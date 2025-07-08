Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг

Колишній командувач ЗС США в Європі, генерал-лейтенат у відставці Марк Гертлінг називає рішення Пентагону про скасування поставок зброї для України черговим проявом слабкості американської політики у найнебезпечнішій фазі російсько-української війни. Він попереджає, що такі односторонні рішення без консультацій з союзниками та Конгресом посилають небезпечний сигнал як ворогам, так і партнерам Америки.

1 липня Пентагон скасував поставку зброї для України, включаючи артилерійські боєприпаси, ракети для системи HIMARS, зброю для збивання російських літаків і гелікоптерів, і, що найважливіше, перехоплювачі Patriot, які можуть захистити українське цивільне населення від ракетних атак.

Як це вже стає закономірністю, процес прийняття рішення був, можливо, ще гіршим, ніж його результат. За повідомленнями, міністр оборони Піт Гегсет прийняв це рішення в односторонньому порядку. Речник Білого дому захистив це рішення, заявивши, що "це рішення було прийняте, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони військової підтримки і допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу", і додав, щоб ввести в оману: "Міць Збройних сил США залишається беззаперечною – запитайте Іран".

Рішення не відправляти зброю, очевидно, було прийнято без консультацій з українцями, союзниками по НАТО, Конгресом чи навіть Державним департаментом.

Гегсет, звичайно, має право скасувати наказ будь-якого офіцера в будь-який час, якщо його накази є законними. Але цей наказ, який свідчить про політику Гегсета або, враховуючи відсутність процесу, точніше було б назвати це його "політичними інстинктами", викликає обурення.

У своїй першій інаугураційній промові президент Дуайт Ейзенхауер, який знав про оборонну політику і політику більше, ніж більшість з нас коли-небудь дізнається – попередив, що "історія недовго довіряє турботу про свободу слабким або боязким". 73 роки потому його застереження все ще звучить правдиво, оскільки США стикаються з низкою випробувань не лише на своїх власних берегах, але й на полях битв в Україні. Під питанням національна воля, ясність мети, довіра до американського лідерства і розуміння того, що інші волелюбні нації залежать від нас як від підтримки і прикладу, і що ми залежимо від інших волелюбних націй для нашої власної безпеки і процвітання.

У найнебезпечнішій фазі війни росії проти України з 2022 року ми перебуваємо на межі поразки.

росія, незважаючи на хитку економіку і неприйнятні втрати людських ресурсів, загострює цю боротьбу, намагаючись перемогти за допомогою дипломатії – вкладаючи все в нові зусилля, щоб зламати рішучість Заходу, тому що вона не може зламати Україну. І Україна продовжує триматися великою ціною. Якщо ми зараз схибимо, США ризикують більше, ніж просто поразкою на полі бою. Ми ризикуємо послати сигнал як супротивникам, так і союзникам, що Америка більше не має сміливості стояти разом з тими, хто бореться за свободу. Якщо ми зараз здамося, це буде сигналом, що ми не маємо бажання відстоювати наші власні національні інтереси.

В історії дипломатії є багато евфемізмів для виходу з боротьби перед ворогом: "закінчення воєн", "відступ", "переорієнтація", "пристойний інтервал" і так далі. У військових для цього є просте слово: капітуляція.

Три останні адміністрації США розуміли як ставки, так і складність підтримки України. Вони допомагали Україні робити складні кроки на шляху до оперативної сумісності з НАТО, надаючи критично важливе військове обладнання та можливості для підготовки. Наша політика і терміни надання допомоги не завжди були ідеальними, але республіканці і демократи погодилися, що вільна, сильна Україна, здатна захистити себе, є активом для нашої безпеки. І американці підтримали цей підхід.

Це не було благодійністю – це були стратегічні інвестиції, які ми робили з особливою увагою до того, що ми можемо надати, не ставлячи під загрозу нашу власну боєготовність. Це вимагало суворості, дисципліни, аналізу і зменшення ризиків більше, ніж будь-хто, хто не працює в Пентагоні, може собі уявити. Але це виправдало себе. Україна, яка колись покладалася на радянську доктрину і техніку, трансформувала свою військову структуру і оперативну спроможність під вогнем, захищаючи свій суверенітет з мужністю, бойовою кмітливістю і зростаючою майстерністю.

Але ця трансформація не завершена. Адаптація до умов воєнного часу потребує часу, і саме виважена підтримка дозволила Україні зміцнити свою стійкість без колапсу.

Ця війна вступила в нову і особливо небезпечну фазу. росія використовує всі свої переваги – не за рахунок стратегічної переваги, а за рахунок терористичних атак, грубої сили, масованих ракетних ударів, дезінформаційних кампаній та воєнних злочинів.

путін знає, що він не може перемогти Україну інструментами звичайної війни. Але йому це і не потрібно, якщо Захід буде нерішучим. Зараз росія грає на виснаження: знищити інфраструктуру України, знедолити її народ і зруйнувати її альянси, чекаючи, поки Захід занудьгує або відволічеться. Щодо останнього пункту, особливо, вони засвоїли свої уроки, спостерігаючи за нами протягом багатьох років.

Ми бачили все це раніше – в Грузії, Сирії, Молдові та інших так званих "заморожених конфліктах", які існують по всій Східній Європі. Цього разу росія зрозуміла, що йдеться не лише про захоплення території. Йдеться про те, щоб зламати волю нації – не української, а нашої.

Волю, якщо вона зламана, дуже важко відновити. Лідери Китаю, Ірану та Північної Кореї – не кажучи вже про терористичні угруповання по всьому світу – уважно спостерігають за Україною.

Безпосередньо працюючи з українськими військовими як командувач Сухопутних військ США в Європі, я бачив, наскільки їхні лідери і солдати прагнули справжніх реформ, як вони хотіли позбутися радянської спадщини, прийняти цінності НАТО і стати силою, що ґрунтується на довірі, цінностях, ініціативі і командуванні місіями. Вони робили все це, щоб допомогти боротися пліч-о-пліч з Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані на чолі з американцями, але, правду кажучи, вони також робили це, щоб підготуватися до того, що, на їхню думку, було неминучим: до нападу росії на їхні кордони.

Боротьба в Україні стала лабораторією війни ХХІ століття: інтеграція безпілотників, протидія РЕБ, адаптація логістики і вдосконалення високоточного вогню. Їх трансформація більше не є теоретичною – вона реальна, видима і зростає. Але в короткостроковій перспективі вона все ще потребує постійної матеріальної підтримки.

В обмін на наші боєприпаси і старе озброєння ми не просто допомагаємо, ми також вчимося. Армія США визнала елементи еволюції війни і застосовує уроки України в реальному часі в наших силах за допомогою таких ініціатив, як "Трансформація під час контакту" – структурованих зусиль з інтеграції українських інновацій на полі бою в те, як ми тренуємось, оснащуємось і ведемо бойові дії. Від розпорошених структур командування і управління до наведення на ціль за допомогою дронів і децентралізованого маневрування – досвід України змінює наші уявлення про ведення бойових дій у майбутньому.

Це не просто додана вартість – це життєво важливо. Але лише за умови, що Україна продовжить виживати і адаптуватися. Без нашої допомоги ця бойова лабораторія навчання для нас і для інших західних країн – затьмариться.

Деякі політики вважають, що Україна – це відволікаючий маневр, і що війна в Україні та потенційний конфлікт з Китаєм якимось чином існують в окремих всесвітах. Це переконання є формою пласкої теорії Землі, яка вперто відмовляється визнати, що кожна частина світу пов'язана з іншою.

Інші вважають, що, затримуючи поставки або нечітко висловлюючи свою підтримку, ми виграємо час, діючи з належною обережністю, або отримуємо важелі впливу на майбутні мирні переговори, до яких, як відомо, путін ніколи не приєднається, оскільки чітко бачить ситуацію. Насправді ми купуємо ризик – для України, для НАТО і для нас самих. Кожен день затримки або неоднозначних повідомлень дозволяє росії досягти успіхів, яких вона не змогла б досягти в інший спосіб. Кожна затримана поставка підриває стримуючий ефект єдності Заходу. Кожна пауза в передачі боєприпасів дає путіну простір для маневру – військового, політичного і психологічного.

Наші союзники це бачать. За останні кілька тижнів я відвідав Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Вони не мають жодних ілюзій щодо того, що станеться, якщо Україна програє. Це країни, які десятиліттями жили під радянською окупацією. Вони досі несуть у собі пам'ять про репресії та насильницьку русифікацію. Це не історична абстракція, це живий досвід. І саме тому вони зараз роблять сміливі кроки: збільшують витрати на оборону, зміцнюють інфраструктуру, підвищують рівень боєготовності і посилюють бойові групи НАТО на своїй території.

Вони знають, що будуть наступними, якщо росія досягне успіху в Україні. І ми повинні їм вірити. Але вони не можуть і не повинні робити це самотужки.

Справа не в політиці, а в принципі. Американський народ, опитування за опитуванням, продовжує підтримувати український опір. А наші союзники по НАТО продемонстрували неабияку солідарність і навіть ще більшу відданість справі перемоги України та захисту Європи.

Зараз не час для слабкості та боязкості, якщо він коли-небудь був. Конгрес виділив допомогу, але голос Конгресу не обмежується голосуванням. Члени обох партій, особливо ті, хто не турбується про переобрання, повинні вимагати, щоб вже санкціонована ними допомога була надана без зволікань, а Конгрес повинен забезпечити відповідальність за будь-яке втручання виконавчої влади, яке послаблює наші зобов'язання.

Члени адміністрації Трампа мають визнати, що лідерам союзників важко навіть за найкращих обставин, і що найближчим і найважливішим лідерам часто буває найважче. Це було правдою під час обох світових воєн і залишається правдою відтоді. Але самі альянси безцінні. Підтримка України – це не про лояльність до будь-якого лідера, а про стратегічну далекоглядність. Підтримка Зеленського не тотожна підтримці України, насправді, деякі українці можуть навіть віддати перевагу новому президенту на наступних виборах. Але незалежно від того, що хтось думає про одну людину, відмова від України на цьому етапі буде сприйнята в усьому світі так, як вона є: не як наша стриманість, а як наша капітуляція.

Ейзенхауер розумів, що диктаторів ніколи не здолає невпевненість. І він розумів, що Америці потрібні вільні союзники, щоб наша власна свобода була в безпеці. Адміністрації Трампа варто було б замислитися над цими уроками, які покоління Ейзенхауера засвоїло ціною сотень тисяч американських життів.

Україна тримається. Ледве-ледве, але мужньо. Давайте не змусимо її триматися наодинці або ще довше.

Джерело: The Bulwark