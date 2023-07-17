Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер

Том Купер стверджує, що українські сили успішно відбили всі російські атаки протягом кількох останніх днів. Зокрема під Берхівкою, де одна українська бригада протистояла чотирьом полкам. А ще були Веселе, Водяне тощо. Крім того, Купер порівнює систему путіна з прогнилими аналогами арабських диктаторів часів арабо-ізраїльських війн, і робить невтішні для російського президента висновки.

Взагалі, дуже мало повідомлень про те, що відбувається. Навіть путінська гімнопіармашина мовчить. Хоча на це є вагомі причини. Останні чотири дні росіяни проводили масштабні контратаки майже по всій лінії фронту: від західного Луганська аж до південного Запоріжжя і всі вони були розбиті вщент.

Як уже повідомлялося в останніх двох звітах, дві російські контратаки – одна в районі Куземівки, інша в напрямку Торського – були досить легко відбиті. Власне, це не дивно: українські сили добре закріпилися там, і це була "лише" четверта найсильніша російська контратака за останній тиждень. Перш за все, я не можу позбутися враження, що всі залучені росіяни знали, що їх кинули у безнадійний бій, можливо, щоб виграти більше часу, поки вони всі не будуть вбиті або поранені, а ЗСУ не поповнять запаси боєприпасів. Здається, що БАРС-6 був трохи успішнішим у південному секторі лісу на південь від Кремінної: можливо, він просунувся на кілька сотень метрів уздовж річки Сіверський Донець.

На північ від Бахмута атака 54-ї мехбригади знищила більшу частину БАРС-29, але російські ПВК "Поток" і "Факел" зупинили подальше просування на північний захід від Яковлівки. Або українські підрозділи вирішили зупинитися і дочекатися снарядів РСЗВ. Точно не відомо.

російські контратаки в районі Берхівки були другими за силою за останній тиждень і завдали втрат 57-й моторизованій бригаді, але заплатили за це дорого, і українські сили все ще залишаються в селі (як і слід було очікувати, коли в "міську" зону вводять танки без достатньої підтримки піхоти, або коли останню розриває на шматки українська артилерія). Перш за все, жахливою була ціна для російських 51-го і 217-го полків ВДВ, 9-го і 1428-го мотострілецьких полків (зверніть увагу: чотири полки були послані в контратаку, по суті, проти одного українського батальйону!). Артилерія 43-ї та 45-ї артилерійських бригад інтенсивно працює по російській артилерії, розгорнутій вздовж траси М3, а також по колонах постачання в тому ж районі. Побоюючись можливого заколоту, місцеве російське командування відмовляється від евакуації поранених: якщо вони ще не померли, поранених залишають помирати там, де вони є. А їх сотні. А їх там сотні. Командир чеченського батальйону, дислокованого в цьому районі, повідомив, що, по суті, йому підкріплювати нема кого вже: судячи з якості мобиків навколо нього, він очікує, що командування, як і раніше, надійшле (цитата) "шахтарів з кирками", щоб замінити втрати.

На південь від Бахмута БАРС-13, 374-й батальйон спецназу та 83-тя бригада ВДВ розпочали третю найпотужнішу російську контратаку за останній тиждень і змогли відтіснити українські підрозділи (загалом чотири батальйони з чотирьох різних бригад) приблизно на 100 метрів назад – але знову ж таки, жахливою ціною. ЗСУ не вдалося його захопити, але залишаються на "вогневому контролі" села і всіх підступів до нього (напевно, Купер тут має на увазі Кліщіївку – iPress).

Наскільки я можу судити, найбільша російська контратака була проведена в районі Веселого, на північ від Авдіївки, 8-9 липня. Там 9-та морська піхотна бригада та 1454-й мотострілецький полк атакували позиції 110-ї бригади тероборони – і були розбиті. В буквальному сенсі слова. Бачив з десяток відео з цього району, і вони свідчать про втрату 20-30 одиниць російської бронетехніки та понад 200 чоловік особового складу... Аналогічна спроба росіян в районі Водяного закінчилася так само...

На півдні Запорізького регіону... Майже ніяких новин за останні два дні. За одним винятком: не знаю, скільки разів вони намагалися, але вчора була відбита чергова українська атака в Жерб'янках. Проблема в тому, що місцевість настільки переповнена мінами, що українці не можуть просунутися і на метр без допомоги саперів. А на це потрібен час...

З іншого боку, кадр з відео, який наочно демонструє майстерність і високий професіоналізм сучасного російського спецназу, дислокованого в Україні:

...і зауважте: він намагався скинути міну в трубу в "тому напрямку" не менше трьох разів...

Доповнення від 17 липня: Просто "до речі"... і перш ніж хтось скаже мені, що я не казав вам ... Українці фактично "міцно" утримують Старомайорське та Урожайне, вже якихось 4-5 днів. але, схоже, Генштаб "не дуже наважується" оголосити ці села "звільненими" через майже безперервні контратаки росіян. .... маса яких розбивається українською артилерією... Так, і ще: в районі Бахмута росіяни "настільки відчайдушні", що сьогодні регулярно змішують звичайні артилерійські снаряди зі снарядами зі сльозогінним газом (принаймні, зі сльозогінним газом: це вже підтверджено; ходять чутки про якісь інші гази, але я поки що не маю підтверджених даних). Всі підрозділи ЗСУ, які там дислокуються, тим часом регулярно воюють у протигазах...

Військова історія та порівняння з війною в Україні. Система путіна тотожна системі Насера, але Саддам Хусейн їх "перевершив"

Певний "читацький коментар" зробив мене "дуже незадоволеним". Йдеться про твердження в стилі "це велика помилка – порівнювати український народ загалом і українських солдатів зокрема зі солдатами Близького Сходу"...

Щоб бути впевненим: я не маю жодних проблем з будь-якою критикою – чи то історичних особистостей, родів військ, їхніх командирів, цілих народів – і моєї роботи, чи будь-чого іншого. Але я віддаю перевагу (обґрунтованій) критиці перед будь-якою необґрунтованою, заснованою на упередженнях, пристрастях і чутках.

...і вибачте, але в деяких питаннях я знаю набагато більше, ніж будь-хто з тих, з ким мені доводилося стикатися до цього часу. Принаймні, це мій досвід.

Крім того, мене вже просили – десятки разів – порівняти різні попередні війни з цією війною в Україні. Не соромлюся зізнатися: мені знадобилося майже 16 місяців, щоб "викристалізувати" і "конкретизувати" свої думки з цього приводу. Отже, ось "кілька прикладів"...

***

Класичним прикладом "арабської військової некомпетентності" є арабо-ізраїльська війна в червні 1967 року. Більш відома" як "Шестиденна війна" – тому що маса людей або вважає за краще просто купуватися на офіційні ізраїльські та західні легенди про цей конфлікт, або лінується усвідомити, що арабо-ізраїльська війна триває з 1947-го (щонайменше).

...і, безумовно, тому, що існує величезний дефіцит досліджень з використанням офіційної арабської документації про ці війни. Натомість, навіть деякі з найбільш авторитетних істориків мають схильність піддаватися різного роду фантазіям, особливо про джерела, що нібито "базуються на даних ізраїльської військової розвідки"..., які, насправді, рідко використовувалися навіть ізраїльськими істориками ще кілька років тому, і навіть тоді, "лише в окремих випадках" …

Не дивно, що звичайна історія про цей конфлікт є "загальновідомою". Принаймні, це ви так думаєте.

Отже, у травні 1967 року Радянський Союз, прагнучи "знищити Ізраїль", збрехав Насеру, спонукаючи "цього агресивного арабського лідера" розгорнути "свої" армії на "кордонах" Ізраїлю (всі вони були лініями припинення вогню війни 1947-1949 років), готуючись "знищити маленький Ізраїль", "скинути євреїв у море"... І, як завжди, це було протистояння "кровожерливих арабських орд проти ізраїльського Давида". У арабів було 300, 400, 500, 600, 1000 радянських МіГів, і 500, 1000, 2000 танків, і мільйони солдатів, і що завгодно інше... Вони легко переважали і перевершували Ізраїль і будь-яку іншу наукову фантастику... Підсумок: "пух-пух", "Ізраїль не мав іншого виходу, окрім як завдати превентивного удару" і всяке таке інше бла-бла-бла…

Власне, окрім того, що Ізраїль захопив усю Палестину в 1947-1949 роках, а потім вигнав звідти арабське населення; окрім того, що ізраїльські "яструби" зіпсували таємні переговори з Єгиптом 1954 року (див. так звану "справу Левона"); окрім того, що Ізраїль брав участь у тристоронній агресії (ізраїльській та англо-французькій) проти Єгипту 1956 року, а потім намагався захопити Синай (доки його не витіснив президент Ейзенхауер у 1957 році); окрім того, що Ізраїль вкрав воду з річки Йордан... Предумовами червневої війни 1967 року було те, що сталося в 1960-му.

У певний момент того року Ізраїль здійснював військовий тиск на Сирію (яка на той час була частиною Об'єднаної Арабської Республіки (ОАР) і вважалася єгиптянами "Східною провінцією"). Насер мовчки мобілізував армію ОАР і розгорнув її на Синаї. Ізраїльська розвідка із запізненням виявила мобілізацію, а уряд повільно відреагував... Коротко кажучи, врешті-решт, він зрозумів, що відбувається, і зменшив тиск на Сирію.

Принаймні в Каїрі це призвело до того, що на цей раз Ізраїль "поступився арабам": Насер, який вважав, що "грає у політичну гру в шахи", відчув себе переможцем, вивів армію зі Синаю і вирішив, що виніс із цієї справи важливий урок…, який потім був "майстерно забутий" як ізраїльтянами, так і Заходом.

Спираючись на цей досвід, коли у травні 1967 року Радянський Союз (не)поінформував його про те, що ізраїльтяни "готують агресію проти Сирії", Насер вирішив повторити вправу. Він мобілізував армію і знову направив її на Синайський півострів. Можливо, його власна військова розвідка повідомила йому, що Ізраїль не готує ніякого вторгнення в Сирію, але він більше довіряв Радянському Союзу. Перш за все, він грав свою партію в політичні шахи: прагнучи не розпочати війну, а домогтися політичних поступок від Ізраїлю.

Найгірші гріхи Насера в цій ситуації були такими:

а) на відміну від 1960 року, цього разу він зробив це публічно. А ізраїльські генерали не були в захваті від публічного приниження;

б) навпаки: ізраїльські генерали були готові здійснити переворот проти уряду прем'єр-міністра Ешколя, якби він не наказав їм йти на війну. І вони відкрито (хоча і не публічно) погрожували йому, що зроблять це;

в) ізраїльські генерали були настільки ж зацікавлені у війні, наскільки вони знали, що не було жодних сумнівів у військовій перевазі Ізраїлю над усіма арабськими арміями, разом узятими, об'єднаними чи ні (а вони не були нічим іншим, як об'єднаними). Це було підтверджено "навіть" усіма оцінками військової розвідки США і Великої Британії за весь час, починаючи з 1948 року, а також з початку 1967-го;

г) …і для тих самих ізраїльських генералів будь-який привід був достатнім, щоб розпочати цю війну і захопити ще більше землі: цього разу у сусідів Ізраїлю/Палестини...

Навпаки, особливо єгипетські збройні сили були погано підготовлені до війни. Звичайно, вони закупили багато радянської зброї протягом 1960-х років, але основна маса техніки ВПС була оборонною за своєю природою, тоді як про низьку якість радянського наземного озброєння, або низьку якість тактичної підготовки можна писати книги...

Втім, зрештою, це навіть не мало значення через те, як був організований Єгипет у той час. Насер просто не контролював свої збройні сили. Він, звичайно, був колишнім військовим, але вважав себе політиком і повністю зосередився на політиці. Перш за все, він боявся свого номінального "віце" – віцепрезидента, військового міністра, головнокомандувача єгипетськими збройними силами… і всіх інших титулів, які носив на той час фельдмаршал Абдель Хакім Амер – і побоювався, що в разі будь-яких розбіжностей між ними, Амер може влаштувати проти нього переворот. Тож, на відміну від 1956 року, Насер повністю перестав втручатися у військові справи.

Проблема: Амер міг бути непоганим офіцером нижчого рангу під час Палестинської війни/Війни за незалежність Ізраїлю 1948-1949 років; він міг виявитися непоганим офіцером тактичного рівня на початку громадянської війни в Ємені 1962-1970 років (тобто на початку єгипетської інтервенції в 1963-1964 роках); і він був дуже популярним серед "своїх" офіцерів (хоча і не настільки популярним, як Насер в єгипетській і арабській громадськості). Але коли справа дійшла до війни з Ізраїлем, він злякався Насера. Так злякався, що, можна сказати, у нього "критично не вистачило мужності".

Амер боявся з наступної причини: під час тристоронньої агресії проти Єгипту в жовтні-листопаді 1956 року (Ізраїль, Франція та Британія) Амер відмовився виконувати накази Насера на стратегічному рівні. Коли Насер наказав йому вивести єгипетську армію з Синаю (двічі), він цього не зробив. Армія залишалася на позиціях і продовжувала воювати з ізраїльтянами (і то з успіхом). Коли Насер наказав йому припинити боротьбу з ізраїльською авіацією над Синаєм, він відмовився це зробити: навпаки, до 1 листопада єгипетські військово-повітряні сили літали там все більшими з'єднаннями і були на межі встановлення принаймні повітряного домінування над ізраїльтянами…

...коли Насер дізнався про це, він розлютився і "зробив єдину логічну річ": звільнив Амера і звільнив командувача ВПС (Сідкі Махмуда); не маючи можливості взяти на себе (прямий) контроль над збройними силами, він наказав армії відступити, а військово-повітряним силам припинити опір тристоронній агресії. Звісно, через дві-три години Насер охолонув і повернув Амера і Сідкі Махмуда на їхні посади. Але відтепер жоден із них не наважувався оскаржувати його накази. Як наслідок, єгипетська армія зазнала серйозних втрат під час відходу зі Синаю, а військово-повітряні сили зазнали серйозних втрат від британських і французьких атак на свої авіабази.

...все це "не мало значення", оскільки Насер вийшов із цієї війни "переможцем" – принаймні, в політичному плані. "Найгірше", що це було потім "підтверджено" і (приглушеною) перемогою Насера в 1960 році. Принаймні в колах його вищого генералітету, Насер зарекомендував себе як "стратегічний геній"...

Навпаки: протягом наступних років Амер і більшість вищих чинів єгипетської армії нічого не зробили для того, щоб покращити свою військову освіту і осмислити новітні розробки в галузі вогневої потужності й маневру. І принаймні так само мало зробили для покращення підготовки своїх військ.... Поки Насер не втручався, бо збройні сили не кидали виклик його позиції. Нарешті, під час нарощування єгипетського військового потенціалу наприкінці травня 1967 року Амер зробив все можливе, щоб повністю зруйнувати все ретельне передвоєнне планування, і вміло перетворив єгипетські збройні сили на безлад...

Коли ізраїльтяни напали 5 червня 1967 року, запеклість їхнього натиску швидко переконала Амера в тому, що Єгипет піддається ще одній тристоронній агресії. Цього разу з боку Ізраїлю у змові зі США і Великою Британією. І тоді, хоча Насер взагалі не втручався у військові справи, Амер почав "читати його думки наперед" і дійшов висновку, що для нього буде краще "повторити вправу" і виконати накази Насера від 1956 року. На той час військово-повітряні сили були знищені (цього разу "по-справжньому"). Отже, саме армія мала виконати наказ Амера про відхід з Синаю – в ході якого вона також була повністю знищена…

Іншими словами, як путін створив "Систему путіна" в росії з 1990-х років, так і Насер створив "Систему Насера" в Єгипті 1950-х і 1960-х років. Таку, де некомпетентні люди керують збройними силами на основі свого (неправильного) розуміння "думок великого вождя"...

На цьому тлі не має значення, наскільки добре чи погано підготовлені солдати і льотчики. Не має значення, наскільки мужньо вони воюють. Вони програють за замовчуванням, тому що такі "системи" просто не можуть працювати на війні. І, досить часто, такі системи є саморуйнівними: війська програють за наказом своїх вищих командирів.

Ще одним чудовим прикладом для всього цього може бути ірано-іракська війна. Див.: Саддам Хусейн ат-Тікріті. Ще один недооцінений військовий і стратегічний геній…

Саддам прийшов до влади (офіційно) в 1979 році, в той час, коли іракська армія збиралася адаптувати ізраїльську систему підготовки. Звичайно, за Саддама, який не мав жодної військової освіти, хоча й захоплювався такими "іграшками", як (американський) винищувач Grumman F-14 Tomcat, і був його "великим фанатом", армія не могла дозволити собі подібні непристойності: це коштувало надто дорого і робило командирів надто незалежними від його рішень. Останнє було вирішальним питанням, оскільки, як і путін, Саддам цінував фаворитизм, корупцію і кумівство більше, ніж будь-який професіоналізм і меритократію. І все це заради забезпечення лояльності збройних сил до його режиму. Це дійшло до того, що Саддам почав присвоювати військові звання вищим посадовим особам партії Баас, щоб призначати їх на посади, пов'язані з військовим контролем: так само, як путін призначив Шойгу – цивільну особу – міністром оборони, а той почав носити військову форму, щоб догодити Генштабу і забезпечити свою "авторитетність"...

Тоді, протягом перших шести років війни з Іраном, Саддам перевершив путіна в тому, що той робив протягом перших кількох місяців своєї спеціальної військової операції: мікроменеджмент битви за допомогою прямих телефонних дзвінків командирам бригад, навіть полків і батальйонів. Єдина відмінність від війни в Україні: на відміну від українських, іранські збройні сили 1980-1981 років перебували в такому стані хаосу, що їм не вистачало вогневої потужності, щоб розгромити іракців так, як ЗСУ розгромили регулярні російські збройні сили вже протягом перших місяців війни. Вони все ж таки дещо відновили і розгромили кілька іракських дивізій під час операції зі звільнення (повністю зруйнованого) міста Хоррамшахр навесні 1982 року, хоча...

"Утвердившись" (бо "ніхто не виконує його наказів"), Саддам продовжував мікроменеджмент – і робив дурниці. Наприкінці 1982 року він змусив своїх представників підписати замовлення на додаткові винищувачі-бомбардувальники Dassault Mirage F.1 з Франції. Саддам завжди всім не довіряв. В тому числі і французам. Відповідно, він наполіг на тому, щоб у відповідний контракт був включений пункт, згідно з яким французи повинні були платити йому (буквально йому: на його банківський рахунок) 50 мільйонів доларів США за кожен збитий іранцями "Міраж". Він вважав, що це буде гарантією того, що французи зроблять все можливе, щоб забезпечити високотехнологічне обладнання для літаків.

Ірак за часів Саддама був диктатурою і поліцейською державою, а отже, "все було таємно", без сумніву. Але "навіть" такі речі ставали відомими у вищих ешелонах іракських збройних сил, і, що найгірше, за тих обставин, коли ніхто нікому не довіряв, їх легко могли неправильно зрозуміти. Так само недовірливі до свого політичного господаря, як і він до них, вищі іракські генерали вважали, що Саддам збагачується за рахунок програшу Іраку у війні. Вони погрожували здійснити військовий переворот...

Наслідки? Саддам наказав іракським військово-повітряним силам зробити все можливе, щоб уникнути будь-яких втрат. Відповідно, з 1983 по 1986 рік іракські ВПС "багато літали, але дуже мало робили"...

Чи була це провина іракських льотчиків... принаймні, іракських генералів?

....і ви вважаєте, що нічого подібного неможливо в системі путіна в сучасній росії? Я не знаю подібних прикладів, але не виключаю такої можливості.

І нарешті, "там": у лютому 1986 року іранці справді поставили іракські збройні сили на межу поразки. Ситуація була настільки жахливою, що Саддам, нарешті, дозволив своїм збройним силам діяти професійно. Без його втручання, або майже без нього. Звичайно, вони не відразу змінили свою стратегію і тактику. Їм потрібен був час, щоб засвоїти нові уроки. Але за два роки вони це зробили, а потім перемогли Іран, змусивши навіть цього ідіота-садиста, який керував Тегераном, зробити висновок, що його країна не може далі продовжувати свою політику. Він погодився на припинення вогню під егідою ООН...

...і так далі... Я міг би продовжити десятки інших прикладів – всі вони вказують на невдачі, засновані на одному факторі: диктатурі і, як наслідок, відсутності прозорості.

Очевидно, що є схожість між арабо-ізраїльськими війнами та війною між Іраном та Іраком, а також цією війною між росією та Україною. Основну відмінність між ними можна підсумувати як "наявність великої кількості принаймні добре підготовлених" і "надзвичайно хоробрих" військових, "спускових гачків", солдатів, льотчиків, артилеристів – хоча всі вони очолюються ідіотськими і некомпетентними політичними господарями.

...і, щонайменше, так само часто – некомпетентні офіцери, призначені на свої посади ідіотськими диктаторами.

Це я до того, що поспішні висновки на кшталт "жителі Близького Сходу за замовчуванням військово некомпетентні" та/або "бойові дії там непорівнянні з цією війною (в Україні)" – абсолютно невірні, хоча й характерні або для расистського, або для способу мислення людей, які ніколи не вивчали названі конфлікти на Близькому Сході на необхідній глибині.

Хоча б тому, що це абсолютно несправедливо по відношенню до таких візіонерів, як генерал-майор Абд ель-Монейм Ріяд, який, до речі, як і такі російські генерали, як Зусько, Попов або (назвемо останній приклад) Сєлівєстров – опинився "де-факто у вигнанні"...

...якщо не з іншої причини, то лише тому, що ви напевно ніколи не чули про Ер-Ріяда, не кажучи вже про його військову освіту, а тим більше про те, що він рекомендував, кому і в який момент часу.

Джерело тут і тут