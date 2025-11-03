Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA

Країни НАТО стикаються з гострою загрозою для систем зв'язку через диверсії на кабелях і потенційні атаки на супутники, що може паралізувати військову комунікацію під час конфлікту, вважає Центр аналізу європейської політики (CEPA). У відповідь на це технологічні компанії розробляють інноваційні радіостанції міліметрового діапазону, які не залежать від оптоволокна чи супутників і можуть створювати мобільні захищені мережі на полі бою. Ці компактні пристрої, стійкі до перешкод і здатні передавати великі обсяги даних, можуть стати критично важливим рішенням для забезпечення безперервного зв'язку в умовах гібридних і відкритих військових конфліктів.

Критично важливий волоконно-оптичний кабель поруч із шосе у Швеції, яке має значне стратегічне військове значення, у жовтні виявили перерізаним у кількох місцях. Такі атаки стають звичними: за червневим звітом поліція розслідувала близько 30 актів саботажу, переважно вздовж тієї самої дороги.

Наслідки вкрай тривожні, навіть якщо припустити, що росія не була до цього причетна (вона має довгу історію гібридних атак). Якщо державні чи недержавні суб'єкти можуть легко виводити з ладу ключові канали зв'язку, країнам НАТО терміново потрібні рішення.

Легко уявити хаос, скажімо, під час російського вторгнення на слабко укріплений шведський острів Готланд, коли канали передавання даних і мобільний зв'язок будуть порушені. Шведські війська звернулися б до супутникових систем, але й вони вразливі: росія місяць за місяцем глушить GPS та інші сигнали за допомогою космічних засобів у Балтійському регіоні та в Україні.

Крім того, західні супутники на орбіті можуть швидко стати військовими цілями у разі великого конфлікту. У березні Космічні сили США зафіксували, як Китай відпрацьовує маневри супутникового "космічного бою". Успішна атака у воєнний час могла б ускладнити військові операції та завдати шкоди глобальним навігаційним системам. Аналогічно підводні балтійські кабелі вже перерізали, і вони були б серед перших цілей.

Можливості для хаосу значні, і це підштовхує чимало компаній до пошуку відповідей. Одна з них – шведська TERASi. Вона вже три роки працює над рішенням. Пристрій RU1, що поміщається на долоні, за заявою компанії є найменшим у світі радіоприймачем міліметрового діапазону. Такі радіостанції використовують довжини хвиль від десяти до одного міліметра – діапазон між мікрохвилями та інфрачервоним випромінюванням – і можуть передавати величезні обсяги даних.

За словами представників компанії, подібні модулі здатні змінити зв'язок як у цивільних умовах, так і на полі бою.

TERASi – одна з кількох компаній, які намагаються розробити комунікаційні технології нового покоління. Два роки тому британська компанія BluWireless представила схожий за можливостями пристрій PhantomBlu. Хоча RU1 і PhantomBlu є радіостанціями з міліметровими хвилями і мають деякі відмінності, але їх об'єднує одна ключова перевага: жодна не залежить від оптоволоконного або супутникового з'єднання для функціонування.

Радіостанції цього типу можна прикріпити до дронів або аеростатів і підняти в повітря, щоб сформувати безпечну комунікаційну мережу. Таку мережу буде дуже важко виявити або атакувати без застосування прямої сили, що підвищує ризик того, що (наприклад) дії росії перейдуть від гібридної війни до відкритої.

Ірландський співзасновник і CEO TERASi Джеймс Кемпіон розповів CEPA, як їхні радіомодулі можна застосовувати в іншому сценарії. Військові "розгортають кілька камер з різних ракурсів, потім беруть відеопотік, підключають його до RU1 і налаштовують дистанційний моніторинг. Це означатиме, що особовому складу не доведеться постійно бути на передньому краї, щоб спостерігати за обстановкою", – каже Кемпіон. Він наголошує на гігабітній пропускній здатності. "Це може бути камера, радар або будь-який потрібний сенсор", – додав співзасновник компанії.

Він також може використовуватися у разі відмови супутникових сигналів. Хоча радіосистеми міліметрового діапазону не є прямими конкурентами супутників у цій галузі, це залежить від умов експлуатації. "У певних сценаріях можна замінити супутникові лінії зв'язку", – зазначає Кемпіон. Наразі максимальна дальність кожного модуля становить 20 км – це так звана "бульбашка" з'єднання. Окремі вузли можна з'єднувати ланцюжком.

Компанія працює й адаптується до реальних умов на полі бою. "Одна з найбільших проблем, яку ви бачите в Україні, – це чутливість до радіоелектронної боротьби, адже звичайні системи працюють приблизно в одному й тому самому діапазоні", – зауважує CEO TERASi. Натомість радіозв'язок міліметрового діапазону використовує промені подібні до лазерних на значно вищих частотах, що робить пристрої дуже стійкими до перешкод.

Невеликий розмір радіостанцій також спрощує їхнє застосування військами в польових умовах. "Вони можуть носити із собою приватну мережу 5G", – розповідає Кемпіон. Хоча пристрої потребують прямої видимості, їхній розмір робить їх надзвичайно мобільними.

"Потреба прямої видимості звучить як величезна перешкода, – каже він, – але ви можете інтегрувати модулі в інші безпілотні платформи, такі як БпЛА або наземні дрони". У ситуації, коли гірський масив перекриває пряму видимість, пристрої дають змогу приймати сигнали у віддалених районах, де раніше був би потрібен Starlink.

Супутниковий інтернет Starlink широко використовувався у війні в Україні. Країна звернулася по допомогу до власника SpaceX після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, і з того часу отримує покриття сигналом із тисяч супутників. Втім це мало і критичні мінуси, зокрема рішення 2022 року власника SpaceX Ілона Маска тимчасово вимкнути сигнал в Україні.

Кемпіон стверджує, що така втрата сигналу була б неможливою з їхніми модулями. На відміну від Starlink, TERASi не має можливості втручатися в роботу радіостанцій після їхнього розгортання. Є й інша перевага: коли супутник виведено на орбіту, в ньому складно щось змінити. Натомість програмно-апаратну конфігурацію радіостанції міліметрового діапазону можна легко адаптувати, якщо супротивник з'ясує, як заглушити або порушити її роботу.

Більшість робіт компанії здійснюється у співпраці з Європейським космічним агентством (ESA). TERASi вже має кілька контрактів з агентством. Щодо майбутнього, Кемпіон каже, що мета – мати завершений продукт у другій половині наступного року.

Європейське космічне агентство зараз фінансує велику супутникову програму, яка має стати конкурентом Starlink: "Це важливий крок до суверенітету Європи та безпечного зв'язку", – заявили в ЄС у 2024 році. Повний комплекс урядових супутникових послуг зв'язку за програмою заплановано надати до 2030 року. Тим часом перегони за швидкі рішення для зв'язку на полі бою, як у космосі, так і на землі, тривають.

