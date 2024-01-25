Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post

Американська газета Washinton Post у своїй редакційній колонці закликає адміністрацію Байдена ставитися до брязкання зброєю Кім Чен Ином так, ніби це не чергове залякування і погрози, а наміри дійсно розпочати війну. Хай там як, вважають редактори видання, а США і світ повинні бути готовими до можливої війни на корейському півострові. Причина для переживання – це дружба путіна і Кіма, яка може принести Північній Кореї плоди у вигляді кращих розробок ракет і ядерної зброї.

"Сполучені Штати та їхні союзники перебувають у найгіршій ситуації за весь час тривалої і безуспішної спроби стримати Північну Корею у її прагненні володіти ядерною зброєю та сучасними ракетами", – вважає редакція Washington Post.

Президенти США, що змінювали один одного, застосовували ізоляцію і санкції, заохочення і стимули. Нічого з цього не спрацювало, і тепер північнокорейський лідер Кім Чен Ин знайшов нового благодійника – путіна.

Як зазначає видання, це погана новина для численних санкцій США та Ради Безпеки ООН, спрямованих на обмеження експорту та імпорту Північної Кореї, її фінансових операцій та викорінення її незаконної кібер- та криптовалютної діяльності. путіна мало хвилюють санкції Заходу, і він відчайдушно прагне отримати боєприпаси і ракети з арсеналу Кіма. Раніше цього місяця Білий дім оголосив, що Північна Корея вже відправляє балістичні ракети середньої дальності до росії для використання проти України. Також повідомлялося, що Кім надав москві понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

"Невідомо, як саме путін винагородить Північну Корею за це, але він може відправити туди вкрай необхідні поставки, такі як нафта або сучасні російські збройні технології. Минулого тижня міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідала Москву, де їй російські господарі підтвердили свою прихильність до розвитку відносин в усіх сферах, включно з "чутливими". Північна Корея заявила, що путін може відвідати Пхеньян найближчим часом", – констатує Washington Post.

Американське видання зауважує, що Байден не виявив особливого інтересу до Кіма Чен Ина. Наразі очільник Білого дому майже немає важелів впливу на нього. Найкращі варіанти вже давно неактуальні. Зрештою, Китай може вплинути на поведінку Кіма, але спочатку Сполучені Штати повинні стабілізувати свої відносини з Пекіном.

Кім Чен Ин, здається, відмовився від переговорів зі США після невдалого саміту з президентом Дональдом Трампом у Ханої 2019 року. Штати неодноразово заявляли, що вони відкриті до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова, які можуть призвести до зняття санкцій. Але Кім наполягає на тому, що не відмовиться від ядерної програми своєї країни, яка, за оцінками, налічує від 20 до 60 ядерних боєголовок.

"В умовах, коли дипломатія мертва, Сполучені Штати і Південна Корея намагаються посилити стримування за допомогою регулярних військових навчань. Минулого року США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї підводний човен з ядерним озброєнням. Кім відповів черговим раундом загрозливих маневрів, випробувавши балістичну ракету на твердому паливі і експериментуючи з підводним безпілотним човном, здатним нести ядерну зброю", – пише Washington Post.

На додачу до всіх цих занепокоєнь, два експерти з питань Північної Кореї Роберт Карлін і Зігфрід Геккер, попередили, що Кім Чен Ин "прийняв стратегічне рішення розпочати війну". На сайті Центру Стімсона "38 North" вони пишуть: "Ми не знаємо, коли і як Кім планує натиснути на спусковий гачок, але небезпека вже вийшла далеко за межі рутинних попереджень у Вашингтоні, Сеулі і Токіо про "провокації" Пхеньяна". Цей аргумент ґрунтується на корейських офіційних заявах, які, за їхніми словами, додали серйозності "темі підготовки до війни". Вони додають: "Докази минулого року відкривають реальну можливість того, що ситуація, можливо, дійшла до того, що ми повинні серйозно розглянути найгірший варіант розвитку подій". У відповідь колишній посол Німеччини в Північній Кореї Томас Шефер написав, що Кім Чен Ин навмисно нагнітає напруженість, щоб домогтися жорсткої угоди, якщо Трамп повернеться на посаду, повторюючи минулий цикл погроз і переговорів.

На думку WP, Сполученим Штатам слід готуватися до обох варіантів розвитку подій, оскільки напруженість зростає. Скромна угода про зміцнення довіри у військовій сфері, досягнута 2018 року між Північною і Південною Кореєю, зазнала краху в листопаді. Минулого тижня Кім Чен Ин закликав внести зміни до конституції Північної Кореї, щоб оголосити Південну Корею ворожою державою №1, і офіційно відмовився від ідеї мирного возз'єднання двох половин півострова. "Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру її уникати", – заявив він, згідно з державним інформаційним агентством Північної Кореї.

Почесний професор міжнародних відносин в Університеті Йонсей в Сеулі і колишній радник президента Мун Чун Ін заявив в інтерв'ю, опублікованому південнокорейським виданням Hankyoreh, що він не вважає війну неминучою, але побоюється, що країни можуть зіткнутися в конфлікті через випадковість або прорахунки. "Ненавмисне зіткнення може перерости в регіональну, повномасштабну або навіть ядерну війну", – сказав він.

"Північна Корея є ядерною державою і продовжує розширювати свій арсенал ракет та інших технологій, таких як гіперзвукові літальні апарати. Кім Чен Ин може використати ці нарощені м'язи для важелів впливу і погроз, як і в минулому. Або ж його брязкання шаблями може передвіщати щось набагато гірше. Сполучені Штати можуть сподіватися, що нещодавні провокації – це просто ще один пустий звук. Але адміністрація Байдена, повинна планувати свої дії так, ніби вони є більш серйозними", – завершує статтю видання.

Джерело: Washington Post