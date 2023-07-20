ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain

Профільне видання з морської тематики gCaptain та його засновник Джон Конрад ставлять актуальні питання: чи готове НАТО захищати кораблі країн Альянсу у своїх територіальних водах? Чи означає відмова НАТО Україні захищати її зерновози у територіальних водах союзників у Чорному морі, що російська федерація отримує неявний дозвіл на агресивні дії проти суден у Балтійському морі біля узбережжя Фінляндії? І чому ВМС США не бажають захищати кораблі з зерном, які можуть запобігти широкомасштабному голоду, через загрозу росії, але натомість вони готові захищати танкери, що перевозять іноземну нафту на іноземних суднах, через загрозу Ірану?

У вівторок росія завдала удару по українських портах. Це сталося на наступний день після її виходу з підтримуваної ООН угоди, яка дозволяла Києву експортувати зерно з охопленої війною України. Відтепер росія оголосила, що розглядатиме всі судна, які прямують до українських портів, як потенційних перевізників військових вантажів. Цей крок викликав занепокоєння щодо зростання цін на продукти харчування та потенційного масового голоду, оскільки судна зі зерном більше не можуть безпечно проходити через охоплені конфліктом води Чорного моря без ризику нападу з боку росії. Україна запропонувала відправляти кораблі через територіальні води сусідніх країн НАТО, але джерела повідомили gCaptain, що в понеділок ВМС США відхилили запити на захист вантажних суден, які проходять близько до берегів Альянсу.

Наскільки серйозною є ця проблема? "У світі знову не вистачає зерна і добрив, – заявила виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн у нещодавньому інтерв'ю CBS News. – Це зачіпає багато країн: значну частину Африки. Нам також не вистачає добрив; добрива – це друга половина того, що повинно виходити [з портів України]. Тож без добрив у багатьох випадках вони не зможуть вирощувати врожаї, які були б достатньо великими чи продуктивними... Тут багато чого поставлено на карту".

19 липня 2023 16:07:38 – Міноборони росії заявило, що з 20 липня розглядатиме всі кораблі, що заходять в українські порти на Чорному морі, як потенційних перевізників військових вантажів.

19 липня 2023 16:08:17 – Міноборони росії заявляє, що деякі райони Чорного моря тимчасово оголошені небезпечними для судноплавства.

19 липня 2023 16:11:17 – країни, під прапорами яких судна прямують до українських портів на Чорному морі, будуть вважатися сторонами конфлікту на боці України.

Новий план, який запропонувала Україна і який, як стверджують джерела, ВМС США відхилили, полягав в тому, щоб судна із зерном прямували з України до Босфору через територіальні води країн-членів НАТО, а не через міжнародні води, якими вони ходили в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН разом з росією.

З метою встановлення на тимчасовій основі морського шляху в північно-західній частині Чорного моря Україна здійснила наступні заходи: внесено зміни до існуючої системи плавання суден "Підходи до портів Чорноморськ, Одеса, Южний", яка доповнюється тимчасовими додатковими маршрутами руху суден у напрямку українських морських портів Чорноморськ, Одеса, Южний для суден з осадкою до 12 метрів та для суден з осадкою понад 12 метрів у суверенних водах України, що ведуть до територіальних вод та виключної морської економічної зони Румунії. Лист України до Міжнародної морської організації (ІМО)

Схема запропонованих змін маршруту

Це не перший випадок, коли ВМС США і НАТО відмовляються від захисту суверенних вод Альянсу. У повідомленні НАТО в березні минулого року не згадувалося про те, що кораблі, які належать країнам-членам НАТО, зазнають нападів. У ньому також не згадувалися повідомлення про те, що на початку війни російський флот брав на абордаж кораблі в територіальних водах Румунії – члена НАТО. У перші місяці війни ні ВМС США, ні інші військово-морські сили Альянсу не надали допомоги комерційним суднам, що зазнали нападу, окрім обіцянки "зберігати пильність" і "ретельно документувати будь-які інциденти", про які повідомляли в НАТО.

Атаки на початку війни і можливість виходу росії із зернової угоди викликали різні реакції з боку міжнародних діячів. Кілька колишніх адміралів, в тому числі Джеймс Ставрідіс і Джеймс Фогго, запропонували торік, щоб НАТО забезпечило військово-морський супровід вантажних суден. Вони також запропонували змінити прапор суден на американський – тактика, яка використовувалась під час ірано-іракської війни. Це цікава пропозиція, тому що кораблям торгового флоту США, які зареєстровані у Сполучених Штатах і ходять під американським прапором, гарантується захист ВМС США в усіх водах, через які їм дозволено проходити транзитом.

"Зміна прапорів кораблів під час операції "Щира воля" зберегла потік нафти і позбавила іранців важелів впливу. Мій крейсер "Вейллі Фордж" успішно виконав завдання, а місія мала важливий вплив на глобальну геополітику і постачання енергоресурсів, – сказав Ставрідіс минулого року. – Оскільки світ стикається з нестачею продовольства через незаконну блокаду України росією, США та їхні союзники повинні розглянути можливість аналогічної відповіді".

Однак ВМС США чинять опір цій ідеї: начальник військово-морських операцій стверджує, що відправка американських есмінців до Чорного моря для захисту кораблів у міжнародних водах (або навіть відправка американських госпітальних кораблів для надання гуманітарної допомоги) може спровокувати росію на ескалацію війни.

Інші стверджують, що стаття 19 Конвенції Монтре забороняє американським військовим кораблям заходити в Чорне море, однак це не так. Ця стаття забороняє вхід лише кораблям з "воюючих" держав (тобто росії). Туреччина вимагає, щоб військові кораблі не заходили в Чорне море, але може погодитися на переговори про відвідування портів Румунії і Болгарії, якщо її попросять про це.

Поки що ВМС США не зверталися з таким проханням. Джерело у ВМС повідомило gCaptain, що ідея супроводу кораблів територіальними водами країн НАТО (замість міжнародних вод у Чорному морі) обговорювалася в Пентагоні цими вихідними, але в понеділок була відкинута. Цю відмову повторив вчора контрадмірал у відставці і речник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні. "Ви пропонуєте, щоб ми просто спробували провести блокаду – ефективну військову блокаду в Чорному морі... Ні, це не той варіант, який ми активно розглядаємо, який ми активно реалізуємо", – сказав він журналістам.

Адмірал Кірбі невдало підібрав слова, оскільки "блокада" – це не те, про що просила Україна. Блокада – це запобігання транзиту суден, але в листі, який Україна надіслала до ІМО – морського органу ООН – вона не просить заблокувати росію. Вона просить про протилежне блокаді: щоб зерновози були перенаправлені до прибережних вод НАТО, які захищені конвенцією Північноатлантичного альянсу.

Незрозуміло, яке зобов'язання мають ВМС США щодо захисту кораблів, атакованих у територіальних водах НАТО. Безумовно, вони не зобов'язані захищати кораблі, які не ходять під американським прапором, і дехто стверджує, що це призведе до перенапруження ресурсів ВМС, які мають бути зосереджені на азійському театрі, де військово-морські дії Китаю стають дедалі агресивнішими. Однак на практиці це виглядає дивним, враховуючи, що Сполучені Штати продемонстрували готовність захищати кораблі під іноземним прапором на Близькому Сході. Буквально позавчора очільник Пентагону Ллойд Остін наказав відправити винищувачі F-35 і F-16, а також есмінець USS Thomas Hudner на Близький Схід у відповідь на дії Ірану проти судноплавства в Ормузькій протоці. Цікаво, що жоден із кораблів, атакованих Іраном, не йшов під американським прапором.

Виникає питання: чому ВМС США не бажають захищати кораблі з зерном, які можуть запобігти широкомасштабному голоду? Чому натомість вони готові захищати танкери, що перевозять іноземну нафту на іноземних суднах?

Ця розбіжність викликала питання про те, чому США захищають кораблі на Близькому Сході, але не в Чорному морі. Ті, хто виступає за те, щоб кораблі НАТО захищали судноплавство в Чорному морі, зіткнулися з критикою. Їхні опоненти стверджують, що судна із зерном йшли транзитом через міжнародні води, які не контролюються Альянсу. Вони переконують, що атака російського судна в міжнародних водах була б ескалацією конфлікту.

У відповідь на ці аргументи прихильники військово-морського супроводу вже кілька місяців пропонують НАТО почати із захисту суден під прапором Альянсу лише у його територіальних водах. Кораблі могли б пропливати близько до узбережжя країн НАТО – Румунії, Болгарії і Туреччини, щоб вийти з Чорного моря. Якщо росія нападе на торгове судно в територіальних водах країн НАТО, чи буде це достатньою підставою для того, щоб військово-морські сили Альянсу, в тому числі і США, захистили ці судна?

Таке питання поставила Україна.

Окрім запиту на прохід зерновозів через води НАТО, Україна звернулася до ООН з проханням створити систему для забезпечення відшкодування будь-яких збитків, завданих внаслідок військової агресії росії проти України або через військові дії на території України. Вони попросили, щоб ця система була розроблена для захисту фрахтувальників, операторів та власників морських і внутрішніх суден, якщо їхні судна зазнають пошкоджень під час плавання територіальними водами України. Ми сподіваємося, що цей запит дозволить суднам отримати страховку на час короткого рейсу з територіальних вод Румунії через територіальні води України до портів завантаження.

Оскільки обставини в Чорному морі продовжують змінюватися, світова спільнота повинна обережно керувати цими бурхливими водами. Досягнення балансу між забезпеченням морської безпеки та запобіганням ескалації конфлікту має вирішальне значення. Проте постає ширше і більш нагальне питання: чи поширюється захист НАТО лише на сухопутні території країн-членів, чи він також охоплює територіальні води, визначені Конвенцією ООН з морського права, які визнаються частиною суверенних володінь країн-членів Адьянсу?

Якщо зануритись ще глибше, якщо НАТО не бажає захищати свої територіальні води, чи може це означати для росії неявний дозвіл на агресивні дії проти суден у Балтійському морі біля узбережжя Фінляндії? Чи може це означати для інших супротивників, як-от, наприклад, Китай, що ВМС США не обов'язково втручатимуться для захисту територіальних вод союзників, таких як Японія, Південна Корея чи Філіппіни? Зважаючи на те, що Конвенція ООН з морського права (UNCLOS) визначає територіальне море країни як пояс прибережних вод, що простягається на 12 морських миль від берега, чи не може таке небажання ненавмисно надати супротивним країнам мовчазне зелене світло для проведення операцій в межах видимості НАТО і земель союзників?

Джерело: gCaptain