WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Пропонуємо захопливий репортаж німецького видання Welt про початок українського контрнаступу. Автор репортажу - український фріланс-журналіст Анатолій Шара, який пише колонки для європейських видань. Ви відчуєте ніби самі побували на передовій.

Джерело: WELT

Те, що здавалося немислимим лише кілька тижнів тому, тепер може стати реальністю: успішний контрнаступ українців, здається, повертає війну на користь Києва. WELT став свідком раптової атаки на Харківщині та пропонує ексклюзивний погляд на тактику українців.

6 вересня 2022 р., рано вранці. Досі непроглядна темрява. Велика група військової техніки чекає в одній із численних западин на місцевості біля села Пришиб Харківської області. З ними український десантний підрозділ.

Трохи далі прогрівають двигуни українські танки. Усі чекають своїх командирів, які щохвилини мають повернутися з інструктажу з військовим керівництвом. Ніхто не сумнівається, що сьогодні розпочнеться контрнаступ. Нервозність витає в повітрі. Раптом чути звук автомобіля, що наближається.

Прибуває командир десантного батальйону і негайно збирає командирів штурмових загонів. Через кілька хвилин земля тремтить. За лінією фронту чути декілька вибухів, які супроводжуються ревом танкових двигунів.

Танки їдуть. У сусідньому селі Вербівка, яке окупувала російська армія, у небі декілька десятків яскравих спалахів. Гримнули автоматна й кулеметна черги. Українська армія наступає.

"Ну, хай Бог благословить, хлопці!" – каже десантник Олександр, повне ім’я якого не називаємо з міркувань безпеки. Очі червоні від хронічного недосипу, борода запорошена, очі втомлені. Він воює в Україні від початку російського вторгнення.

На моє мовчазне запитання "Що ми робимо?" він спокійно відповідає і діловито поправляє бронежилет: "Зараз наші "мішки" (так називають танки українські військові) прориваються коридорами. Потім наші десантники будуть зачищати російські позиції. Ти залишайся зі мною на командно-спостережному пункті. Звідси ми будемо координувати роботу цього десантного підрозділу".

Надсекретна місія

Раптом я чую гучні розриви артилерійських снарядів. Я мимоволі здригаюся. Десантники посміхаються, один з них плескає мене по плечу: "Не переживай, це далеко, українська артилерія зараз робить свою роботу".

Українські десантники спішно готуються до рейду та завантажують амуніцію. Деякі з них уже прямують у бік Вербівки. Там уже почався бій.

Через кілька годин у ЗМІ поширилися заголовки: "Українська армія перейшла в контрнаступ під Харковом". Про підготовку цього наступу мало хто знав. В умовах цілковитої секретності та повного радіомовчання було завезено паливо для танків і боєприпаси для артилерії, зібрано значну кількість війська.

Командири штурмових загонів отримали завдання і рушили вперед. Не було чути ні звичної для радянської армії масованої артилерійської канонади на початку наступу, ні палких промов політруків, ні закликів до звільнення Батьківщини від російських загарбників. Натомість фактична та скоординована взаємодія між різними родами війська.

Захоплення села Вербівка

На наш командно-спостережний пункт прибувають перші поранені українські бійці. Санітари швидко вивантажують їх із позашляховиків, переобладнаних для перевезення поранених, у справжні реанімації. Вони залишають місце без синіх маячків і сирен.

Мені пропонують супроводжувати бійців у дорозі на передову. Стає страшно – це не вигадана голлівудська війна, а цілком реальна.

Сідаємо в японський позашляховик і їдемо в бік Вербівки. Завдяки українським волонтерам, які купують десятки тисяч вживаних позашляховиків по Європі, українська армія дуже мобільна. Наприклад, Nissan Patrol, на якому ми зараз їздимо, набагато швидший і маневреніший за радянську техніку, яка досі є домінуючою силою російської армії.

Вербівка — північні ворота міста Балаклія, важливого для російської оборони в цьому регіоні. Біля блокпосту на в'їзді до міста горить російський танк. Інший, покинутий екіпажем, стоїть поруч неушкодженим.

Деякі трупи російських солдатів лежать на землі. Всюди бруд, на вулиці розкидані поліетиленові пакети та недоїдки. Повільно проїжджаємо повз КПП. Він безлюдний.

Російський прапор лежить розтоптаний на траві. Безперервно чути постріли з автоматичної зброї та вибухи.

Все всередині мене холоне

Олександр дивиться прямо перед собою. Раптом з однієї з провулків села майже прямо перед нами виїжджають три танки з українськими прапорами і різко зупиняються. Один повертає турель у наш бік. Всередині мене все охололо. Напевно, зараз мені кінець, я думаю.

Олександр з кількома бійцями зістрибує з позашляховика і біжить до танка. Його дуло все ще грізно націлене на мене. Відкривається люк танка, вилазить чоловік. Олександр намагається заглушити рев моторів і щось йому пояснити. Нарешті чоловік знову залазить усередину.

Танки продовжують мчати. Олександр заскакує в машину і каже: "Ці танки трохи заблукали. Замість того, щоб йти в бік Балаклії і посилити там українські війська, вони з незрозумілих причин ледь не залишили Вербівку. На жаль, таке буває. Це війна!"

Зараз українські війська затискають Балаклію. Звертаємо на виїзд з Вербівки і проходимо ще один блокпост. Він повністю розбитий. Потрощені дерев'яні ящики, металеві скоби та дріт на вулиці. Перед ним розрівняна танком купа землі.

Українські військові намагаються витягти з окопів покинутий російський протитанковий ракетний комплекс. Трохи далі — кілька покинутих російських танків і БМП із позначкою "Z" на броні.

"Ми повинні витягти їх із цього пекла"

Доїхавши до великого роздоріжжя на сході Балаклії, повертаємо в бік села Волохів Яр. Тут зустрічаємо спецпідрозділ, який повернувся з місії в селі Яковенкове. Щойно там потрапили в полон російські військові так званої "ЛНР". До мене підходить один із спецназівців і просить сигарету. Можливо, я давно кинув палити, але зі мною завжди є пачка Lucky Strike.

Боєць курить з таким явним задоволенням, що мені теж хочеться закурити. Питаю його: "А що тут взагалі відбувається?" Він нервово сміється і каже: "Нічого особливого. Росіяни тікають. Вони залишають усе, крім того, що вкрали. Ходіть, я покажу вам, що їдять ці солдати і що вони вкрали в людей". Він веде мене до одного з їхніх позашляховиків і показує коробку з російською провізією для маршу, термін придатності якої закінчився.

Потім дістає рюкзак, наповнений дешевим посудом, кількома ложками, виделками, туалетним приладдям, але переважно жіночою білизною. Я досі не розумію, чому їх краде російський солдат. Невже у росіянок немає своєї нижньої білизни, щоб її чоловіки крали в українок?

Ув'язнені сидять у пікапі, їхні очі закриті синьою стрічкою. Один важко дихає і хапає повітря. "Це через адреналін", — пояснює мені спецназівець.

Інший із простреленими ногами лежить у кузові пікапа, час від часу голосно кричить і просить води. Його ноги туго перемотують спеціальними бинтами. На його штанях кров. До нас підходить командир спецпідрозділу, вітається і каже: "Треба йти, є важкі поранені, треба їх рятувати, а потім обміняти на наших полонених. У мене на меткомбінаті "Азовсталь" було два товариша, треба витягнути їх із того пекла".

Росіяни тікають із неймовірною швидкістю

Наближаючись до села Яковенкове, ударні загони ЗСУ вже оточують село Волохів Яр. Ситуація змінюється щомиті. По дорозі можна побачити багато знищеної російської, а також придатної до використання бойової техніки, яку просто в паніці покинули.

Увечері ми біля села. Українські війська перегруповуються для посилення тиску на російську армію. Головна мета зараз – захопити село Шевченкове, звідти відкривається дорога на найбільший тиловий центр російської армії – місто Куп’янськ.

Коли наступного дня я прокидаюся, Олександр розповідає, що передові українські ударні загони вже в Шевченковому. Взяття Куп'янська - справа кількох днів. Виїжджаємо до міста Ізюм, що приблизно за 50 кілометрів на південний схід від села Волохів Яр. Але це, як то кажуть, зовсім інша історія.

Цілком справедливо можна сказати, що Збройним силам України за п’ять днів вдалося зруйнувати всі дорогі та багаторічні міфи російської пропаганди про непереможність їхньої армії. Росіяни тікають із неймовірною швидкістю.

Всі головні пропагандисти москви в шоці. російські військові масово кидають свої танки, склади боєприпасів і палива та найкращої техніки, стаючи основним постачальником озброєнь для Збройних сил України.

Але російська пропаганда вже вигадала новий міф: на полі бою росіян перемагають не українці, а виключно іноземні найманці.

Вони хочуть будь-якою ціною не дати громадянам росії зрозуміти, що їхня армія зазнає нищівної поразки від українців. Тому що це відразу зруйнувало б всю основу їхньої пропаганди.

Про автора:

37-річний Анатолій Шара — інженер Big Data і журналіст-фрілансер. Зараз живе в Києві та пише про останні події в Україні для різних міжнародних ЗМІ (фінської "Iltelehti", CNN, ZDF, "The Lithuania Tribune"). Його рідне село Іванівка на Херсонщині було окуповане російською армією. Шара вивчив німецьку через захоплення німецькою літературою, філософією та футболом.