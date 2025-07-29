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ПОЛІТИКА

Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе

Переклад iPress
29 липня 2025, 13:29
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Військова присутність росії в Африці за останні роки суттєво зросла. І на це варто звернути увагу країнам НАТО, вважає Майкл Альбанезе, американський підрядник у сфері оборони, який проживає в Києві, де працює керівником спеціальних проєктів у компанії Picogrid. Раніше він був аналітиком в Атлантичній раді та Центрі аналізу європейської політики (CEPA).

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну військова присутність росії в Африці зросла в рамках цілеспрямованої та економічно вигідної стратегії розширення фронту проти Заходу.

Континент пропонує кремлю низькоризиковий, високоприбутковий театр дій для дестабілізації південного флангу НАТО, підтримки своєї військової економіки та попереднього розміщення військових ресурсів на випадок більш масштабного конфлікту з партнерами НАТО та їхніми союзниками.

У Лівії російські ресурси закріпилися на таких авіабазах як "Аль-Хадім" і "Джуфра", надаючи москві постійну стартову площадку в Середземному морі. Ця присутність стала ще більш важливою після падіння режиму Асада в Сирії та подальшого краху військової бази росії в Тартусі.

Водночас у Малі та Центральноафриканській Республіці російські сили забезпечують безпеку обом режимам в обмін на концесії на видобуток корисних копалин за допомогою угод, укладених на золото, діаманти та кров.

кремль, що відчуває брак ресурсів і відрізаний від західних ринків, покладається на Африку не лише з дипломатичної точки зору, але й з метою отримання прибуткових сировинних ресурсів. російські мережі, створені групою "Ваґнер" і зараз керовані службою ГРУ, займаються контрабандою дорогоцінних металів і вуглеводнів через підставні компанії, фантомні флоти та посередників, щоб перетворити санкційні товари на готівку для війни в Україні.

Але справа не лише у цьому. Стратегія кремля в Африці підриває західний вплив у нестабільних демократіях за допомогою дезінформаційних кампаній, поставок зброї та партнерства з парамілітарними угрупованнями. Коли російські прапори з'явилися в Ніамеї через кілька годин після перевороту в Нігері, це не було спонтанним, а заздалегідь спланованим.

Такий підхід не залишився непоміченим. 18 липня Велика Британія ввела санкції проти семи офіцерів ГРУ, пов'язаних із саботажем та операціями зловмисного впливу в Європі та Африці, підкресливши зростаючу стурбованість тим, що діяльність кремля є частиною скоординованої глобальної кампанії.

російські операції в Африці спрямовані не лише на підрив стабільності або отримання прибутку від видобутку ресурсів, вони також є частиною довгострокової стратегії, спрямованої на перетворення континенту на фронт глобального протистояння із Заходом.

Американські чиновники попередили, що росія може незабаром почати координувати свої військові дії з Китаєм, намагаючись відкрити кілька театрів військових дій, змусивши США та їхніх союзників розділити свою увагу, розтягнути ресурси та протистояти кризам по всьому світу.

Цю стурбованість поділяє верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Він попередив, що альянс повинен готуватися до одночасних конфліктів в Європі та Тихоокеанському регіоні, наголосивши на можливості координації дій москви та Пекіна вже у 2027 році.

Саме тому путін відмовився зменшити присутність росії в Африці, навіть попри приголомшливі втрати на полі бою в Україні. Тоді як кремль готується до ширшого протистояння з НАТО, Африка готується слугувати плацдармом для асиметричних операцій, ескалації конфліктів через посередників та порушення логістики.

Від Сахеля до Середземного моря російські сили-посередники можуть атакувати європейські інтереси або заблокувати активи НАТО в разі відкритої війни. Не випадково країни, які зараз заполонені російською зброєю та військовими радниками, розташовані в морських вузьких місцях та енергетичних коридорах, що мають критичне значення для стабільності Європи.

США та їхні союзники відреагували, хоча й повільно. Цільові санкції вразили компанії та чиновників, пов'язаних з "Ваґнером", але механізм російського впливу в Африці залишається недоторканим. Без скоординованих зусиль з метою розірвати зв'язки з банками, кораблями та посередниками москва продовжуватиме торгувати кулями за корисні копалини та авторитарною стабільністю за стратегічний вплив.

Щоб протидіяти зростанню впливу росії в Африці, Захід повинен прийняти скоординовану стратегію, яка поєднує фінансовий тиск із взаємодією. Санкції повинні поширюватися не лише на організації, пов'язані з "Ваґнером", а й на торговців, логістичні компанії та фінансових посередників, які сприяють російським операціям, особливо в торгівлі золотом і діамантами.

Незважаючи на існуючі обмеження, москва продовжує відмивати більшу частину свого африканського золота через Дубай. США та ЄС повинні ввести вторинні санкції проти компаній, що базуються в ОАЕ і є співучасниками, та посилити регуляторний тиск, щоб закрити цю критичну лазівку.

Водночас командувач спеціальних операцій США генерал Брайан Фентон попередив, що Сполучені Штати стикаються з "інформаційним вакуумом", який росія використовує для поширення дезінформації та проксінаративів по всій Африці. Оскільки Вашингтон позбавив USAID важливих програм, європейські партнери повинні заповнити цю прогалину, інвестуючи в громадянське суспільство, стійкість ЗМІ та прозору безпекову допомогу, щоб протидіяти асиметричній стратегії москви.

Стратегія путіна щодо Африки здається екстравагантною для країни, яка загрузла в Україні, але насправді вона є економною. Це не повномасштабні розгортання, а недорогі, але високоефективні засоби посилення військової сили. Кілька тисяч оперативників тут, кілька мільярдів доларів у неофіційній торгівлі там, і розгалужена мережа заздалегідь розміщених активів, вузлів спостереження та логістичних маршрутів готова до активації, якщо спалахне ширша війна.

росія не переоцінює свої сили в Африці, вона там міцно закріпилася. І якщо Захід не почне розглядати її діяльність як центральний елемент стратегії москви, а не як периферійну проблему, то ситуація лише погіршуватиметься.

Джерело: CEPA

CEPAМайкл Альбанезе

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