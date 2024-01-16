Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл

В опублікованому Томом Купером тижневому огляді війни від Дональда Гілла йдеться про вплив зими на бойові дії на фронті, ситуацію під Бахмутом, Авдіївкою та на Херсонщині. Одна з негативних тенденцій минулого тижня – росіяни почали активніше знищувати українські човни при перетині Дніпра у Херсонській області. А касетні боєприпаси вбивають не так багато росіян, як хотілося б, оскільки ті окопуються глибше та атакують меншими групами.

В Україні настала зима і... ну, все замерзло. Бойові дії, звісно, тривають, але з меншою інтенсивністю. Українці також повідомляють, що російських безпілотників стало набагато менше: мабуть, на сімейство "Орлан" все ж таки впливають низькі температури. Крім того, кілька тижнів тому Україна застосувала БПЛА для нанесення ударів по російських складах ПММ у Донецьку, і, схоже, це позначилося на російських операціях в районі Бахмута й Авідіївки: очевидно, їм довелося сповільнити темпи через низькі запаси пального і мастил.

Зима. Ви думаєте, що часи обморожень і подібних "зимових" проблем минули завдяки сучасному обладнанню?

Що ж, якщо ви так думаєте – вибачте, але це не так. Якщо людина недостатньо захищена або не здатна захистити себе від морозу, наприклад, через бойові дії, наслідки неминучі.

Українському солдату сказали, що через обмороження пальців ніг йому, можливо, доведеться їх ампутувати.

Зима – найважчий час для солдатів з обох сторін. Просто жити в окопі чи бліндажі – це питання виживання, навіть якщо снаряди не летять. Важливо мати відповідний одяг, джерела тепла та регулярну ротацію. Як би складно не було в Україні, російські солдати зазвичай мають більше проблем зі спорядженням і менш співчутливе командування. Хоча температура в Херсонській області на півдні зазвичай тепліша, ніж у районі Куп'янська, вода в річках і болотах становить набагато більшу небезпеку в поєднанні з холодом. І якщо солдати пересуваються, вони повинні бути обережними, щоб не зігрітися настільки, щоб не спотіти, тому що піт також висмоктує тепло з тіла, коли вони перестають рухатися.

Холод є постійним джерелом виснаження для обох сторін і значно знижує ефективність будь-якого підрозділу.

Західна Луганщина. Як не дивно, але час від часу статті New York Times відносно добре описують невеликі бої на основі інтерв'ю з учасниками бойових дій та історій про окремих людей. Я вважаю, що вони погано справляються з тим, що беруть деякі цитати солдатів, які цілком можуть бути правдивими, і подають їх як широко розповсюджену реальність без жодних підтверджуючих досліджень. Корисною інформацією, яку я знайшов у статті, присвяченій 69-й бригаді, розташованій на південний захід від Сватового, є те, що Україна зрізає броню зі знищеної техніки для ремонту пошкоджених машин, артилеристам і танкістам видають менше боєприпасів, а українські касетні боєприпаси вбивають не так багато росіян, оскільки тих змушують атакувати меншими групами і копати окопи глибше...

У 63-й механізованій бригаді медпункт знаходиться за 2-3 км за лінією фронту. М113, що слугує санітарною машиною, замаскований. На них немає червоних хрестів, оскільки росіяни навмисно обстрілюють такі машини і всі медичні заклади, які вони можуть знайти. Перед виїздом водій сканує місцевість на наявність безпілотників. Важливо, щоб військовослужбовці отримали медичну допомогу протягом години після поранення, але медикам потрібно 30 хвилин, аби дістатися до лінії фронту і повернутися назад. Іноді бої на лінії фронту настільки інтенсивні, що вони не можуть забрати поранених. Одного разу команда їхала вночі і не зрозуміла, що опинилася на російській позиції. Вони вийшли і запитали, де поранені. Коли росіяни сказали, що у них є власний транспорт і почали оточувати їхню машину, вони стрибнули назад і поїхали, а росіяни вистрілили в них. 70 відсотків усіх їхніх втрат – від артилерії. Більшість забезпечення їм купують волонтери...

Бахмут. Проблеми з пальним впливають на операції в Бахмуті та Авдіївці. А ще ГРУ працює над заміною "Вагнера"...

Авдіївка. У Степовому та на коксохімічному заводі точилися запеклі бої, але територія не переходила з рук в руки.

Навколо Авдіївки багато знищеної бронетехніки, і росіяни часто використовують її для прикриття. Іноді вони підкопуються під машини і використовують броню для захисту зверху...

Роботине. російські сили продовжують наступ. Наприкінці грудня їм вдалося просунутися на 1500 метрів вздовж лінії фронту між Новопрокопівкою та Вербовим. Відтоді щоразу, коли росія просувалася на 1-200 метрів, українські контратаки відвойовували цю територію. Авіаудари все ще відбуваються майже щодня, але не так часто, як під час наступу української армії.

Обидві сторони використовують багато безпілотників, але на кожне влучання припадає кілька втрачених через глушіння РЕБом. Втім, ситуація настільки небезпечна для машин, що з вересня українці не підвозять їх до лінії фронту. Вони залишають їх далеко в тилу і маскують. Підвозячи припаси або ротуючись з підрозділами, щоб дати їм відпочити, солдатам доводиться долати 10 км пішки, аби дістатися до своїх позицій.

росія також використовувала безпілотники для скидання сльозогінного газу на солдатів у бункерах, а коли вони виходять, щоб врятуватися від газу, їх вбивають гранатами, скинутими безпілотниками. російські БПЛА навіть відправили відтворювати записи зі стріляниною. Думаючи, що їх атакують, українці виходять з бліндажів і розкривають свої позиції...

Херсонщина. Лінія фронту не змінилася, і росія продовжує втрачати особовий склад і техніку. Втрати українських катерів, схоже, зростають, що викликає занепокоєння, оскільки вони забезпечують постачання солдатів на лівому березі.

російський блогер має багато нарікань на бойові дії навколо Кринок. Перша скарга полягає в тому, що українські літаки і гелікоптери пролітають над Кринками й вражають цілі в тилу росії, оскільки протиповітряна оборона повинна чекати дозволу на відкриття вогню.

Я не бачив жодних доказів того, що українські літаки курсують за російською лінією фронту. По-друге, російські запити на артилерійський вогонь часто затримуються надовго. Я читав багато повідомлень про це. російський блогер також стверджує, що росія не має засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі, що не відповідає дійсності: минулого тижня Україна знищила одну російську станцію глушіння, і українські оператори безпілотників визначають, яку частоту глушать російські сили, перш ніж запускати БПЛА. Він каже, що частоти, які Україна використовує для польотів безпілотників, добре відомі. Насправді, після того, як українці визначають, які частоти глушаться, вони змінюють антени на своїх дронах, щоб вони могли літати на різних частотах, так само, як це роблять росіяни. Або обидві сторони використовують безпілотники, які можуть швидко змінювати частоти, щоб значною мірою уникнути ефекту глушіння. Це правда, що багато українських БПЛА літають над російськими військами. Нарешті, він каже, що російський ланцюг для прийняття рішень є повільним, що теж є правдою...

У своєму звіті Ендрю Перпетуа перераховує дев'ять українських катерів, які були пошкоджені або знищені. Цей список стосується всіх відео, які він переглянув одного дня. Катери були з Херсонського сектору, і їхні втрати зростають, оскільки ніч більше не забезпечує Україні прикриття через безпілотники нічного бачення, які почала використовувати росія. Це не означає, що дев'ять катерів були підбиті в один день. Тенденція обстрілів українських катерів зростає, і оскільки саме так українці на лівому березі отримують постачання і заміну, це еквівалентно обстрілу мосту...

Ось відео, на якому видно, як вночі на річці Кринка був підбитий один катер. Це місце знаходиться за основними українськими позиціями в Кринках. Це приблизно 600 метрів від невеликої річки до узлісся на південь від цього села...

Британія повідомляє, що дефіцит російських засобів глушіння поблизу Кринок дозволяє українським безпілотникам знищувати російську техніку та обладнання за допомогою дронів-камікадзе та дронів-розвідників для артилерії...

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