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87% українців не готові поступитися своєю землею – опитування

23 лютого 2023, 13:59
87% українців не готові поступитися своєю землею – опитування
У річницю повномасштабного вторгнення Росії, переважна більшість українців не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни.

Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного минулого тижня. 

Інформація з прес-релізу КМІС.

"Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", йдеться в релізі. 

Соціологи відзначили, що в кінці минулого року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. 8% виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій, така ж цифра і нині.

Проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення всіх регіонах України. Зокрема, серед жителів Сходу, 82% проти поступок (готові на поступки – 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна, пишуть соціологи.

Загальна готовність до важких компромісів є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу. Такі результати опитування свідчать, що українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові.

Дослідження тривало з 14 по 22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року” - йдеться в документі.

війнаопитуванняКМІС

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