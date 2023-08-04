Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post

Американські конгресмени мають дослухатися до сенаторів та підтримати законопроєкт, який заборонить будь-якому президенту США виходити з НАТО, якщо за це не проголосує дві третини Сенату. У такий спосіб, вважає редакція Washington Post, можна врятувати Альянс і партнерів в Європі, над якими нависла агресія росії від можливих безрозсудних дій Трампа. Адже у кремлі затято фантазують, як Трамп виводить Сполучені Штати з НАТО і Альянс фактично перестає існувати.

Однією з найзаповітніших стратегічних цілей президента росії владіміра путіна є підрив і розкол НАТО, яке протягом трьох чвертей століття було оплотом миру і безпеки в Європі. Він впритул наблизився до здійснення цієї мрії п'ять років тому, коли американський президент Дональд Трамп на саміті НАТО в Брюсселі пригрозив вивести Сполучені Штати з альянсу, якщо Європа і Канада не будуть витрачати більше коштів на оборону, пише у редакційній колонці Washington Post.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп похвалився цією загрозою в ефірі телеканалу Fox News, де він знову попередив союзників США, що якщо вони будуть "порушувати" вимоги про військові витрати, то він не захищатиме їх від росії.

Washington Post констатує, що рішення про вихід з НАТО стало б стратегічною катастрофою не лише для Європи, але й для Сполучених Штатів. На думку редакції видання, погрози Трампа не слід сприймати легковажно з огляду на те, що він може вдруге стати президентом. На щастя, Сенат взяв їх близько до серця і минулого місяця ухвалив за двопартійної підтримки рішення, яке не дозволить жодному президенту вийти з НАТО, якщо за це не проголосують дві третини членів Сенату або не буде прийнято відповідного акту Конгресу. Тепер слово за Палатою представників, яка теж повинна це проголосувати, але в якій більшість мають республіканці.

Цінність гарантій колективної безпеки НАТО, закріплена у статті 5 Договору, ефективно запобігає будь-якому нападу національної держави на члена Альянсу з моменту заснування блоку в 1949 році. Стаття 5, нагадує WP, була застосована лише один раз в історії НАТО – на захист США після терористичних атак 11 вересня 2001-го. Згодом союзники воювали разом з американськими військами в Афганістані, щоб усунути від влади Талібан, коли той відмовився видати Усаму бен Ладена.

Американська газета підкреслює, що для Європи гарантія колективної безпеки Альянсу продовжує залишатися фактором стримування проти російської агресії. Той факт, що Київ прагнув вступити до НАТО, але не був прийнятий до Альянсу, незважаючи на давні зобов'язання щодо вступу, підбадьорив путіна вторгнутися на схід України в 2014 році і розпочати повномасштабну атаку торік.

Якщо Сполучені Штати вийдуть з НАТО, зауважує видання, авторитет Альянсу як чинника стримування буде підірвано. Американські Збройні сили досі залишаються найбільш грізними у світі, а Вашингтон витрачає на оборону більше, ніж усі 30 союзників разом узяті. За участі США НАТО є найпотужнішим військовим блоком в історії людства. Без Сполучених Штатів – це оболонка без лідера.

Тому редакція WP наголошує на необхідності для Конгресу побудувати запобіжники проти виходу США з НАТО, який був би вкрай безвідповідальним актом зовнішньополітичної недбалості.

Американська Конституція описує, як президенти США укладають договори – ратифікація вимагає схвалення двома третинами сенаторів, але нічого не говорить про те, як вони можуть їх скасовувати. На практиці, зауважує видання, Білий дім не часто був обмежений цією двозначністю. Президент Джордж Буш-молодший вийшов з Договору про протиракетну оборону. Трамп вийшов з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв певні ракети наземного базування, і з Договору про відкрите небо, який дозволяв росії і західним країнам здійснювати спостережні польоти над територією одна одної.

Як зазначає Washington Post, ухвалений Сенатом законопроєкт, який перешкоджатиме будь-якому майбутньому президенту вийти з НАТО, був розроблений сенатором Тімом Кейном – демократом з Вірджинії, і сенатором Марко Рубіо – республіканцем із Флориди. Його підтримали усі присутні демократи, а також 18 республіканців. Проте законопроєкт може зіштовхнутися з більш складним шляхом у контрольованій республіканцями Палаті представників, де багато законодавців від Республіканської партії не бажають обмежувати Трампа на другому терміні президенства.

Редакція WP наголошує, що прихильникам експрезидента у Палаті представників слід добре подумати про небезпеку погроз Трампа, не кажучи вже про перспективу фактичного виходу США із НАТО. Це не лише означатиме епохальну перемогу путіна, але й миттєво створить загрозу американським союзникам у Східній Європі, поставивши їх під підвищену небезпеку російського нападу. Балтійські країни Литва, Латвія і Естонія, а також Польща, Румунія і Болгарія опинилися б під прицілом москви.

В інших частинах світу вихід США із НАТО підштовхне союзників до переоцінки своїх відносин з Вашингтоном. Багато хто може потеплішати до Китаю. Американські гарантії безпеки іншим країнам стануть нікчемними.

Washington Post зауважує, що дійсно деякі члени НАТО не досягають мінімальної мети Альянсу щодо витрат на оборону 2 відсотків ВВП. І дорікання союзникам з боку американських президентів за це справедливі. Але одна справа – роздратування союзників, інша – торпедувати Альянс. Конгрес несе таку ж відповідальність як і виконавча влада за захист і просування інтересів США у світі. Він може зробити це, ухваливши законопроєкт Сенату.

Джерело: Washington Post