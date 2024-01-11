США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post

Головний міжнародний кореспондент Wall Street Journal Ярослав Трофімов, який народився і виріс у Києві, опублікував у Washington Post витримки зі своєї книги "Згинуть наші вороженьки: російське вторгнення і війна за незалежність України". В цій колонці він нагадує, як США змарнували шанс України знищити російські війська і дійти Азовського моря, відмовившись надати необхідну зброю через побоювання якоїсь міфічної ескалації з боку росії. Огляди його книги вийшли також у Wall Street Journal та New York Times.

"Коли росія вторглася в Україну, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба летів додому літаком Turkish Airlines з Нью-Йорка. Напередодні президент Байден приймав його в Білому домі. У міністра було таке відчуття під час цього прийому, ніби у нього діагностували рак четвертої стадії. Теплі рукостискання, співчутливі посмішки мали стати останнім прощанням для нього і для його країни", – пише Ярослав Трофімов у Washington Post.

У Вашингтоні, як і в більшості європейських столиць, ніхто не очікував, що Україна виживе в лютому 2022 року. Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно прилітав до Києва на прохання Байдена, щоб попередити президента України Володимира Зеленського, що росія планує його вбивство, – нагадує автор.

"Вони говорили про фізичну ліквідацію нашого керівництва, про створення фільтраційних і концтаборів. Але що ми могли зробити? Ми продовжували просити: дайте нам зброю. Проте вони насправді не давали нам зброї", – цитує Ярослав Трофімов секретаря Ради з питань національної безпеки України Олексія Данилова.

Оскільки Сполучені Штати закрили своє посольство в Києві напередодні вторгнення, вони все ж таки відправили дещо зі зброї з великою помпою, наприклад, протитанкові ракети Javelin. Але кількість була мізерною: за словами Данилова, йшлося лише про близько 90 штук Javelin. Тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який також був поінформований про безнадійність української справи, відкинув внутрішні заперечення і санкціонував постачання більшої кількості ракет NLAW – близько 2 тисяч одиниць. Проте, це була зброя, – зазначає Ярослав Трофімов, – яка найкраще підходила для партизанської кампанії, а не для звичайної війни.

На той час військове керівництво України на чолі з генералом Валерієм Залужним успішно тримало в таємниці військове планування Києва – і не лише від росіян. Ані Вашингтон, ані багато високопосадовців в адміністрації Зеленського не знали про план Залужного. "Ми були песимістично налаштовані щодо того, що Україна протримається, зокрема тому, що українці не ділилися з нами жодними своїми приготуваннями чи планами. А ті приготування і плани, якими вони ділилися з нами, були військовим обманом", – сказав автору пізніше високопоставлений чиновник Пентагону.

Західні уряди були приголомшені швидкістю російського просування і пам'ятали про застереження путіна не втручатися. Джонсон зателефонував Зеленському з пропозицією організувати виїзд, і це був один з кількох таких дзвінків, які отримав український президент. Джонсон пояснив, що однією з можливостей було створення українського уряду у вигнанні в Лондоні, як це було зроблено польським урядом у вигнанні після нацистського і радянського вторгнення в 1939 році. Натомість Зеленський попросив зброю.

Польща, можливо завдяки своїй історії, була єдиною країною, яка не впала у відчай у ті перші години, – пише Ярослав Трофімов. Змінивши маршрут свого стикувального рейсу, Дмитро Кулеба був присутній на засіданні Ради національної безпеки Польщі 24 лютого, в день вторгнення. Польський уряд, як й інші члени НАТО, був попереджений розвідкою Альянсу про те, що швидкий крах української держави майже неминучий. Проте Варшава відмовилася здаватися. Одразу ж Польща відправила кілька вантажівок з боєприпасами та важким озброєнням. "Поляки вірили в нас більше інтуїтивно, ніж на підставі фактів, бо всі факти тоді говорили проти нас", – цитує Трофімов Кулебу.

В інших європейських столицях настрої були зовсім іншими. "Ніхто не давав українцям жодних шансів", – говорив Джонсон. "Якщо це має статися, то найкраще, щоб це сталося швидко", – сказав Джонсону тоді Олаф Шольц.

У своїй промові в день вторгнення путін пригрозив немислимими наслідками, якщо Захід спробує допомогти Києву. І з перших днів війни, – наголошує Ярослав Трофімов, – головним пріоритетом Білого дому було не переступити російські "червоні лінії" і не спровокувати пряму конфронтацію між Москвою і НАТО, особливо ядерну.

Погрози путіна значною мірою спрацювали. Як зазначає автор, у наступні місяці Сполучені Штати та їхні партнери утрималися від надання Україні західної зброї у той час, коли вона мала б найбільший ефект, і заборонили Києву використовувати надану зброю для ураження військових цілей на російській території. На той час, коли багато з цих західних систем все ж таки прибули, на другому році війни, росія розбудувала оборону, мобілізувала сотні тисяч солдатів і перевела свою промисловість на воєнний лад. Ярослав Трофімов робить висновок: найкраще вікно можливостей для чіткої і швидкої перемоги України зникло.

Ярослав Трофімов згадує, як у липні 2022 року він відвідав Зеленського в його схожому на фортецю офісі в Києві. Україна вистояла, відбивши початковий російський наступ на Київ, але стікала кров'ю, оскільки росія переорієнтувалася на захоплення східного регіону Донбасу, де конфлікт розпочався ще у 2014 році, – пише він.

Натхненна військовими здібностями Києва, адміністрація Байдена й західні союзники щойно почали постачати українським військам західну артилерію. Вона була незамінною: боєприпаси радянського зразка, якими Україна відбивалася від росіян навколо Києва, майже закінчилися. Проте українські запити на західні танки, бойові машини, бойові літаки чи системи ППО Patriot продовжували ігноруватися – переважно через побоювання щодо реакції Москви, – констатує автор.

Зеленський був похмурий, хронічно втомлений і помітно постарілий. Ярослав Трофімов пригадує, що востаннє перед війною він зустрічався із Зеленським 2,5 роки перед тим на бенкеті в одному з київських арт-просторів. Тоді колишній комік виступав з коротким стендап-номером, а гострі питання про свої стосунки з президентом Дональдом Трампом переадресував почесній гості за своїм столом, яку він продовжував називати "справжнім президентом": акторці Робін Райт, відомій як президентка Клер Андервуд у телесеріалі "Картковий будиночок".

Та на момент наступної зустрічі швидка посмішка, блиск в очах і бажання сподобатися натовпу зникли. Зеленський знову і знову повертався до жахливої шкоди, завданої росією українському народу. Він зазначив, що лише частина з багатьох тисяч смертей була зареєстрована.

"Не захопивши Київ у березні, путін вже зазнав стратегічної військової поразки в Україні, вважає Зеленський. "Він відкрив пащу, як пітон, і думав, що ми ще один зайчик. Але ми не кролик, і виявилося, що він не може нас проковтнути, й насправді ризикує розірвати себе", – наводить слова Зеленського автор.

Як зазначає Ярослав Трофімов, Зеленський демонстрував своє роздратування Вашингтоном, який зв'язав себе в самостійно встановлені червоні лінії. Він відкинув побоювання щодо російської ескалації як безпідставні. Зрештою, як продовжували повторювати українські посадовці своїм американським співрозмовникам, росія вже застосувала проти України всю свою зброю, окрім ядерної бомби. Що ще вона може зробити?

Сполучені Штати, однак, продовжували серйозно ставитися до російських ядерних загроз (чи не тому, що постійно запрошували на зустрічі любителя Валдайського клубу Самюеля Шарапа, ігноруючи інших експертів, які вказували на спроможність України протистояти росіянам та перемогти за належної підтримки – iPress). "Діаграма Венна між нашими та українськими інтересами перетинається приблизно на 85%, але ті 15%, що залишилися, є досить важливими, – сказав Ярославу Трофімову високопоставлений посадовець Пентагону. – Українці вже борються за своє існування. Але Сполучені Штати мають особливе зобов'язання не допустити ядерної війни, яка б назавжди поклала край усьому життю на планеті Земля".

Ярослав Трофімов пригадує, що коли він розмовляв із Зеленським, українські, американські та британські командири зустрічалися на американській базі у Вісбадені в Німеччині, щоб з'ясувати, де саме українці мають розпочати свою спробу повернути окуповані росією землі – на той момент це майже чверть країни.

Автор зазначає, що з Києва Зеленський і Залужний виступали за просування до Азовського моря в Запорізькій області, яке, в разі успіху, розірвало б російський "сухопутний коридор" до Криму і позбавило б Москву її найбільшого призу у війні. Після місяців втрат росіяни відступили, і в Україні залишилося лише 100 тисяч боєздатних солдатів. Не бажаючи визнавати, що його "спеціальна військова операція" йде не за планом, путін відкинув заклики своїх генералів мобілізувати резервістів. росія виявилася найслабшою в той момент. Кращого шансу завдати вирішального удару могло і не представитися. За підрахунками Залужного, для досягнення успіху Україні потрібно було близько 90 додаткових гаубиць і достатня кількість боєприпасів.

Це не було надто великим запитом, але союзники не були переконані. На думку американських радників, українські військові ще не продемонстрували здатності до наступальних операцій, особливо великих, що передбачають складну координацію між кількома бригадами. Вони закликали обмежитися більш скромною операцією в Херсоні.

Залужний не погодився. "Ми повинні наступати там, де ми повинні, а не там, де ми можемо", – стверджував він. Але без запитуваного пакета американської зброї та боєприпасів запорізький наступ був неможливий. Українці зосередилися на Херсоні та Харківщині.

Наприкінці вересня 2022 року Ярослав Трофімов рухався за українськими військами до щойно звільненого міста Куп'янськ, яке слугувало столицею окупованої росією частини Харківської області. російська оборона була зруйнована за одну ніч в результаті найуспішнішого наступу України у цій війні. Американські офіційні особи, – зауважує автор, – були приголомшені і занепокоєні.

"Велика площа перед муніципалітетом була порожня, – згадує Ярослав Трофімов, – за винятком двох українських військовослужбовців, які бігали від будівлі до будівлі, намагаючись сховатися від російських снайперів. Кілька російських прапорів були розкидані в грязюці, деякі напівзгорілі. На фасаді будівлі все ще висів білборд зі словами "Ми з росією – єдиний народ!". Покинута поспіхом, це було внутрішнє святилище російської окупаційної адміністрації".

росіяни залишили після себе сотні копій посвідчень особи мешканців Куп'янська, які приходили за субсидіями або подавали заяви на отримання російських паспортів. Деякі кімнати були заповнені новенькими підручниками та навчальними посібниками, написаними російською мовою, все ще загорнутими в целофан і призначеними для нових шкіл, які мали витіснити українську освіту. Як згадує Ярослав Трофімов, його здивувала величезна кількість паперів, що залишилися. Протоколи засідань, порядок денний, інструкції, розпорядження, асигнування висипалися з шаф. російська бюрократична машина готувалася до постійної роботи.

Приєднавшись до українського патруля, він пройшов повз залишки згорілих російських танків і бронемашин, повз антиросійські графіті, які свідчили про місцевий український опір, і повз роздуті останки російського солдата. Він лежав у калюжі брудної води під рекламним щитом української рибопереробної компанії, який проголошував: "Ми цінуємо кожного, ми працюємо з найкращими!"

Солдати належали до Українського міжнародного легіону, який був сформований з іноземних добровольців. Автор запитав одного з легіонерів, медика зі штату Теннессі з позивним "Док", чому він вирішив воювати за Україну. Той відповів, що його спонукали кадри руйнувань, спричинених росією, які він бачив по телевізору. "Всі бачили ці картини. Для мене це не було вибором, насправді. Якби я цього не зробив, я б себе ненавидів. Я просто не люблю фашистів і не люблю людей, які ґвалтують і вбивають", – відповів він.

Посеред дороги стояла біла вантажівка з російським військовим маркуванням "Z", розфарбована з боків помаранчевою фарбою, вікна якої були вибиті, а з кабіни звисали два трупи. Поруч тлів танк без башти, поряд зі штабелем обвуглених трупів. Автор згадує, що сфотографувався із загоном легіонерів. За кілька тижнів деякі з цих людей загинули.

"Повз промчав пікап. На задньому сидінні український солдат підморгнув і підняв великий палець. Біля його ніг лежав чорний згорток, і знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це людина. Зі спини здавалося, що це згорблена стара жінка. Лише підійшовши ближче, я зрозумів, що це був поранений російський солдат.

Українські конвоїри запитали полоненого із зав'язаними очима, звідки він родом. Той відповів, що з Бєлгорода. На запитання чи бував в Харкові до війни відповів ствердно. Для бєлгородців, зазначає автор, було звичним явищем відвідувати на вихідні набагато більший Харків. У часи, коли не було війни і коли кордон був легким, ці два міста знаходилися всього за півтори години їзди одне від одного. На запитання якого дідька він приперся зараз відповіді не було", – розповідає у книзі журналіст.

Того тижня, коли російські війська безладно тікали, суворий путін звернувся до нації з промовою, – нагадує Ярослав Трофімов. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України ­– жодна з яких не контролюється Москвою повністю – відтепер стануть невід'ємними частинами росії, – сказав путін, вкотре нагадавши світові про ядерну зброю Москви. "У разі загрози територіальній цілісності нашій державі, для захисту росії і нашого народу ми, без сумніву, застосуємо всі доступні нам засоби. Це не блеф", – попередив він.

путін додав, що війна ведеться вже не просто проти режиму України, а проти "всієї військової машини колективного Заходу". Щоб перемогти, росії потрібно було більше військ. Щонайменше на 300 тисяч більше. За лічені години російські військкомати почали збирати чоловіків. Сотні тисяч росіян кинулися тікати з країни через нечисленні доступні виїзні шляхи. Авіарейси до небагатьох міжнародних напрямків, які все ще пов'язані з росією, були розпродані за лічені години. Того тижня найдешевший економ-квиток в один бік з Москви до Дубаю коштував майже $8 000.

Україна назвала ядерні погрози путіна блефом. У наступні тижні Київ продовжив наступ на території, які Москва тепер вважає російською землею, взявши місто Лиман на Донеччині, а потім Херсон – єдину обласний центр, який росія зайняла після повномасштабного вторгнення.

Але у Вашингтоні, – наголошує Ярослав Трофімов, – побоювання російської ядерної ескалації досягли того тижня найвищої точки. За оцінками американської розвідки, путін, ймовірно, розглядав можливість ядерного удару за трьома сценаріями. Одним з них був масштабний напад на саму росію, особливо за участю НАТО. Інший – можливість втрати фізичного контролю над Кримом. І третій, за словами високопоставленого чиновника Пентагону, – перемога України на полі бою, "яка б повністю і остаточно розтрощила російську армію, так, що російська держава відчула б загрозу своєму існуванню".

Розбиті на Харківщині та Херсоні російські військові, здавалося, були на межі такого колапсу восени 2022 року ­– міркування, яке в той критичний момент знову стримувало американську допомогу Києву. Адміністрація Байдена звернулася до Москви із закликом до деескалації.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван виступив на американських телеканалах. "Ми безпосередньо, приватно, на дуже високому рівні повідомили росіянам, що для росії будуть катастрофічні наслідки, якщо вони застосують ядерну зброю в Україні", – сказав він.

Наприкінці листопада 2022 року український наступ вичерпав себе. Як нагадує Ярослав Трофімов, масового поповнення артилерійських боєприпасів не було, а прохання Києва про західні танки та бойові машини продовжували ігнорувати. Тим часом, новий російський командувач війною генерал Сергій Суровікін мав у своєму розпорядженні сотні тисяч свіжих солдатів. Перевага України в живій силі закінчилася. Суровікін наказав цим людям провести зиму в окопах, створюючи майже неприступні укріплення вздовж усієї лінії фронту.

"Уся техніка, яку Україна просила у 2022 році – танки Leopard, Abrams, БМП Bradly, Stryker і батареї Patriot – були надані наступного року. Але на той час це була вже інша війна. Українські наступальні операції 2023 року не мали успіху проти укріпленого, підготовленого і більш чисельного ворога. путін, балансуючи на межі ядерної зброї, виграв час – не лише для того, щоб запобігти військовому краху, але й для того, щоб незамінна військова допомога Україні стала питанням внутрішньої політики США", – резюмує Ярослав Трофімов.

Джерело: Washington Post