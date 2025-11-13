Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico

Нещодавно оприлюднені електронні листи Джеффрі Епштейна розкривають його спроби позиціонувати себе як експерта з питань Дональда Трампа для російських дипломатів. Засуджений сексуальний злочинець активно листувався з впливовими політиками та бізнесменами по всьому світу, пропонуючи свої "консультації" щодо поведінки американського президента. Так, одним із візаві Епштейна для зв'язків з росіянами був голова Ради Європи Турбйорн Яґланд, який тоді наполегливо радив Україні закріпити "особливий статус Донбасу" в Конституції.

Майже за місяць до зустрічі президента Дональда Трампа з путіним у Гельсінкі 2018 року Джеффрі Епштейн намагався передати повідомлення головному дипломату росії: якщо хочете зрозуміти Трампа, поговоріть зі мною, пише американське видання Politico.

"Гадаю, ви могли б запропонувати путіну, що Лавров може отримати інсайти, поспілкувавшись зі мною", – написав Епштейн 24 червня 2018 року в електронному листі колишньому прем'єр-міністру Норвегії Турбйорну Яґланду, який на той момент очолював Раду Європи. Зрозуміло, що Лавров – це багаторічний міністр закордонних справ росії .

В одному із сотень електронних листів, оприлюднених у середу слідчими Конгресу, Епштейн зазначив, що раніше розмовляв про Трампа з послом росії в ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році. "Чуркін був чудовий, – написав Епштейн, засуджений за сексуальні злочини. – Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Його треба змусити виглядати так, ніби він щось отримує – усе так просто".

Це листування, наголошує Politico, було одним із десятків, які демонструють надзвичайно широку мережу міжнародних партнерів Епштейна, з якими він часто обговорював політичні рішення Трампа під час його першого президентського терміну.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар щодо листів Епштейна, але прессекретарка Керолайн Левітт заявила на брифінгу в середу, що ширший масив електронних листів "абсолютно нічого не доводить, крім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого".

Пізніше Трамп написав у Truth Social: "Демократи намагаються знову розкрутити міф про Джеффрі Епштейна, бо вони готові на все, щоб відвернути увагу від того, як погано вони впоралися із зупинкою роботи уряду".

В одному з листів Яґланд писав, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує зв'язатися з Епштейном. Невідомо, зауважує Politico, чи щось вийшло із цього контакту.

Пізніше, за словами видання, Епштейн прокоментував доленосну зустріч Трампа з путіним, яку весь світ розкритикував за очевидні поступки російському диктатору.

"Чи мають росіяни компромат на Трампа? Сьогодні було огидно навіть за його мірками", – написав колишній міністр фінансів адміністрації Клінтона і економічний радник адміністрації Обами Ларрі Саммерс в електронному листі до Епштейна 16 липня 2018 року, в день саміту з путіним.

"Моя електронна пошта забита подібними коментарями. Вау, – відповів Епштейн наступного дня. – Я впевнений, що, на його думку, все пройшло дуже добре. Він вважає, що зачарував свого супротивника... Звісно, він не розуміє символізм. Він не має уявлення про більшість речей". Він також назвав поведінку Трампа на саміті з путіним "передбачуваною".

Кілька днів потому, пише Politico, Епштейн продемонстрував свої закордонні зв'язки в листуванні з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном, написавши йому 23 липня 2018 року, що для впливу на континенті Беннону потрібно бути фізично присутнім у Європі.

"Якщо ви збираєтеся грати тут, вам доведеться витратити час. Європа дистанційно не працює", – написав Епштейн. Він сказав Беннону, що може організувати зустрічі тет-а-тет з іноземними лідерами, але для цього йому доведеться залишитися на кілька днів. "Побоювання в тому, що ви розпалите їхні надії та емоції, а потім покинете їх. Я думаю, ви хочете бути інсайдером, а не стороннім, який прилітає і відлітає", – зазначив Епштейн.

Як зауважує видання, Епштейн часто покладався на свої закордонні контакти, щоб дізнатися їхню думку щодо Трампа, оскільки одержимо стежив за діями нового президента. А в інших випадках він просто демонстрував свої глибокі зв'язки по всьому світу у листуванні з іншими партнерами.

"Можеш повірити, що МБС надіслав мені намет, килими та таке інше", – написав Епштейн мільярдеру-бізнесмену Тому Пріцкеру в грудні 2016 року, маючи на увазі Мохаммеда бін Салмана, який зараз є саудівським принцом-спадкоємцем. "Намет? Хм... Я думаю, це код для "Я люблю тебе". Або, можливо, код "йди лісом". Краще перевір свій міський словник Королівства Саудівська Аравія", – відповів Пріцкер.

За рік до того, як Епштейн звернувся до Яґланда за допомогою у справі з росіянами, Яґланд запросив його відвідати Страсбург, щоб той допоміг йому "краще зрозуміти Трампа і те, що відбувається в американському суспільстві".

Серед міжнародних зв'язків Епштейна був і султан Ахмед бін Сулаєм – бізнесмен з Об'єднаних Арабських Еміратів. За два тижні до першої інавгурації Трампа бін Сулаєм запитав Епштейна, чи варто йому "прийняти запрошення", яке надійшло від соратника Трампа Тома Баррака, який курував цю подію. Епштейн відповів султану, що там буде "надто людно", але поїздка може виправдатися можливістю завести знайомства у Вашингтоні або Нью-Йорку до та після урочистостей. "Як ви думаєте, чи можна буде потиснути руку Трампу?" – запитав Сулаєм у відповідь. Невідомо, чи відповів Епштейн.

Джерело: Politico