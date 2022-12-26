Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас

Пропонуємо вельми цікаву та самокритичну колонку колишнього редактора The Economist, а тепер експерта Центру аналізу європейської політики Едварда Лукаса, про те як довго і повільно Захід вчиться розуміти росію. Він Наголошує: "Ми не визнаємо, наскільки ми були невігласами на початку, як багато ми досі не розуміємо, і як багато матеріалу курсу навчання написано кров'ю і сльозами невинних людей".Пропонуємо вельми цікаву та самокритичну колонку колишнього редактора The Economist, а тепер експерта Центру аналізу європейської політики Едварда Лукаса, про те як довго і повільно Захід вчиться розуміти росію. Він Наголошує: "Ми не визнаємо, наскільки ми були невігласами на початку, як багато ми досі не розуміємо, і як багато матеріалу курсу навчання написано кров'ю і сльозами невинних людей".

Передріздвяний візит Президента Володимира Зеленського до Вашингтону знаменує новий етап у терплячому, виснажливому та все ще незавершеному навчанні України зовнішнього світу. Цього року українці знову і знову перевершують очікування.

Країна, розділена на "україномовних" і "російськомовних"? Цього розділу більше немає. Корумпована, олігархічна держави, яка керує апатичним населенням? Зникла. Бастіон нацистської ностальгії? Щез. Солдати-аматори, які не вміють користуватися сучасною зброєю? Зникли. Президент шоу-бізнесу, який безнадійно відірвався від життя? Такого немає.

У той час як Україна руйнує старі стереотипи, по інший бік фронту росія наполегливо працює над їх зміцненням. Мілітаристська пихатість радянського зразка? Знову заповнює ефір. Чутки і жарти як політична валюта? Ще б пак. Послаблення здоров'я владіміра путіна підживлює спекуляції і дотепи, нагадуючи епоху Юрія Андропова і Леоніда Брежнєва. Поведінка росії на окупованих українських територіях відроджує десятирічні спогади про радянське захоплення влади у поневолених народів. Знову викрадають дітей і промивають мізки, переписують історію, зачищають еліти. І примітивна поведінка окупантів перед обличчям комфорту та сучасності (мародерство пральних машин) була б комічною, якби не була такою жахливою в іншому (зґвалтування та тортури).

Розвіялася і третя група хибних уявлень: про те, що росія занадто небезпечна, щоб її провокувати. Початкова реакція Заходу повністю зводилася до необхідності запобігти "ескалації". Спочатку можна було надати лише оборонну зброю (пам'ятаєте німецькі каски?). Минають тижні і місяці, а самонакладені червоні лінії знову і знову зміщуються. Ми робимо більше. Але завжди занадто мало і завжди болісно пізно.

Кілька затятих диваків з крайніх правих (головним чином у США, привіт, Такер Карлсон) і крайніх лівих (переважно в Європі) все ще чіпляються за свої побиті стереотипи. Візит Зеленського відіграє корисну роль у тому, щоб тримати їх на узбіччі. Але більшість сторонніх вже вражені епічною рішучістю українців, так само, як і огидою від російської жорстокості. Але занадто мало людей у "Старому Заході" – у великих багатих країнах, які ніколи не страждали від комунізму – готові замислитися над тим, наскільки погано вони зрозуміли і Україну, і росію. Ми можемо погодитися з тим, що цей річний курс геополітики був захоплюючим і повчальним. Але ми не визнаємо, наскільки ми були невігласами на початку, як багато ми досі не розуміємо, і як багато матеріалу курсу написано кров'ю і сльозами невинних людей. На замітку студентам: у наступному семестрі будуть розглядатися питання протиповітряної оборони та захисту цивільної інфраструктури; будь ласка, вивчайте новини останніх тижнів при підготовці.

З огляду на те, наскільки ми помилялися, подальша пасивність Заходу перед обличчям українських закликів про більшу допомогу є надзвичайною. Ставки надзвичайно високі: тільки уявіть, наскільки небезпечним буде життя, якщо росія якимось чином виграє цю війну. Це не конфлікт засобів. Це конфлікт сили волі. Як зазначає відомий оглядач Financial Times Мартін Вольф, економіка США, ЄС, Великої Британії та Канади разом узяті приблизно в 22 рази більша за російську. Надання Україні 60 мільярдів доларів, необхідних їй для утримання на плаву в наступному році, коштуватиме лише 0,1% ВВП цих країн (якщо додати Японію, Австралію та інших союзників, то вартість буде ще меншою).

Захід має військові засоби для швидкого завершення війни шляхом постачання засобів протиповітряної оборони та нанесення високоточних ударів на великі відстані. Уявіть собі, що на кожну російську атаку на український об'єкт інфраструктури буде відповідати український удар по російському. Зовнішній світ з готовністю засуджує напади росії на об'єкти цивільної енергетики, водопостачання, каналізації та теплопостачання як воєнні злочини, але не робить того, що необхідно для їх запобігання. "Просимо своєчасно здавати завдання на курс".

Джерело: CEPA