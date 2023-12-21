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2 метри шкарпеток і новий гаджет: ТОП подарунків на Новий рік на думку українців

21 грудня 2023, 15:00
2 метри шкарпеток і новий гаджет: ТОП подарунків на Новий рік на думку українців

Новий рік – привід порадувати близьких і нагадати, як сильно ми їх любимо. Незважаючи на ситуацію в країні, 98% опитаних українців відповіли, що планують відзначати Новий рік і дарувати близьким подарунки (за даними опитування сайту UkrDate).

Представники сайту знайомств для українців UkrDate провели опитування серед користувачів про те, який подарунок вони б хотіли отримати на Новий рік.

В опитуванні взяли участь 7000 чоловіків і жінок з України віком від 24 до 65 років.

Найкращі подарунки на думку чоловіків

  • 32% опитаних чоловіків відзначили, що будуть раді новому гаджету – розумному годиннику, навушникам, смартфону чи дрону.
  • 27% вказали, що хочуть отримати в подарунок щось смiшне та корисне: 2 метри шкарпеток, запас трусів і бритвених станків на рік, кружку з підігрівом.
  • 16% проголосували за духи, прикраси (браслет або ланцюжок), щось практичне для дому.
  • 10% опитаних віддають перевагу чомусь з одягу, 5% будуть раді смачному: цукеркам, напоям, сертифікату на вечерю.

Найкращі подарунки на думку жінок

Жінки очікують від Діда Мороза трохи дорожчих подарунків:

  • 43% опитаних хотіли б отримати в подарунок смартфон, фен або випрямляч для волосся Dyson, набір косметики або парфум.
  • 31% - набір дорогої білизни або набiр прикрас з дорогоцінним каменем.
  • 18% - будуть раді різноманітним сертифікатам: в СПА, на масаж, в салон краси.
  • 4% вибрали побутову техніку для кухні, 2% будуть раді цукеркам і різноманітним ласощам, а 2% - квітам або сувенірам для дому.

«Як показують результати опитування, і чоловіки, і жінки не проти отримати в подарунок дорогий смартфон чи інший гаджет. Прекрасна половина відноситься до подарунків більш вимогливо. Якщо чоловік буде радий незвичайному, але смішному подарунку, який приносить користь, то жінки прагнуть, щоб подарунок був красивим і дорогим», – коментує результати опитування представник UkrDate Максим.

Щодо місця для святкування: 82% чоловіків і жінок за те, щоб відзначати в сімейному, вузькому колі. 10% - хотіли б зібратися разом з друзями, 6% планують вирушити у подорож, а 2% опитаних зовсім не планують святкувати.

«Ми бачимо, що користувачі стали більше цінувати сімейний затишок і родину. Ще 3 роки тому дані опитування показували, що всього 43% планують відзначати вдома з родиною. Більшість голосувала за вечірки, ресторани та візити до друзів. Зараз, в часи війни, все більше людей розуміють, наскільки важливі близькі люди і сімейний затишок», – відзначає Максим.

Довідка. Сайт знайомств для української діаспори UkrDate розроблений ізраїльською компанією Dabltech, працює з 2008 року. На сайті знаходяться користувачі не тільки, якi проживають в Україні, але й ті, хто переїхав на постійне місце проживання за кордон.

 

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