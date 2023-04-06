Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post

Співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен в колонці у Washington Post наголошує, що виборці потенційного кандидата в президенти США Рона ДеСантіса підтримують надання зброї та допомоги Україні. Тож нинішня "протрампівська" позиція є помилковою для нього. Натомість він має повернутися до яструбиної рейганівської позиції та підтримати Україну. Тобто, аби завоювати виборців-республіканців в цілому, а не лише прихильників Трампа, ДеСантісу слід взяти курс на активну допомогу Києву.

У 2015 році конгресмен Рон ДеСантіс критикував адміністрацію Обами-Байдена за ненадання летальної допомоги Україні після нападу росії та анексії Криму. Але сьогодні, як губернатор Флориди і претендент у кандидати в президенти США 2024 року, ДеСантіс відмовився від своєї рейганівської твердості й яструбиної позиції, вочевидь, стурбований тим, що Дональд Трамп планує використати Україну як зброю проти нього з виборцями MAGA – Make America Great Again.

"Це помилка – як точки зору фактів, так і з політичної точки зору", – переконує колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен у своїй колонці для Washington Post.

Він звертає увагу на гарвардське опитування CAPS-Harris, яке демонструє, що хоча деякі республіканці MAGA і погоджуються з м'якою позицією Трампа щодо України, більше республіканців підтримують Київ. При чому виборці, які підтримують ДеСантіса, віддають перевагу його старій, проукраїнській позиції.

На питання, чи позитивно вони ставляться до України, лише 42% прихильників Трампа відповіли ствердно. Але 51% республіканців в цілому і 55% прихильників ДеСантіса мають позитивне ставлення до України, свідчить опитування. Тобто різниця у проукраїнських настроях серед прихильників ДеСантіса та прихильників Трампа складає 13%.

Як зазначає автор колонки, респондентів запитали, чи згодні вони з тим, що США повинні підтримувати Україну "допоки росія не виведе всі окупаційні війська з її території або поки не програє" – найбільш яструбина позиція з усіх можливих. 60% усіх республіканців погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну, до повної поразки росії. "Це чітка і сильна більшість", – переконує Марк Тіссен. Тим часом 53% виборців Трампа висловилися за підтримку України: трохи нижче середнього показника по Республіканській партії, але все одно більшість. Щодо прихильників ДеСантіса, то вирішальні 63% сказали, що Америка має підтримувати Україну до перемоги.

Якщо б коло претендентів на виборах звузилося до Трампа і ДеСантіса, пише автор, 69% респондентів, які підтримують останнього, вважають, що США повинні підтримувати Київ до переможного кінця.

"Таким чином, по-перше, багато республіканців підтримують допомогу Україні. По-друге, прихильники ДеСантіса є радикальнішими, ніж прихильники Трампа. По-третє, виборці, яких ДеСантіс переманить від інших кандидатів, якщо коло звузиться, ймовірно, будуть більш войовниче рішучими щодо України. 7 з 10 хочуть допомогти вигнати росію з кожного клаптика української території, яку вона незаконно захопила", – наголошує Марк Тіссен.

"На питання чи є понад 27,4 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, яку США надали Україні з моменту вторгнення путіна, "виправданою інвестицією в захист союзника і його народу чи невиправданими витратами в чужій війні?", республіканці розділилися майже порівну: 49% за і 51 % проти. Проте в разі гіпотетичного двобою між Трампом і ДеСантісом – 59% тих, хто підтримують останнього, вважають, що американська безпекова допомога Україні – це правильно витрачені гроші", – зазначає автор колонки у WP.

На запитання, чи підтримали б вони надання Україні додатково 10 мільярдів доларів, 48% республіканців відповіли "так". З них 42% прихильники Трампа і 48% прихильників Десантіса. Але в двобої претендентів частка прихильників ДеСантіса, які виступили за збільшення допомоги Україні, зросла до 58%. Інакше кажучи, зауважує Марк Тіссен, у той час як Республіканська партія розколота щодо того, чи є допомога США Україні виправданою (і прихильники Трампа частіше говорять, що Америка дає Києву забагато), республіканські виборці, які схиляються до ДеСантіса, непропорційно виступають за надання Україні більшої допомоги у сфері безпеки.

На переконання автора колонки, це свідчить про те, що ДеСантіс помиляється, коли намагається апелювати до виборців MAGA, називаючи війну в Україні "територіальною суперечкою" і заявляючи, що він "більше дбає про безпеку власного кордону в США, ніж про російсько-український кордон". Хоча електорат MAGA Трампа дещо частіше, ніж більшість республіканців, виступає проти допомоги Україні, ці виборці становлять меншість серед первинних виборців Республіканської партії, і вони ніколи не відмовляться від підтримки колишнього президента. ДеСантіс нічого не виграє, намагаючись апелювати до них. Він лише виглядає слабким і відштовхує від себе проукраїнських виборців, які готові підтримати його кандидатуру.

Марк Тіссен вважає, що замість того, щоб намагатися завоювати "жорстких" виборців MAGA, ДеСантісу слід консолідувати підтримку республіканців, які хочуть, щоб номінантом від Республіканської партії став хтось інший, а не Трамп, і водночас залучити "м'яких" виборців MAGA, яких можна переконати, що настав час рухатися подалі від експрезидента США. Ці виборці непропорційно підтримують Україну.

"З огляду на дані опитування, ДеСантісу не варто вагатися щодо України. Це принесе йому незначну підтримку з боку жорстких республіканців MAGA, які налаштовані проти України, і відштовхне тих виборців MAGA та інших прихильників Республіканської партії, які поділяють рейганівський світогляд. Натомість ДеСантісу слід зайняти сміливу позицію на підтримку українських борців за свободу і підтримувати їх доти, доки вони не переможуть росію і не виженуть звідти армію путіна", – переконаний експерт.

"Це розумний політичний крок. І правильний вчинок", – радить спічрайтер Буша потенційному кандидату ДеСантісу.

Джерело: Washington Post