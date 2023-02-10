Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico

Європейське видання Politico опублікувало короткий репортаж про візит президента України до Брюсселя та головні заяви глави української держави і керівників європейських інституцій. Український лідер озвучив пристрасний аргумент на користь членства в ЄС під час свого першого особистого візиту до бельгійської столиці після минулорічного російського вторгнення. "Україна буде в Європейському Союзі", – сказав він на завершення виступу в Європарламенті. Проте у тональності репортажу простежується захоплення Європи Україною, але не відчувається бажання робити щось, що потребує надзусиль.

Україна бореться з російськими загарбниками, щоб зберегти європейський "спосіб життя", – цитує європейське видання Politico палку промову Володимира Зеленського на підтримку вступу своєї країни до ЄС в Європарламенті у четвер, 9 лютого.

"Я тут для того, щоб захистити шлях наших людей додому", – заявив український президент з трибуни Європейського парламенту, виступаючи перед сотнями законодавців та високопосадовців ЄС під час візиту, сповненого символізму.

"Це наша Європа, це наші правила, це наш спосіб життя, і для України це шлях додому, шлях до дому", – сказав він. І цей шлях додому, за його словами, – ЄС.

Як відзначає Politico, це був перший особистий виступ Зеленського в Брюсселі після повномасштабного вторгнення росії минулого року. І це відбулося в рамках поїздки, покликаної зміцнити зв'язок України з ЄС та Європою. Київ сподівається приєднатися до Євросоюзу в рекордно короткі терміни, а також переконати європейські країни надати більш сучасне озброєння, оскільки росія готує новий наступ.

"У промові, яка змусила парламентарів звестися на ноги і викликала кілька раундів оплесків, Зеленський наголосив на "українсько-європейському способі життя", що ґрунтується на спільних демократичних і гуманітарних цінностях, зобразивши росію як протилежність усьому, за що виступає ЄС", – пише Politico.

"Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми, українці, на полі бою разом з вами", – цитує видання Зеленського.

кремль владіміра путіна розглядає своїх громадян лише як "тіла, здатні носити зброю", заявив український президент, звинувативши росію в бажанні повернути Європу в найтемніший період її історії 1930-40-х років.

Він стверджував, пише Politico, що Україна та ЄС поділяють не лише фундаментальні цінності, а й спільне майбутнє. "Україна буде членом Європейського Союзу", – заявив він, і це пророцтво отримало бурхливу підтримку протягом усього дня. Хоча, можливо, це станеться не в ті терміни, які передбачив Зеленський.

Здійснюючи обхід. Україні потрібна зброя і санкції

Безпосередньо під час саміту лідерів ЄС у Європейській раді тон українського президента став більш вимогливим, оскільки він закликав уряди надати більше військової допомоги, причому якнайшвидше.

"Нам потрібні артилерійські гармати, боєприпаси, сучасні танки, ракети великої дальності та сучасні винищувачі", – сказав він 27 главам держав і урядів Євросоюзу.

Протягом останніх днів лише кілька країн погодилися надати десятки сучасних танків, але українські офіційні особи кажуть, що потрібно ще більше зброї, включно з винищувачами.

"Ми повинні посилити динаміку нашої співпраці – ми маємо робити це швидше, ніж агресор, який намагається мобілізувати свій потенціал", – наводить слова Зеленського видання.

Він також закликав лідерів ЄС не сповільнювати запровадження санкцій проти росії. "Це тільки початок, – наполягав Зеленський. – Ми мусимо бути більш проактивними".

Втім, Politico вважає, що санкції – це складне питання для блоку, оскільки від них вже відчутна втома, і подекуди просочуються навіть антисанкційні настрої. Та видання не зауважує, що такі заяви інспіровані кремлем.

На пресконференції після виступу глави Української держави президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС дійсно незабаром вдарить по росії новими санкціями, включаючи нові заборони на експорт, щоб "заморити голодом російську військову машину", а також введе санкції проти воєначальників, політичних діячів і "пропагандистів" країни-агресорки.

Зеленському стелять червону доріжку. Але не для дострокового вступу України в ЄС

"Неанонсований українською стороною візит Зеленського до Брюсселя також став переворотом для Європарламенту, який на початку тижня зазнав критики за те, що нібито достроково розголосив його деталі", – пише Politico.

Видання відзначає, що коли український президент прибув для виступу в парламенті, йому були надані всі почесті. На червоній доріжці його зустрічала делегація високопосадовців Європарламенту, включаючи президентку Роберту Мецолу, посла ЄС в Україні Матті Маасікаса та українського стажера Мецоли. З динаміків пролунав гімн України.

Мецола була першою з керівників інституцій ЄС, яка відвідала охоплений війною Київ у квітні 2022-го. Зеленський подякував їй особисто у своїй промові, а також висловив вдячність усім громадянам Євросоюзу, які підтримували Україну протягом останнього року.

Politico розповідає, що українські стажери з європейських інституцій, які були присутні в залі, двічі в унісон вигукували "Героям слава!" у відповідь на "Слава Україні!", що лунало з вуст Зеленського. Деякі депутати Європарламенту були одягнені в синьо-жовті кольори національного прапора України, у той час як інші тримали в руках плакати з написом "Ми з Україною".

У фінальному, театральному моменті перед тим, як покинути залу засідань, Мецола розгорнула та передала українському лідеру прапор ЄС, і вони разом підняли його під оплески та схвальні вигуки депутатів Європарламенту. "Україна буде членом Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

Раніше у своїй промові Роберта Мецола повторила цей прогноз: "Україна – це Європа, і майбутнє вашої країни – в Європейському Союзі".

Проте Зеленський не отримав жодних конкретних обіцянок під час розмови з лідерами ЄС, що відображає обережність країн щодо скорочення процесу, який зазвичай триває роками.

Після зустрічі з лідерами ЄС Зеленський виклав свої прагнення, закликавши розпочати офіційні переговори про членство у 2023 році – процес, який може розпочатися лише після проведення низки реформ, орієнтованих на Євросоюз.

"Коли я кажу "цього року", я маю на увазі "цього року", – зауважив він під час спільної пресконференції з фон дер Ляєн.

Але хоча президентка Єврокомісії високо оцінила зусилля України як кандидата на вступ до ЄС, вона відмовилася назвати конкретні терміни початку офіційних переговорів. "Не існує жорсткого графіку, – сказала фон дер Ляєн. – Це процес, що базується на заслугах".

Джерело: Politico