Адміністрація Трампа бачить лише один шлях до миру через Донбас – Зеленський

31 березня 2026, 11:12
Фото: Reuters
Наразі Вашингтон не розглядає інших варіантів завершення війни, окрім передачі прф частини українських територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа бачить єдиний спосіб завершити війну в Україні – шляхом передачі росії вільних територій Донбасу.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, висловивши стурбованість тим, що Вашингтон ''не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки Україн''.

"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує, що вони бачать лише один шлях – вивести наші війська з української території. Ми не агресори, і чому ми маємо за це платити?" – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна та Європа занепокоєні можливим послабленням тиску США на росію, особливо на тлі того, що Вашингтон зараз зосереджений на Ірані. За його словами, прогрес у переговорах щодо України наразі відсутній.

"Вони не бачать іншого способу зупинити путіна, крім як віддати українські території", – додав Зеленський, наголосивши на загрозі для національної безпеки.

 

Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється