2026 рік може стати вирішальним для Європи

01 січня 2026, 14:57
2026 рік може стати вирішальним для Європи
Фото: Укрінформ
У своїй новорічній промові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "жахлива" війна, яка вирує на порозі Європи, становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту.
Європа повинна рішучіше відстоювати свої інтереси, щоб забезпечити мир і процвітання в 2026 році в умовах викликів, пов'язаних з агресією росії, глобальним протекціонізмом і зміною відносин зі США.
 
Про це повідомляє Еuractiv.
 
Європейці завершують рік під тиском одразу кількох викликів: росія продовжує обстрілювати Україну, фіксуються нові випадки саботажу підводних кабелів, а відносини з Вашингтоном ускладнюються.
 
"Від Парижа до Варшави лідери блоку демонстрували сміливість у своїх зверненнях наприкінці року, намагаючись поєднати чесність щодо масштабу викликів, що стоять перед Європою, та водночас продемонструвати силу через єдність",- йдеться у статті.
 
"Ми все чіткіше бачимо, що агресія росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи", - сказав Мерц.
 
Він додав, що Німеччина щодня стикається з диверсіями, шпигунством та кібератаками. Президент Франції Еммануель Макрон говорив про погіршення духу часу, що характеризується "поверненням імперій, руйнуванням міжнародного порядку, світом торгівельних війн… та зростаючою нестабільністю". Макрон додав, що Франція буде захищати свої цінності людяності, миру та свободи, наголошуючи на загрозах іноземного втручання напередодні виборів.
 
Польський президент Кароль Навроцький наголосив, що мир завжди дорожчий за війну, а Європа має зберігати економічну та військову стійкість. 
 
Водночас прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес акцентував на економічних досягненнях країни, відкинувши заклики до дострокових виборів, а президент Італії Серджіо Маттарелла закликав молодь відчувати відповідальність за майбутнє країни.
 
Як зазначається у статті, здатність Європи захищатися залежить від сили економіки, спрощення бюрократії, зниження податків та доступності енергії.

 

