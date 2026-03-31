Адміністрація Трампа бачить лише один шлях до миру через Донбас – Зеленський

Наразі Вашингтон не розглядає інших варіантів завершення війни, окрім передачі прф частини українських територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа бачить єдиний спосіб завершити війну в Україні – шляхом передачі росії вільних територій Донбасу.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, висловивши стурбованість тим, що Вашингтон ''не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки Україн''.

"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує, що вони бачать лише один шлях – вивести наші війська з української території. Ми не агресори, і чому ми маємо за це платити?" – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна та Європа занепокоєні можливим послабленням тиску США на росію, особливо на тлі того, що Вашингтон зараз зосереджений на Ірані. За його словами, прогрес у переговорах щодо України наразі відсутній.

"Вони не бачать іншого способу зупинити путіна, крім як віддати українські території", – додав Зеленський, наголосивши на загрозі для національної безпеки.