Адміністрація Трампа бачить лише один шлях до миру через Донбас – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа бачить єдиний спосіб завершити війну в Україні – шляхом передачі росії вільних територій Донбасу.
Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, висловивши стурбованість тим, що Вашингтон ''не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки Україн''.
"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує, що вони бачать лише один шлях – вивести наші війська з української території. Ми не агресори, і чому ми маємо за це платити?" – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна та Європа занепокоєні можливим послабленням тиску США на росію, особливо на тлі того, що Вашингтон зараз зосереджений на Ірані. За його словами, прогрес у переговорах щодо України наразі відсутній.
"Вони не бачать іншого способу зупинити путіна, крім як віддати українські території", – додав Зеленський, наголосивши на загрозі для національної безпеки.