США тестують нову систему захисту від дронів за українським досвідом – ЗМІ

25 квітня 2026, 19:54
Фото: imago
У симуляції відтворили тактику "Павутини".

Пентагон кардинально змінює підхід до боротьби з безпілотниками, спираючись на досвід війни в Україні. На авіабазі Еглін у Флориді провели масштабні навчання під назвою "Чистий горизонт", під час яких бійці спецпризначення імітували масовані дронові атаки для перевірки американської оборони.

Про це повідомляє  Defense One.

У симуляції відтворили тактику "Павутини" – ту саму, яку Україна використовує проти росії. Застосовували широкий спектр апаратів: від малих комерційних дронів до великих систем, стійких до засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю тестів стало використання дронів з оптоволоконним керуванням та апаратів, що працюють через мережу LTE, це дозволило операторам керувати технікою навіть з інших штатів.

Результати навчань виявили ключові проблеми американської оборони. Військові визнали потребу у єдиній системі об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення, а також у створенні дешевих дронів-перехоплювачів. Зараз США нерідко витрачають ракети вартістю в мільйони доларів на знищення дешевих безпілотників.

Бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону, розповів, що за останні шість тижнів США виділили понад $600 млн на швидку інтеграцію нових технологій.

"Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем. Ми розглянули найперспективніші технології та спиралися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства", – заявив Росс.

За його словами, розвиток автономних систем відбувається набагато швидше, ніж формуються річні бюджети, що створює нові виклики для безпеки.

