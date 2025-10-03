Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів

03 жовтня 2025, 08:55
Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів
17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі
Поява невідомих БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів дісталася і до Німеччини: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.
 
Про це пише CNN.
 
17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі. Ще 15 літаків, які мали прибути до столиці федеральної землі Баварія, спрямували на інші аеропорти - до Штуттгарта, Нюрнберга, Франкфурта та навіть Відня у сусудній Австрії. 
 
Відновлення роботи мюнхенського летовища станеться лише о 5 годині ранку п'ятниці за місцевим часом. 
 
Аеропорт Мюнхена є одним з великих європейських хабів, де частково базується перевізник Lufthansa. Щорічний пасажиропотік складає 20 мільйонів людей. Саме зараз летовище особливо навантажене, адже у місті триває найвідоміший пивний фестиваль Октоберфест.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

