Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico

Попри широку анонсованість саміту лідерів ЄС в Копенгагені та очікування, результатів цього саміту як кіт наплакав. Фактично лідери домовилися, що будуть далі домовлятися про кредит Україні за рахунок російських активів і про "стіну дронів", а також про спільну оборону. Зате на королівську вечерю вони не запізнилися. Наступний саміт має відбутися наприкінці місяця.

Від пропозиції створити стіну з дронів» до використання заморожених активів – порядок денний був довгим і детальним. Результати – не дуже, робить висновок європейська редакція Politico.

Лідери Європейського Союзу провели день у столиці Данії, обговорюючи, як зміцнити безпеку континенту. "Ми стурбовані, я дуже стурбований, і настав час діяти", – заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в розмові з Politico в кулуарах саміту.

Як зауважує Politico, все пройшло не зовсім за планом: було багато розмов, але мало результатів. Лідери не менш стурбовані, ніж були раніше.

Ось що сталося.

1. Заморожені активи залишаються замороженими. Поки що

Країни ЄС, зазначає Politico, не були готові підтримати план Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні.

Комісія хоче запропонувати Україні позику у €140 млн, обмінявши підсанкційні російські кошти з давніх активів на індивідуальний борговий контракт з Euroclear – бельгійською фінансовою установою, яка охороняє депозити. Посадовці ЄС вважають це розумним обхідним шляхом, щоб уникнути їх експропріації, що могло б порушити міжнародне право.

Однією з причин, чому угоду не погодили в Копенгагені, за словами видання, є потреба частини країн, особливо Бельгії, отримати запевнення, що план є юридично обґрунтованим. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер був найобережнішим, оскільки його країна несла б основний тягар в разі будь-яких юридичних дій росії.

Після саміту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагалася заспокоїти Бельгію та інші стримані країни, що за її планом активи не конфісковуватимуть, і що "ризики мають бути розподілені між ширшим колом учасників".

Але цього виявилося недостатньо, принаймні поки що. Наступний саміт наприкінці місяця може стати "днем ухвалення рішення", заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

2. Лідери кажуть Єврокомісії: "Оборона й далі під нашим контролем"

За інформацією Politico, заплановані дві години на обговорення спільної оборони зрештою розтягнулися вдвічі. Хоча країни в цілому схвально сприйняли пропозиції Комісії, лідери наполягали на більшій вирішальній ролі.

З огляду на потребу подальшого обговорення, зустрічі 27 міністрів оборони блоку та головної дипломатки ЄС Кайї Каллас відбуватимуться частіше, повідомив представник ЄС, обізнаний з перебігом саміту.

ЄС ще потрібно опрацювати деталі так званої "стіни дронів", щодо якої в середу згоди не досягли. Це буде "система протидії дронам, здатна швидко виявляти, перехоплювати і, звісно, за необхідності, нейтралізувати", як розповіла фон дер Ляєн.

Європейські важковаговики Франція і Німеччина висловили скептицизм щодо стіни дронів, якою керуватиме Комісія, тоді як південні країни просувають ширшу концепцію, яка також захищатиме їхні кордони.

3. Мерц не зміг задати порядок денний

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув на саміт з наміром обговорити питання конкурентоспроможності, але зазнав невдачі.

"Ми матимемо дві головні теми для обговорення: по-перше, конкурентоспроможність європейської промисловості та високий, занадто високий рівень регулювання в Європі, – заявив Мерц журналістам по прибутті до Копенгагена. – По-друге, на жаль, нам знову доведеться говорити про війну проти України".

Схоже, Мерц не потрудився прочитати офіційний графік, який включав одну сесію з питань оборони та одну з питань України. Однак, за словами Politico, учасники саміту не мали ілюзій, що його меседж було адресовано внутрішній аудиторії. Німецький лідер перебуває під дедалі більшим тиском з метою реформування найбільшої економіки ЄС та здійснення радикальних реформ і швидких змін, на які він зробив ставку під час передвиборчої кампанії.

4. Королівські прийоми переважають все інше

Фініш саміту в Копенгагені, за словами Politico, визначила вечеря. Данська королівська родина запросила лідерів ЄС на неї рівно о 19:00.

Ця зустріч додала тиску через наближення дедлайну. Але сесія з безпеки та оборони тривала чотири години, що вдвічі довше, ніж було заплановано, оскільки лідери вийшли за межі заздалегідь підготовлених тем для обговорення та відповідали експромтом. Кошта, який головував на сесії, не наважився вимкнути мікрофон, зважаючи на делікатність переговорів, розповів виданню посадовець ЄС, який заперечив, що переговори тривали довше через розбіжності між лідерами.

Лідери врешті-решт встигли на вечерю вчасно. До майданчика саміту для брифінгу преси повернулися лише фон дер Ляєн, Кошта та Фредеріксен.

5. Україні відмовили у вступі. Не лише Угорщина

Ідея Кошти прискорити процес вступу України до ЄС не спрацювала. І це не стало сюрпризом, вважає Politico.

Ще у понеділок Politico повідомила, що Кошта запропонував змінити правила ЄС, щоб офіційні переговори про вступ могли розпочатися за підтримки кваліфікованої більшості лідерів, а не за умови одностайної згоди. Це було неприйнятно для прем'єр-міністра Угорщини, наближеного до путіна. Але проти виступили й інші країни, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію, фактично поховавши ініціативу.

Під час саміту Орбан був одним із небагатьох лідерів, хто публічно говорив про план. І лише для того, щоб його відкинути, завершує підсумовувати результати саміту Politico.

Джерело: Politico