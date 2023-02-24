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90% українців підтримують удари по росії – опитування

24 лютого 2023, 15:00
90% українців підтримують удари по росії – опитування
Проти завдання ударів по території рф висловилися лише 7% респондентів.

У лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.

За даними опитування КМІС, 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах, і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама росія.

"Як і з багатьох суспільно важливих питань, зараз українці демонструють консолідовану позицію щодо необхідності завдавати удари по території росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами.Разом з цим важливо і бачити, що переважно дискусія має місце щодо того, чи окрім військових об’єктів варто завдавати ударів по енергетичних об’єктах"- зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький,

Досить мало респондентів хотіли б і ударів по населенню росії.

"Українці попри все зберігають не тільки єдність, але і людяність", - зазначив соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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