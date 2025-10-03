Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів

17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі

Поява невідомих БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів дісталася і до Німеччини: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.

17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі. Ще 15 літаків, які мали прибути до столиці федеральної землі Баварія, спрямували на інші аеропорти - до Штуттгарта, Нюрнберга, Франкфурта та навіть Відня у сусудній Австрії.