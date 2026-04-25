Міністр культури Італії бойкотує відкриття Венеційської бієнале через участь росії

Рішення запросити москву на бієнале викликало напруженість всередині уряду Італії та обурення Брюсселя.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі не буде присутній на відкритті 61-ї Венеціанської бієнале на знак протесту проти присутності на заході російського павільйону.

Про це повідомило міністерство культури Італії, 25 квітня передає Euronews.

"Міністр Алессандро Джулі не поїде до Венеції в дні, що передують відкриттю 61-ї Венеціанської бієнале, і не буде присутній на церемонії відкриття, запланованій на 9 травня", – ідеться в заяві.

Москва не брала участі в бієнале з 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну, але цього року вирішила знову відкрити свій павільйон і отримала схвалення Фонду бієнале, який очолює П'єтранджело Буттафуоко.

Це рішення викликало напруженість у відносинах з міністерством культури, Брюсселем і низкою європейських країн.

Проте, павільйон російської федерації буде закритий для публіки з 9 травня до 22 листопада 2026 року, на весь період проведення заходу, і буде відкритий для ЗМІ тільки з 6 до 8 травня.

Міністр Джулі ще в березні зажадав відставки Тамари Грегоретті, представника Міністерства культури в раді директорів бієнале, яка не попередила про можливу участь російського павільйону і не виступила проти присутності москви. Це питання викликало розбіжності всередині правлячої коаліції, а міністр інфраструктури і транспорту Маттео Сальвіні виступив на підтримку участі москви в бієнале.

Тим часом журі 61-ї Венеціанської бієнале оголосило про безпрецедентне рішення виключити росію з числа претендентів на нагороди у зв'язку з тим, що МКС видав ордер на арешт за військові злочини президента росії владіміра путіна. Це ж питання розглядають і щодо Іхраїля.