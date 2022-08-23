Вагнерівці у Африці – як це стосується України - Wall Street Journal

Здавалося б дії вагнерівців в далекій Африці мають мало стосунку до війни в Україні, але насправді вони тісно пов’язані. Вагнерівці в країнах центральної та північної Африки зганяють населення зі своїх обжитих місць, забирають в них всі пожитки та їжу і примушують ставати біженцями. В поєднанні з блокадою українських портів, яка створила дефіцит зерна на світовому ринку, та зростанням цін багато людей в бідних африканських країнах не можуть собі дозволити дорогий хліб чи зерно. З часом їм доведеться шукати прихистку там, де є їжа – в країнах ЄС. Саме у цьому полягає стратегія кремля та вагнерівців – примусити насиллям та голодом велике число людей залишити Африку і створити проблеми на південному кордоні ЄС. Натомість росія позбувшись населення зможе безперешкодно грабувати природні ресурси тих країн, в які вони зайшли. Пропонуємо вам адаптований переклад статті з Wall Street Journal про "подвиги" та "трофеї" вагнерівців в Малі.

Група Вагнера – приватна армія, сформована "кухарем путіна", яка націлилась на корисні копалини в Малі в стратегічній частині Африки, імовірно причетна до шести масових вбивств.

На кордоні Малі і Мавританії. На початку цього місяця лідери хунти Малі зібралися в аеропорту Бамако, щоб відзначити найсвіжішу доставку від свого нового благодійника: кремля.

Як повідомило держтелебачення Малі, на північному кінці злітно-посадкової смуги чекала своєї відправки на лінію фронту з джихадистами штурмова авіація, серед якої були російські реактивні винищувачі та бойові вертольоти. В кадр не потрапила південна частина території, де поза смугою знаходилася величенька база групи вагнера - близько 1000 найманців, пов’язаної з кремлем військової компанії, доставлених до Малі за гроші та домовленість про вигідні умови видобутку надр.

"Ця партія військової техніки відображає наше зобов’язання зробити все можливе для посилення операцій з оборони та безпеки нашими військовими силами", — заявив полковник Ассімі Гойта (він захопив владу в результаті державного перевороту 2020 року, і не повідомив подробиць про те, як були придбані літаки).

Поруч із ним стояв посол росії, онук відомого радянського дипломата андрєя громико - ігорь громико."Співпраця з Малі йде дуже добре і у військовій сфері, і в усіх інших сферах", - додав посол. Невдовзі після цього пану Гойті зателефонував президент владімір путін.

Регулярні російські збройні сили зав’язли в Україні. Однак в слабких, але багатих на ресурси державах російська військова дипломатія все більше укорінюється та стає неприборканою.

Цього року найманці з групи вагнера діяли разом з малійськими військовими силами в центральних та північних провінціях західноафриканської країни. З березня російські бойовики були причетні до щонайменше шести ймовірних масових вбивств. За словами очевидців, представників Заходу, ООН і правозахисних організацій, внаслідок цього через кордон до Мавританії втекли десятки тисяч людей.

Слідчі ООН у неопублікованому звіті, що отримав The Wall Street Journal, заявили, що об’єднані сили малійських і "білошкірих" бійців напали на групу скотарів на кордоні з Мавританією і стратили десятки. Інцидент стався в рамках операції проти джихадистів і ніяких боїв не було і пастухи були беззбройними, розповіли свідки в інтерв'ю.

Як заявили представники розвідувальних служб Заходу, відомо про кілька випадків, коли перед своїм приходом "вагнер" посилав геологів у розвідку до багатих ресурсами регіонів на південному заході та в центральній частині Малі. Представники розвідки також припустили, що "вагнер" використовує війська, щоб очистити райони від населення, де діють джихадисти, щоб компанія отримала безперешкодний доступ для розвідки та видобутку копалин.

"Малі — це країна, яка має важливі природні ресурси та слабкий уряд, де росія може надавати послуги та отримати доступ через вагнерівців", — повідомила Анна Борщевська, співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, що займається росією.

Ні "вагнер", ні кремль не відповіли на запити про коментарі. Хунта, збройні сили та міністерство гірничої промисловості Малі також не відреагували на запити про коментарі. У червні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп заявив Раді Безпеки ООН: "Ми нічого не знаємо про "вагнера".

Малі є однією зі зростаючого списку африканських країн, де ізольований путін прагне використовувати мережу союзників поза урядом для проектування своєї влади та збільшення доходів. Зараз група вагнера працює в Малі, Сирії, Судані та Центральноафриканській Республіці. Згідно даних, на континенті розміщено близько 5 000 російських найманців, що дорівнює чисельності дислокованих США 6 000 військових і додаткового персоналу.

За даними уряду США та Ради ЄС, керований бізнесменом євгеном пригожиним (відомим як шеф-кухар президента путіна через його контракти з кремлем) "вагнер" став ключовим інструментом російського впливу та альтернативних доходів у віддалених конфліктних зонах. Обидві сторони наклали санкції на групу вагнера.

Як повідомляє українська військова розвідка, у війні проти українців військовослужбовці "вагнера" діють під загальним командуванням російської військової частини, відповідальної за територію, та інтегровані в логістичний ланцюг російської армії. пригожин, якого неодноразово фотографували на окупованих росією територіях України і який вербував по в’язницях нових бойовиків, нещодавно отримав найвищу нагороду країни – героя росії.

кремль каже, що не має відношення до "вагнера", але російські офіційні ЗМІ останніми місяцями рясніють репортажами про героїчні подвиги компанії в Україні.

пригожин неодноразово заперечував будь-яку причетність до "вагнера" і в нещодавній письмовій відповіді на запитання заявив, що "нічого не знає" про групу.

Компанія пропонує потужну військову допомогу союзникам без офіційної причетності кремля. Найманці пригожина та "вагнера" регулярно подорожують на російських військових літаках в Африку, розповів глєб ірісов, колишній офіцер зв’язку впс росії, який втік на Захід. Це також підтверджують представники західних служб безпеки. За даними Міністерства фінансів США, у Малі "вагнер" тихо розгортається в набагато більшу мережу підприємств, включаючи гірничодобувні фірми та політичних консультантів, які пропонують послуги з видобутку золота, консультації щодо політичних кампаній та дезінформації в соціальних мережах.

Операції "вагнера" в Африці мали неоднозначні результати. Компанію найняв Мозамбік у 2019 році для розгрому філії "Ісламської держави", але вона була змушена відступити після того, як кількох її бійців захопили джихадисти та обезголовили, як стверджують західні та африканські чиновники. Мозамбік розірвав контракт з групою. У Мавританії громадські організації протестували проти вбивств громадян країни по інший бік кордону.

Ставки особливо високі в Малі, багатій на корисні копалини країні розміром із територію Каліфорнії, Техасу та Монтани разом, яку сколихнув конфлікт з етнічними повстанцями туарегів, а віднедавна й жорстокими групами джихадистів.

У колишній колоніальній державі в Бамако зберегла свій вплив Франція, і втрутилася з військовими після того, як джихадисти, пов’язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою, захопили північ країни в 2012 році. США та інші західні країни прийшли допомогти в операції під проводом Франції і в рамках широких зусиль викорінили екстремістів із регіону Сахель у північній Африці.

Через рік після того, як у 2021 році проросійське військове угрупування захопило владу, французи почали виводити своїх 1000 військових. Відносини між Малі та Вашингтоном швидко охололи. У квітні Державний департамент США заблокував запит хунти на імпорт ретранслятора військового класу для їх єдиного турбогвинтового військового транспортного літака C-295 "через зовнішньополітичні занепокоєння".

За словами представників західних служб безпеки, члени хунти були розчаровані тим, що Захід їх "заморозив", і вони зустрілися в ООН з міністром закордонних справ росії сєргєєм лавровим. Той запросив їх до москви, де їм запропонували ознайомитися зі "вагнером".

Як розповів один високопоставлений американський чиновник, Вашингтон не очікував появи росії в Малі. "Ми вели спостереження за джихадистами, а не за урядом Малі, і точно - не за росіянами", — сказав посадовець.

Як повідомили представники безпекових служб Заходу та ООН, у грудні 2021 року "вагнер" підписав контракт із хунтою, погодившись допомагати в боротьбі з ісламістськими екстремістами за 10 мільйонів доларів на місяць.

"вагнер" швидко дав зрозуміти, що має інші фінансові амбіції, окрім щомісячної зарплатні найманців.

Як повідомили представники служб безпеки Заходу, у березні "вагнер" направив голову петербурзької російської компанії M Invest андрєя манделя, що займається розробкою природних ресурсів, до Малі. Мандель уже мав справу зі США. У 2020 році Міністерство фінансів США наклало на нього санкції за підозрою в причетності до вторгнення росії в Крим у 2014 році. Того ж року на нього і пригожина наклали санкції за нібито спробу втручання у вибори в США та за володіння золотими підприємствами в Судані, які на думку Вашингтона, видобували корисні копалини країни та "служили прикриттям" для діючих там сил "вагнера".

США заморозили активи компаній, серед яких M Invest, які за їх словами, "слугують прикриттям" для сил "вагнера" у Судані, та заборонили громадянам і організаціям США укладати з ними будь-які операції.

Малі є четвертою країною-експортером золота в Африці. За даними Міністерства торгівлі США та Геологічної служби США, у Малі також є великі запаси нафти, марганцю, урану та літію, який використовується для виробництва акумуляторів для електромобілів.

За словами Хамми Аг Махмуда, лідера туарегів і екс-міністра Малі, уряд веде переговори з "вагнером" щодо двох концесій на видобуток золота на півдні Малі.

Цього літа, як повідомили лідер туарегів та представники безпеки Заходу, військові-вагнерівці підійшли до Інтахаки, що на північному сході - місця величезної нелегальної золотодобувної копальні, у якій селяни працювали кирками та лопатами. Повідомлялося також, що малійська армія та місцеві повстанські групи домовилися дозволити селянам працювати на шахті в обмін на відсоток від видобутку.

Повідомлялося, що "вагнер" був причетний до цієї угоди, що може дати російській компанії долю доходів від золота в регіоні.

Як стверджують західні чиновники, в результаті військових операцій суданських торговців золотом, які довгий час домінували в торгівлі на території Малі, замінили росіяни, які стали продавати малійське золото в Дубаї через посередників.

"вагнер" розширює свою військову присутність і прагне заволодіти природними ресурсами Півночі", — заявив Аг Махмуд, лідер туарегів.

Ціною людських життів

Головними жертвами "вагнера" стало місцеве населення західних і центральних провінцій Малі. Тисячі людей втекли через сусідні кордони.

Як стверджують представники служб безпеки Заходу та правозахисні організації, в лютому на військовій базі Діабалі в Західному Малі війська "вагнера" вперше запрацювали спільно з малійськими війковими, і використали цю базу для тортур і страт підозрюваних джихадистів. Потім група "вагнера" вирушила однією з головних доріг країни до району ближче до Мавританії, де по обидва боки кордону кочують пастухи-скотарі.

Саме там, біля місцини, добре відомої як Робінет-Ель-Атає, 5 березня і стався напад, задокументований ООН. Мавританський пастух розповів, що він був там того ранку, коли приїхали люди в балаклавах та рукавичках на мотоциклах, та на двох пікапах з кулеметами. За словами пастуха, серед солдатів були члени малійської армії та вагнерівці.

Пастух сказав, що солдати завантажили кіз і овець у свої вантажівки, а потім пройшлися по списку імен людей, яких потім затримали. "Вони зв’язали мені руки ззаду і зав’язали очі тюрбаном", — розповів він. За словами пастуха, вони забрали 35 людей, у тому числі двоюрідного брата та старшого брата, але його та ще двох не забрали.

Через два дні житель села, який шукав свою худобу, знайшов приблизно за 10 миль від того місця обгорілі тіла, а потім на місце події привіз пастуха на мотоциклі. "Ми не змогли їх впізнати", — сказав пастух. "Коли ми повернулися, я усвідомив, що мій двоюрідний брат і брат убиті", — сказав він. "Я ніколи більше їх не побачу".

За словами тих, хто вижив, співробітників служб безпеки Заходу та правозахисників, того ж місяця ще одна спільна група "вагнера" і Малі попрямувала на північ, стративши приблизно 500 осіб у торговому містечку Моура в центральній частині Малі.

Очевидці стверджують, що загони вагнерівців, що супроводжували місцеву армію, не представилися, але прийшли в тому ж одязі та спорядженні, що зображені на загальнодоступних фотографіях російських найманців у Малі.

Ті, хто вижив, розповідають, що найманці брали активну участь у нападах і вбивствах місцевих жителів. 25-річний Ібрагіма Тамбура, який тримав кіоск на ринку Моура, засвідчив, що бачив як стратили сусіда. "Білі люди вбили людину перед будинком, — сказав він. - Вони застрелили його з близької відстані з великого кулемета, більшого за ті, які є в Малі".

В уряді Малі заявили, що на ринку Моура убито 203 терористи, пов’язаних з Аль-Каїдою, і стверджує, що ці люди, ймовірно, загинули від кульових поранень під час бою.

Біженці бідкаються, що їх позбавили усього після того як вагнерівці та військові Малі вкрали їхню худобу та заощадження, які вони носили з собою готівкою та золотом. Через труднощі зі збором врожаю проса та його транспортуванням місцеві ціни на продукти харчування зростають.

"Група "вагнера" не сприяє миру в Малі, — заявив у червні Річард Міллс-молодший, заступник посла США в ООН. - Навпаки, вона займається загарбанням природних та економічних ресурсів замість боротьби Малі з тероризмом".

Джерело: Wall Street Journal