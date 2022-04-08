володимир путін в полоні особливого виду російського фашизму - The Economist

Саме тому його країна - така загроза для України, Заходу та його власного народу

Постійне приниження та насильство в росіян, ідеальний образ "радянського фашиста Шітрліца", КГБ та агент путін, ідеолог фашизму ільїн – елементи формування сучасного російського фашизму. Це дає розуміння – в першу чергу західному читачу, чому росія веде війну на повне знищення України та українців. Тож чому? Про це в редакційному перекладі чудової статті британського журналу The Economist, яку варто прочитати всім.

На сьогодні в москві має значення те, чого там насправді не видно. Про війну в Україні відкрито ніхто не говорить. Слово "війна" заборонене, і розмовляти неї небезпечно. Єдиний натяк на бойові дії, що ведуться за 1000 км на південь, — це рекламні щити з портретами солдатів-героїв. Та все ж таки росія перебуває у розпалі війни.

Також в москві немає ходи зі смолоскипами. Напівсвастичний знак "z", що символізує підтримку війни, зустрічається рідко. Штурмовики не влаштовують облав. владімір путін, старіючий російський диктатор, не збирає навколо себе натовпи молоді та не закликає до масової мобілізації. І все ж таки росія охоплена фашизмом.

Як москва приховує свою війну за "спеціальною військовою операцією", так вона приховує свій фашизм за кампанією знищення "нацистів" в Україні. Тим не менш, Тімоті Снайдер, професор Єльського університету, виділяє промовисті симптоми: "Люди розходяться у поглядах на фашизм, часто реагуючи розлючено, — написав він нещодавно в New York Times, — але сьогоднішня росія відповідає більшості критеріїв".

Кремль створив культ особи навколо путіна та культ мертвих великої вітчизняної війни 1941-45 років. Режим путіна прагне відтворити втрачений золотий вік і жорстко зцілити росію насильством. До списку (характеристик путіна – IPress.) містера Снайдера можна додати ненависть до гомосексуалізму, зацикленість на традиційній сім'ї та фанатичну віру в силу держави. Ці пункти не виглядають адекватними у світській країні з превалюючою анархістською жилкою та поблажливими поглядами на секс.

Зрозуміти те, куди рухається Росія під керівництвом путіна, означає зрозуміти, звідки це взялося. Протягом більшої частини його правління Захід сприймав росію як мафіозну державу, яка керується хаотичними групами. Це сприйняття було помилковим, адже воно не відображало повну картину. Десять років тому популярність путіна почала падати. Він знайшов вихід, використав фашистську ідеологію, що відродилася після розпаду радянського союзу.

Ймовірно, це починалося як політичний розрахунок, але путін потрапив у тенета незадоволення і зневаги, що залишило розум далеко позаду. Це завершилося руйнівною війною, яку багато вважали нереальною через невідповідність ризиків і вигод.

У формі фашизму путіна росія взяла незворотний курс. путіну нічого запропонувати своєму народу, окрім марнослів’я про жертви та насильство. Для західних демократій такий поступ означає, що доки він при владі відносини з росією будуть на межі ворожнечі та презирства. Дехто на Заході хоче повернутися до звичного життя після закінчення війни, але справжнього миру з фашистською росією бути не може.

Для України це означає тривалу війну. Цілями путіна є не тільки захопити території, а й зруйнувати демократичний ідеал, що панує серед сусідів росії, та їх відчуття окремої національної ідентичності. Він не може дозволити собі поразку. Навіть якщо відбудеться припинення вогню, він прагне довести Україну до краху, застосовуючи силу знову, якщо це буде необхідно. Це означає, що він буде використовувати насильство і тоталітаризм, щоб нав'язати свою волю вдома. Він не тільки хоче сплюндрувати вільну Україну, а й веде війну проти найкращих мрій власного народу. Поки що він перемагає.

Війна - це мир

Що таке російський фашизм? Значення слова "F" часто вживається приблизно. Він не має чіткого визначення, але живиться винятковістю та почуттям образи, сумішшю ревнощів і розчарування, породжених приниженням. У випадку росії джерелом цього приниження є не поразка від іноземних держав, а знущання, яких зазнав народ від своїх власних правителів. Позбавлені свободи волі та побоюючись влади, вони шукають компенсації в уявній помсті ворогам, яких нав’язала держава.

Фашизм передбачає театралізовані дійства — згадайте всі ті мітинги та уніформу — пронизані емоціями відчуття справжнього насильства. Всі його різновиди, каже пан Снайдер, характеризуються тріумфом волі над розумом. Його нарис мав назву "Ми повинні це сказати. Росія фашистська". Власне, першими про це заговорили самі росіяни. Одним із них був Єгор Гайдар, перший прем’єр-міністр пострадянської росії. У 2007 році він побачив обриси (фашизму – IPress.), що зароджуються з російської постімперської ностальгії. "Росія переживає небезпечну фазу", — написав він. "Ми не повинні піддаватися магії чисел, але той факт, що між розпадом Німецької імперії та приходом Гітлера до влади був 15-річний проміжок, а між розпадом СРСР і Росії в 2006-07 рр. Варто замислитися…”

Ще один ліберальний політик Борис Нємцов у 2014 році, чітко наголосив: "Агресію та жорстокість розпалює телебачення, а ключові визначення дає злегка одержимий господар кремля… кремль культивує та винагороджує найнижчі інстинкти в людях, провокуючи ненависть та сутички. Це пекло не може закінчитися мирно".

Через рік Нємцова, якого затаврували як "національного зрадника", вбили біля кремля. У своєму останньому інтерв'ю за кілька годин до смерті він попередив, що "росія стрімко перетворюється на фашистську державу. Ми вже маємо пропаганду за зразком нацистської Німеччини. У нас також є ядро десантно-штурмових бригад… Це лише початок".

Ніхто не сигналізував про зростаючий вплив фашизму голосніше, ніж путін і його соратники. Далеко від благополучних вулиць москви кремль позначив танки, людей і телеканали знаком z. Напівсвастика була нанесена на двері російських кіно- і театральних критиків, пропагандистів "декадентського і дегенеративного" західного мистецтва. Пацієнти лікарні та групи дітей, ставали на колінах, утворюючи схему напівсвастики для публікації в Інтернеті.

У 1930-х роках Вальтер Беньямін, німецький культурний критик у вигнанні, охарактеризував фашизм як виставу. "Логічним результатом фашизму є впровадження естетики в політичне життя", — писав він. Ця естетика була розроблена, щоб витіснити розум, і її кінцевим вираженням була війна.

Сьогодні два обличчя війни на телебаченні – владі мір соловйов і ольга скабєєва – це карикатури на нацистських пропагандистів. соловйов частенько одягнений у чорний двобортний піджак у баварському стилі. скабєєва, сувора й виточена, натякає своїм образом на володарку. Вони випромінюють ненависть і агресію. Вони та їхні гості звинувачують Захід у тому, що він оголосив війну росії, і театрально благають путіна перетворити його на попіл, вихлюпнувши всю потужність ядерного арсеналу росії.

З цим фантасмагоричним Армагедоном корелюється реальне насильство - основа відносин між російською державою та її народом. Опитування "Левади", проведене на замовлення "комітету проти тортур" (що тепер занесений до чорного списку), показало, що 10% населення росії в минулому зазнавали катувань з боку правоохоронних органів. Існує культура жорстокості. Домашнє насильство в росії більше не є злочином. У перший тиждень війни молоді протестувальники зазнали принижень і сексуального насильства в камерах поліції. А близько 30% росіян вважають, що тортури повинні бути дозволені.

Звірства російської армії в Бучі та інших окупованих містах, — це не просто воєнні ексцеси чи порушення дисципліни, а родзинка армійського життя, яку поширюють ветерани. 64-й мотострілецькій бригаді, яка, як стверджують, чинила звірства, путін присвоїв звання "гвардійська" за захист "інтересів батьківщини та держави" та похвалив за "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність". Бригада, що базується на Далекому Сході, славнозвісна в росії своїми знущаннями та катуваннями.

Як і багато іншого, що йде із кремля, фашизм — це проект зверху вниз, крок правлячої еліти, а не масовий рух. Він вимагає пасивного прийняття, а не мобілізації мас. Його мета – роз'єднати людей і запобігти будь-якій формі самоорганізації. кремль і телевізійники можуть його перекручувати. У перші роки свого президентства путін використовував гроші, щоб не допускати народ до політики. Після того, як економіка застопорилася в 2011-12 роках і міський середній клас вийшов на вулиці, вимагаючи більше прав, він розпалив націоналізм і ненависть. Під час політичного затишшя після анексії криму в 2014 році фашизм був відкинутий так само раптово, як і з’явився.

Відродження фашизму у 2021-22 роках відбулося після падіння легітимності путіна, протестів проти отруєння та арешту лідера опозиції олексія навального та зростання відчуженості молодих росіян, які менш сприйнятливі до телевізійної пропаганди та більш відкриті до Заходу. Для них путін був підстаркуватим, мстивим і корумпованим дідком, у якого був таємний палац, який оприлюднив популярний фільм навального на YouTube у 2021 році. путіну потрібно було знову прогриміти і піднестися, і Україна дала йому засоби.

Свобода у рабстві

Російський фашизм сягає корінням початку ХХ століття. Після більшовицької революції фашистські ідеї процвітали серед білоемігрантів, частину з яких повернув до ссср сталін. сталін боявся, що перемога над фашизмом, здобута разом з Америкою та Британією, зміцнить і зробить вільним його народ. Він перетворив радянський успіх на тріумф тоталітаризму та російського імперського націоналізму. Він перемаркував військових союзників у ворогів і фашистів, які начебто прагнули знищити радянський союз і позбавити його слави.

Наступні десятиліття фашизм стримувала офіційна комуністична ідеологія та досвід росіян у боротьбі з нацистами разом із західними союзниками. Однак після розпаду радянського союзу обидва ці обмеження зникли, і тоді проявилася зворотна темна сторона. Крім того, ліберальна еліта 1990-х років повністю відкинула старі радянські цінності, знецінивши традицію антифашистської літератури та мистецтва.

Весь цей час фашизм таївся під прикриттям, всередині КГБ. Наприкінці 1990-х александр яковлєв, архітектор демократичних реформ міхаіла горбачова, відкрито заговорив про спецслужби як ядро фашизму. "Небезпека фашизму в росії реальна, тому що з 1917 року ми звикли жити в злочинному світі зі злочинною державою. Бандитизм, освячений ідеологією, — це формулювання підходить і комуністам, і фашистам".

Таку двозначність відображає надзвичайно популярний серіал "Сімнадцять миттєвостей весни", знятий на замовлення кгб у 1970-х роках. На перший погляд серіал був нічим іншим, як спробою ребрендингу сталінської таємної поліції. юрій андропов, тодішній начальник кгб, а пізніше радянський лідер, хотів привернути увагу до радянських шпигунів і залучити до служби нове покоління молодих людей. Як виявилося, установки допомогли впровадити нацистську естетику в російську популярну культуру — естетику, яку згодом використав путін.

Герой — вигаданий радянський шпигун, проникає до нацистського верховного командування під ім’ям Макс Отто фон Штірліц. Він є високопоставленим штандартенфюрером СС, чия місія полягає в тому, щоб зірвати секретний план, розроблений ЦРУ та Німеччиною наприкінці війни. Нацисти, яких у фільмі грають найулюбленіші радянські актори, людяні та привабливі. вячеслав тіхонов, виконавець ролі Штірліца - взірець чоловічої досконалості. Високий і красивий, з ідеальними вилицями, аж сяяв у лискучій нацистській формі, пошитій у радянському міністерстві оборони.

Прості росіяни були загіпнотизовані. дмітрій прігов, російський художник і поет, писав: "Наш чудовий Штірліц є ідеальним фашистом і ідеальною радянською людиною водночас, що здійснює трансгресивні переходи від одного до іншого з покірною та невловимою легкістю... Він є провісником нового віку — часу мобільності та маніпулятивності".

Пан Путін був бенефіціаром. У 1999 році, незадовго до його призначення президентом росії, виборці розповідали соціологам, що Штірліц був би їх ідеалом виборів на цю посаду після георгія жукова, командувача червоної армії під час Другої світової війни. путін, колишній співробітник кгб, який дислокувався у Східній Німеччині, культивував імідж новітнього Штірліца.

Всеросійський центр вивчення громадської думки повторив опитування в 2019 році, Штірліц вийшов на перше місце. "Відбулася інверсія", – заявили соціологи. "У 1999 році путін здавався кращим кандидатом, оскільки він був схожий на Штірліца; У 2019 році образ Штірліца залишається актуальним, оскільки його реалізує найпопулярніший політик країни". 24 червня цього року перед штаб-квартирою служби зовнішньої розвідки (СЗР), яка входила до складу радянського кгб, відкрили пам'ятник Штірліцу.

У путіна фашистська естетика поєднується з російською фашистською філософією. Він, як і більшість його колишніх колег з кгб прийняли капіталізм і виступили проти лібералів і соціалістів. Вони спроектували приниження, яких зазнали в перше пострадянське десятиліття, на всю країну, зобразивши закінчення холодної війни як зраду і поразку.

Їхнім ідеологом став іван ільїн, мислитель початку ХХ століття, якого більшовики у 1920-х роках заслали в еміграцію і який прийняв фашизм в Італії та Німеччині. Ільїн бачив фашизм як "необхідне і неминуче явище... засноване на здоровому почутті національного патріотизму". Він виправдав їх самопроголошену роль захисників державності. Таким чином, вони отримали право контролювати державні ресурси.

Після Другої світової війни ільїн відрікся від поглядів на помилки гітлера - атеїзму, злочинів, зокрема проти євреїв. Але зберіг віру в фашистську ідею національного відродження. У 1948 році він писав, що "фашизм — це складне, багатогранне явище, яке, історично кажучи, далеке від пережитого". путін теж прийняв релігію, відкинув антисемітизм і уникав колективного правління, заради свого особистого правління, підтвердженого плебісцитами.

Книгу ільїна "Наші задачі" кремль рекомендував державним чиновникам у 2013 році як обов’язкову літературу. Вона закінчується коротким нарисом про майбутнє російського лідера. Демократія західного зразка і вибори принесуть росії крах, писав ільїн. Від хаосу може врятувати лише "об’єднана і сильна державна влада, диктаторська за масштабом і державно-національна за своєю суттю".

Розповідають, що путін любив перечитувати працю ільїна "Що означатиме для світу розчленування росії", написану в 1950 році. У ній автор стверджує, що західні держави спробують "втілити свій ворожий безглуздий експеримент навіть у постбільшовицький хаос, оманливо представляючи його як вищий тріумф "свободи", "демократії" та "федералізму"… Німецька пропаганда вклала забагато грошей і зусиль в український сепаратизм (і, можливо, не тільки український)".

У 2005 році, після першого народного повстання в Україні, відомого як Помаранчева революція, путін назвав розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Спираючись на антиукраїнські настрої в росії, він вивів свою країну на шлях конфронтації із Заходом. Того ж року тіло ільїна повернули до росії зі Швейцарії, де він помер у вигнанні в 1954 році. Повідомлялося, що путін заплатив за могильну плиту зі своїх заощаджень. У 2009 році він поклав квіти на його могилу.

Сила у невігластві

Факт прийняття путіним фашистських методів та фашистського мислення - це тривожний сигнал для решти світу. Фашизм продукує ворогів. Це робить росію безстрашною жертвою чужої ненависті, і виправдовує почуття ненависті до своїх справжніх і уявних ворогів у себе та за кордоном.

дм ітрій мєдвєдєв, колишній президент і "модернізатор", нещодавно написав у соцмережах: "Я їх ненавиджу. Вони виродки і дегенерати. Вони хочуть, щоб ми, росія, були мертві… Я зроблю все, щоб вони щезли". Він не деталізував, кого має на увазі. Але ворожнеча росії має три цілі: ліберальний Захід, Україна та зрадники вдома. Усім їм потрібно оцінити, що означає російський фашизм.

путін давно намагався похитнути західні демократії. Він підтримував ультраправі партії в Європі, такі як Національне об’єднання у Франції, Фідес в Угорщині та Північну лігу в Італії. Він втрутився в американські вибори, сподіваючись допомогти Дональду Трампу перемогти демократів.

Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, кремлівський фанат ільїна не змириться із західними демократіями. путін і його соратники зроблять будь-що для війни з лібералізмом і розбрату.

Хоч росія і була частково європейською протягом століть, війна в Україні дозволила путіну відрізати цю частину її ідентичності, написав політолог Кирило Рогов нещодавно. Поки путін при владі, росія буде будувати союзи з Китаєм, Іраном та іншими антиліберальними країнами. Вона, як і раніше, буде в ідеологічному авангарді.

Перспективи для України ще більш похмурі. За кілька тижнів від початку війни державне інформаційне агентство ріа "новості" опублікувало статтю, яка закликала очистити "етнічну складову самоідентифікації людей, які населяють території історичної Малоросії та Новоросії [України та Білорусі], яка була ініційована радянською владою".

путін заявив, що Україна є джерелом смертельних вірусів, де знаходяться фінансовані США біологічні лабораторії, які експериментують зі штамами коронавірусу та холери. "Біологічна зброя створювалася в безпосередній близькості від росії", – заявив він.

На російському державному телебаченні українців обзивають червами. У нещодавньому ток-шоу соловйов пожартував: "Коли лікар проводить дегельмінтизацію кота, для лікаря це спецоперація, для глистів — війна, а для кота — очищення". маргарита симоньян, керівниця міжнародної телевізійної мережі rt, яка контролюється державою, заявила, що «Україна не повинна існувати».

Мета вторгнення не просто захоплення території, а очищення України від її ідентичності, що загрожує ідентичності росії як імперської нації. Разом зі своїми карателями кремль також направив сотні вчителів для перевиховання українських дітей на окупованих територіях. Він прирівнює незалежну суверенну Україну до нацизму. Або Україна перестане існувати як національна держава, або сама росія буде заражена ідеєю емансипації, яка знищить її імперську ідентичність.

Найпохмуріші перспективи і в росії. путін не планував війни на виснаження. Він очікував, що удар по Києву швидко змінить режим в Україні та підпорядкує українців своїй волі. Поки що путіну не вдалося перемогти Україну. Та йому вдалося придавити Росію.

Пропаганда про забруднення тіла та очищення не обмежуються Україною. В росії є також інородці, елементи — зрадники, які їдять устриці, фуа-гра, ментально живуть на Заході та заражені ідеями гендерної рівності. Російський народ, заявив путін у телезверненні, "просто виплюне їх, як комаху в роті", що призведе до "природного та потрібного самоочищення суспільства".

Як і сталін, путін не довіряє народу і боїться його. Народом треба керувати, маніпулювати та, коли необхідно, придушувати. Він усуває його від реального прийняття рішень. Як стверджує російський соціолог Грег Юдін, народ потрібен для ритуалу виборів, який демонструє легітимність правителя, але в решту часу він мусить бути непомітним. Таке ставлення пан Юдін називає «народ за викликом».

Війна змінила все. Як сказав гітлер геббельсу навесні 1943 року, "війна... зробила для нас можливим вирішення цілого ряду проблем, які ніколи не могли бути вирішені в нормальний час". Незабаром путін зміг запровадити де-факто воєнне правління та цензуру. Він заблокував Facebook, Twitter та Instagram, а також будь-які незалежні медіа, що залишилися, ізолював країну від отруйного впливу Заходу та вигнав із країни всіх, хто був проти війни. Будь-яка публічна заява, що заперечує кремлівську версію подій в Україні, карається 15-ма роками за гратами.

Грегорі Асмолов з Королівського коледжу Лондона стверджує, що цю нову політичну реальність неможливо було уявити лише кілька місяців тому, і вона є найважливішим досягненням кремля в конфлікті. Війна дозволила путіну перетворити росію на те, що пан Асмолов називає "від’єднаним суспільством". Він написав, що "ці зусилля керуються думкою про те, що неможливо захистити внутрішню легітимність нинішнього керівництва та зберегти лояльність громадян, якщо росія залишається відносно відкритою та зв’язаною з глобальною мережевою системою".

До сьогодні метою путіна було паралізувати російське суспільство, а не згуртувати натовпи. Демонстрації єдності та мобілізації забезпечує телебачення, що працює в очищеному від альтернативних голосів інформаційному просторі. Серед телеглядачів — переважно людей старші 60 років — понад 80% підтримують війну. Серед 18-24-річних, які отримують новини з Інтернету, менше половини. Можливо, тому символічними представниками z-операції є не робітники та робітниці, а бабулька з червоним прапором і восьмирічний "онук" (такі образи намальовані на фресках та відбиті на обгортках шоколаду). Вони ідеальні телеглядачі та статисти реаліті-шоу.

Поєднання страху та пропаганди створює те, що пан Рогов називає "нав’язаним консенсусом". Держава оприлюднює соцопитування, які показують, що більшість росіян підтримують «спецоперацію». Основна причина, чому люди підтримують путіна, полягає в тому, що вони думають, що всі інші також підтримують його. Потреба причетності до натовпу - сильна. Навіть коли люди мають доступ до інформації, вони "просто ігнорують її або раціоналізують, аби не знищити концепцію себе, країни та влади…створену пропагандою", – зауважує соціолог Олена Конєва.

Двигун фашизму не має задньої передачі. путін не може повернутися до авторитаризму, заснованому на реальності. Розширення закладено його сутністю. Авторитаризм розширюватимуть як географічно, так і в приватне життя людей. Оскільки війна затягується, а жертви зростають, питання полягатиме в тому, чи зможе путін мобілізувати пасивну більшість, чи все ж таки громадяни почнуть проявляти занепокоєння. Еліти в кремлі, армія та служби безпеки будуть уважно відслідковувати це.

Два плюс два — чотири

Віктор Клемперер, німецький єврей, який воював у Першій світовій війні та пережив Другу, писав, що "нацизм пронизав плоть і кров людей через окремі слова, ідіоми та структури речень, які нав’язувалися їм мільйонними повторами". У його книзі "Мова Третього Рейху" описується, як дисоційований префікс ent- (de-) набув популярності в Німеччині під час війни.

Коли російські танки вторглися в Україну вночі 24 лютого, путін почав власну війну проти України з тієї самої приставки. Метою, за його словами, є денацифікація (денацифікація) і демілітаризація (демілітаризація). Пізніше державне інформаційне агентство ріа "новості" дописало, що "денацифікація неминуче буде також і деукраїнізацією".

"Нацизм майже знищив Німеччину, — писав Клемперер, — Метод оздоровлення її від цієї смертельної хвороби сьогодні називають "денацифікацією". Я сподіваюся і справді вірю, що це жахливе слово...зникне й зостанеться історією, як тільки воно виконає свій нинішній обов'язок...Але це станеться нескоро, оскільки не тільки процес нацизму повинен зникнути, а й… типовий нацистський спосіб мислення та середовище, що його підживлює: мова нацизму".

Джерело: The Economist