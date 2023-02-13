Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко

Старша дослідниця з питань політики в корпорації RAND, а до переходу в RAND – старша аналітикиня з питань російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США Дара Массіко намагається проаналізувати причини невдач рф в Україні, оцінити її потенціал у подальшому, а також зрозуміти, чи здатна вона винести уроки із власних невдач для корекції курсу у війні. На нашу думку, головною помилкою росії було і є заперечення незалежної України. Втім, пані Массіко доволі серйозно аналізує можливості рф, і це цікаво. Пропонуємо другу частину її аналізу, котрий опубліковано у виданні Foreign Affairs

Дара Массіко відзначає, що до і під час війни країни покладаються на оперативну безпеку, або OPSEC, щоб зберегти важливі аспекти своїх планів у таємниці і зменшити вразливість власних збройних сил. В деяких випадках це потребує обману. В інших випадках OPSEC передбачає обмеження доступу до військових планів задля зменшення ризику їх оприлюднення. Наприклад, під час підготовки до операції "Буря в пустелі" американські пілоти, які отримали завдання для знищення іракських засобів ППО, місяцями тренувалися здійснювати такі удари. Але їм не повідомляли про конкретні цілі, про які розповіли лише за кілька днів до початку атаки.

Секретність та брехня. Як росія переграла сама себе

Плани Кремля стали відомі задовго до початку вторгнення. Американська розвідка поділилася цими планами зі ЗМІ, союзниками та партнерами. Кремль, натомість, щоб зупинити свої плани, переконував журналістів і дипломатів, що немає ніяких намірів атакувати сусіда. Ці заяви не ввели в оману Захід, натомість, на думку Массіко, вони обдурили більшість росіян, у тому числі й тих, хто служить у збройних силах – від рядових до генералів. Нещодавній звіт Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI), британського аналітичного центру з питань оборони і безпеки, показав, що навіть високопоставлені члени російського Генерального штабу не знали про вторгнення майже до його початку.

На думку Массіко така секретність зіграла проти росіян. Оскільки більшість воєначальників не були залучені до планування, вони не могли виправити основні помилки. Окрім того, влада не підготувалася належним чином (оскільки в уряді не знали, що треба готуватися до війни) – не було підготовлено, накопичено та організовано ресурси для великої війни. Надмірна секретність також означала, що Москва втратила можливість підготувати оборонну промисловість до виробництва і зберігання необхідних боєприпасів. Навіть після того, як російські підрозділи були дислоковані поблизу України, вони не були укомплектовані і забезпечені належним чином. Окрім цього, оскільки військові не встигли скоординувати свої системи радіоелектронної боротьби, коли російські війська намагалися заглушити український зв'язок, вони також заглушили свій власний.

Надмірна секретність яскраво проявила проблеми росіян в повітрі. російські пілоти мали досвід бойових дій в Сирії, але операції там відбувалися над непідконтрольною територією, найчастіше в пустелі. У них практично не було досвіду ведення бойових дій над великою лісистою країною, з супротивником, який здатний збивати їхні літаки за допомогою систем протиповітряної оборони. Перед вторгненням, пілотів не готували до таких умов і відповідної тактики. На думку Массіко, відсутність відповідного досвіду поясню частково чому росія, котра іноді виконувала сотні вильотів на день, не змогла знищити українські військово-повітряні сили чи протиповітряну оборону. Ще одним фактором стало те, що росія вирішила переорієнтувати свої ВКС на забезпечення безпосередньої повітряної підтримки сухопутним війська, як стверджують автори аналізу RUSI. Таке переорієнтування допомогло запобігти встановленню панування росії в повітрі і змусило росіян літати на низьких висотах, в межах досяжності українських ракет "Стінгер". В результаті вони втратили багато вертольотів і винищувачів.

Секретність та брехня були не єдиними способами якими Кремль себе сам переграв. Наприклад, класифікувавши вторгнення як "спеціальну військову операцію", завадило росії отримати швидкий доступ до правових інструментів, економічних і матеріальних ресурсів, необхідних для підтримки вторгнення. Ця ж помилкова класифікація полегшила багатьом солдатам можливість звільнятися або відмовлятися воювати, не наразившись на звинувачення у дезертирстві.

Не звертати уваги. росія розраховувала на досвід млявості Заходу у 2014 році

Кремль, схоже, припускав, що українці не чинитимуть опору, що українська армія розвалиться, а Захід не зможе вчасно допомогти Києву. Ці висновки були не зовсім безпідставними, вважає Массіко. І наводить інформацію Washington Post, згідно якої, російські спецслужби провели власне передвоєнне таємне опитування, яке показало, що лише 48% населення були "готові захищати" Україну. Напередодні війни рейтинг Зеленського становив менше 30%. російські спецслужби мали розгалужену шпигунську мережу в Україні з метою створення колабораціоністського уряду. (Пізніше Україна заарештувала і висунула звинувачення у державній зраді та колабораціонізмі 651 особі, включно з кількома офіцерами своїх служб безпеки). російські планувальники, можливо, також припускали, що українські війська не будуть готові, оскільки український уряд перейшов на військові рейки лише за кілька тижнів до вторгнення. Вони, ймовірно, думали, що артилерійські боєприпаси в Україні швидко закінчаться. За словами Массіко, з огляду на реакцію Заходу на анексію Криму росією в 2014 році (нагадаємо, тоді адміністрація Обами вирішила допомогти українським збройним силам ковдрами – iPress) і невеликих обсягів постачання озброєнь напередодні війни в 2022 році, Москва могла обґрунтовано припустити, що Сполучені Штати і Європа не нададуть Україні значної підтримки, або, принаймні, не зможуть це зробити вчасно.

Кремль фактично оцінював інформацію, яка просто дозволяли йому бачити те, що він хотів бачити, переконує Массіко. Те саме опитування спецслужб, наприклад, показало, що 84% українських респондентів вважають російські війська окупантами, а не визволителями. США та союзники транслювали плани росії "створити" привід для вторгнення, а також приватно і публічно попереджали росію, що країна зіткнеться з величезними наслідками, якщо почне війну. Проте, очевидно, ніхто з найближчого оточення путіна не переконав його, що він повинен підготуватися до іншого, більш жорсткого типу конфлікту: такого, в якому українці дадуть відсіч і отримають значну західну допомогу.

Путін окопується надовго. Про допомогу Заходу

Сталося саме так, як Кремль не прогнозував – українці згуртувалися і чинили опір, Зеленський став популярним політиком і лідером воєнного часу, Захід надав значні обсяги допомоги. Станом на кінець січня 2023 року США надали Україні 26,8 мільярда доларів на безпекову допомогу після вторгнення росії, а європейські держави виділили ще багато мільярдів. Надане озброєння дозволило українським військам отримати якісну перевагу над московськими військами в плані обізнаності на полі бою під час початкового наступу росії на Київ, а також дозволило Україні наносити точні удари по російських логістичних складах і командних центрах у своїх східних регіонах.

Вашингтон також почав надавати Києву розвідувальні дані, які заступник міністра оборони США Кетлін Гікс назвала "життєво важливими" і "висококласними". Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США заявив, що обмін розвідданими з Україною має "революційний" характер, а директор Адміністрації національної безпеки і Кібернетичного командування США засвідчив, що за 35 років своєї державної служби він не бачив кращого прикладу обміну розвідданими. (За даними Пентагону, Сполучені Штати не надають розвідданих про місцезнаходження вищого керівництва і не беруть участі в прийнятті рішень щодо націлювання на Україну).

Такий обмін розвідданими був важливим у кількох ключових моментах війни. За словами високопосадовців оборонного відомства, Сполучені Штати також надали підтримку у плануванні та веденні бойових дій під час вересневих контрнаступів України в Харкові та Херсоні, які завершилися з величезним успіхом.

Ведмідь вчиться. російські війська продемонстрували більшу компетентність в обороні, ніж у наступі

Попри успіхи України в 2022 році, переконана Дара Масссіко, ще занадто рано говорити, що російська кампанія зазнає краху. путін, безумовно, окопався надовго, і хоча російська армія зранена, вона все ще здатна проводити складні операції, адаптивно навчатися і витримувати такий рівень бойових дій, який під силу небагатьом арміям у світі. За словами Массіко, тривала високоінтенсивна загальновійськова війна з великими втратами є надзвичайно складною, і росія і Україна зараз мають більший досвід її ведення, ніж будь-яка інша країна в світі.

Наприклад, ВКС замість консервативних і неефективних місій, намагаються виснажити українську протиповітряну оборону, використовуючи порожні ракети радянських часів та іранські безпілотники.

російські військові також, схоже, стають кращими у виконанні одного з найнебезпечніших армійських маневрів – переправи через річки під вогнем. Такі операції вимагають запланованого відходу, дисципліни, планів захисту сил і чіткої послідовності, чого мало хто вимагає. Коли ці операції виконуються погано, багато солдатів можуть загинути; у травні 2022 року українські військові знищили російську ДРГ при спробі переправитися через річку Донець. Але листопадовий відхід військових через Дніпро пройшов порівняно гладко, частково тому, що він був краще спланований. Незважаючи на артилерійський обстріл, тисячі російських військ успішно відступили на схід.

росіяни виправляють й інші помилки, наприклад наприкінці весни вони заглушили українські комунікації, не заглушивши при цьому свої власні. У вересні Кремль оголосив часткову мобілізацію, щоб компенсувати нестачу особового складу. Процес був хаотичним, і ці нові солдати не отримали належної підготовки. Але зараз ці нові сили перебувають на сході України, де вони зміцнюють оборонні позиції і допомагають виснаженим підрозділам у виконанні базових, але важливих завдань. Уряд також поступово переводить російську економіку на військові рейки, щоб підготуватися до тривалого конфлікту.

Ці зміни, вважає Массіко, починають давати результати. Оборонно-промислова база росії, можливо, і потерпає від санкцій та обмежень на імпорт, але її заводи не постраждали і працюють цілодобово. Хоча у росії закінчуються ракети, вона розширила свої запаси, перепрофілювавши протикорабельні крилаті ракети і ракети ППО. Російські військові ще не вдосконалили процес оцінки бойових втрат або здатність вражати рухомі цілі, але вже зараз вони точно вражають українську електромережу.

Навчання українців теж було крутим. Їм вдалося дестабілізувати російські сили, завдати ударів по військово-повітряним та військово-морським базам росіян. Українські військові отримали чудовий бойовий досвід і значну підтримку з-за кордону.

російські війська все ж адаптувалися та зайняли оборонну позицію. Після кількох тижнів руйнівних атак HIMARS влітку 2022 року, росіяни перенесли свої командні пункти і багато складів матеріально-технічного забезпечення за межі їх досяжності. Як зазначає Массіко, російські війська продемонстрували більшу компетентність в обороні, ніж у наступі, особливо на півдні, де вони створили багатошарову оборону, яку українським військам було важко прорвати. Суровікін, який раніше був командувачем південної оперативної групи, приніс цей досвід на інші території, які росія частково окупувала.

Проте в січні 2023 року Суровікін був понижений у посаді на користь генерала Валерія Герасимова. Хоча причини такої зміни командування незрозумілі, за цим можуть стояти палацові інтриги та кумівство, а не конкретні невдачі керівництва Суровікіна. І жоден російський командир не зміг зламати волю України до боротьби, хоча росія продовжує запускати ракети, які завдають страждань українському народу. Втім, бомбардування і російські окопи цілком можуть погіршити потенціал України, що ускладнить відвоювання нею більшої частини своїх земель.

Відоме невідоме. Аналітикам слід бути обережними у прогнозуванні результатів

путін чітко дав зрозуміти, що хоче отримати всі чотири області, які Москва незаконно анексувала у вересні – Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку, а під час телевізійної зустрічі в грудні минулого року він зазначив, що готовий пройти "довгий шлях", щоб отримати їх. Зменшення цілей путіна і раптова відвертість щодо тривалості кампанії свідчать про те, що Кремль може пристосуватися до своєї ослабленої позиції і підготувати населення до тривалої війни. Таким чином, вважає Массіко, росія або еволюціонує, або виграє час, поки не зможе відновити свої сили. Питання в тому, чи будуть ці зміни достатніми.

Є підстави вважати, пише Массіко, що ці зміни не врятують війну для росії, частково через те, що потрібно змінити дуже багато речей, які нелегко вирішити. Ці проблеми є нерозв'язними частинами російської системи, як, наприклад, самообман, проілюстрований рішенням Кремля надати пріоритет секретності і внутрішній стабільності, а не адекватному плануванню.

Деякі з найважливіших для росії питань значною мірою перебувають поза контролем Москви. Українська рішучість у протистоянні з росією стала жорсткішою, і російські військові, попри всю їхню жорстокість, не можуть цього змінити. росія також не змогла перекрити потоки західних озброєнь і розвідувальних даних до України. Поки ці два фактори - рішучість України і підтримка Заходу залишатимуться в силі, переконана Массіко, Кремль не зможе перетворити Україну на маріонеткову державу, як він спочатку прагнув зробити.

Проте так само, як Захід переоцінив росіян, стверджує дослідниця, так само він може їх і недооцінити.

російські військові, однак, виправили деякі важливі проблеми. Щоб подолати невдалий план, вони виправили свою командну структуру і змінили багато тактичних прийомів. Вони зміцнили свої позиції в Україні після важких втрат, додавши більше особового складу, що зробить українські контрнаступи більш дорогими. російське військове керівництво оголосило про намір повернути багато великих дивізій, які існували до реформ 2008 року, щоб частково виправити проблеми зі структурою збройних сил. Оскільки російська економіка мобілізується, оборонна база може краще виробляти більше обладнання, щоб компенсувати втрати воєнного часу. Західна оборонна промисловість, тим часом, напружено працює над тим, щоб поповнити запаси України. росія може розраховувати на те, що вона зможе зміцнити свої позиції, вичікуючи, поки західні поставки не вичерпаються або світ не рухатиметься далі.

Але аналітикам слід бути обережними у прогнозуванні результатів. Класична приказка все ще діє: на війні перші повідомлення часто бувають помилковими або фрагментарними. Тільки час покаже, чи зможе росія врятувати своє вторгнення, чи українські сили візьмуть гору. Конфлікт вже пішов непередбачуваним шляхом, і тому Захід повинен уникати поспішних суджень про те, що пішло не так у російській кампанії, щоб не винести неправильних уроків, не розробити неправильних стратегій або не придбати неправильні види озброєнь.

Як показала ця війна та інші нещодавні конфлікти, аналітикам потрібні кращі способи вимірювання нематеріальних елементів військового потенціалу – таких як культура армії, її здатність до навчання, рівень корупції і воля до боротьби – якщо вони хочуть точно прогнозувати силу і планувати майбутні конфлікти.

На жаль, аналітики, швидше за все, матимуть багато часу на розробку і відточування таких показників. Тому що, попри всю невизначеність, очевидно одне: поки росія продовжує мобілізацію, а Київ і його прихильники окопуються, війна продовжуватиметься.

Частина перша

Джерело: Foreign Affairs