу дозволяє нам, де б ми не були залишатися на зв’язку без зміни тарифу чи сім-карти. Проте вартість роумінгу завжди була досить дорогою і доступною не всім. Тепер українці будуть користуватися мобільним зв'язком за тим самим принципом, що і громадяни країн ЄС. Це, на думку голови Єврокомісії, значно спростить комунікацію та наблизить Україну до повноцінної євроінтеграції.

З початком повномасштабної війни велика кількість українців була вимушена виїхати з країни та шукати прихістку в Європі. Навесні 2022 року українські та європейські мобільні оператори виступили з ініціативою запровадження безкоштовного роумінгу для біженців. Наприкінці квітня 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали угоду, згідно з якою українцям, котрі вимушено виїхали в країни ЄС, було роздано безкоштовно 1 млн SIM-карток для безкоштовних дзвінків в Україну.

Ця ініціатива попередньо планувалася на 3 місяці і мала би діяти до липня 2022 року, проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. У липні угоду оновили і вона діє і донині. За даними Міністерства цифрової трансформації, цю ініціативу підтримало вже понад 70 європейських телеком-операторів.

А 5 вересня на засіданні Ради ЄС Європейський Союз не лише скасував візові преференції для громадян рф, а і прийняв рішення скасувати платню за послуги роумінгу для України. Це дозволить українцям користуватись послугами мобільних операторів та не сплачувати додаткових коштів за "дзвінки з-за кордону", якщо йдеться про країни ЄС. Досі такий безкоштовний роумінг був привілеєм виключно для країн-членів ЄС.

У європейських країнах "внутрішня мережа зв’язку" діє з 2017 року. Таку уніфікацію запровадили задля спрощення мобільності громадян ЄС. Тепер до цієї спільноти долучимось і ми. Зона роумінгу Європейського союзу дозволить українцям під час подорожей платити за послуги мобільного оператора (інтернет, дзвінки та SMS) стільки, скільки вдома, за умовами тарифу обраного оператора.

Вчора, перед поїздкою у Київ, голова Єврокомісії Урсула фонд дер Ляйєн повідомила про це у своєму Twitter, "Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Включення України до нашої зони вільного роумінгу ЄС. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це із президентом Зеленським".

Вочевидь, українським операторам вже варто вносити зміни у промо своїх роумінгових пакетів, скорочуючи список за рахунок країн ЄС. Тепер вони можуть виглядати, наприклад, так:

Київстар – роумінг як вдома. Дзвінки без жодних доплат – за умовами ваших "домашніх" тарифів. ЄС та Молдова, Швейцарія, Єгипет та Велика Британія. Безкоштовно.

Lifecell - Роумінг онлайн (обмін МБ на хвилини) та Гігабайти без кордонів. Тарифні гігабайти у роумінгу за ціною, як в Україні. ЄС та Велика Британія, Ліхтенштейн, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Швейцарія.

Vodafone - Доступний роумінг. 10 Гб інтернету та мобільний зв’язок безкоштовно. Послуга доступна у країнах ЄС та Азербайджані, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, Молдові, США, Швейцарії.