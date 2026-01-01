2026 рік може стати вирішальним для Європи

У своїй новорічній промові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "жахлива" війна, яка вирує на порозі Європи, становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту.

Європа повинна рішучіше відстоювати свої інтереси, щоб забезпечити мир і процвітання в 2026 році в умовах викликів, пов'язаних з агресією росії, глобальним протекціонізмом і зміною відносин зі США.

Європейці завершують рік під тиском одразу кількох викликів: росія продовжує обстрілювати Україну, фіксуються нові випадки саботажу підводних кабелів, а відносини з Вашингтоном ускладнюються.

"Від Парижа до Варшави лідери блоку демонстрували сміливість у своїх зверненнях наприкінці року, намагаючись поєднати чесність щодо масштабу викликів, що стоять перед Європою, та водночас продемонструвати силу через єдність",- йдеться у статті.