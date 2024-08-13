Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Африка вимагає постійного представництва в Раді Безпеки ООН

13 серпня 2024, 19:37
Африка вимагає постійного представництва в Раді Безпеки ООН
Цю тему підняли на засіданні Радбезу ООН 12 серпня.

В ООН почали активно обговорювати необхідність створення представництва країн Африки в Радбезі ООН в статусі постійних членів.

Цю тему підняли на засіданні Радбезу ООН 12 серпня, яке скликали за ініціативою Сьєрра-Леоне. Президент країни Джуліус Маада Біо зачитав заяву, в якій зазначається, що Африка вимагає два постійних місця в Радбезі з правом вето, а також два непостійних місця. Вибрати країни, які стануть постійними представниками має Африканський Союз.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав цю ідею і заявив, що в 1945 році, коли створювали ООН, більшість сучасних африканських країн все ще перебувала під колоніальним пануванням і не мала права голосу в міжнародних справах.

"У Раді Безпеки немає постійного члена, який представляв би Африку, а кількість обраних членів від континенту не відповідає його важливості. Ми не можемо погодитися з тим, що провідний світовий орган миру та безпеки не має постійного голосу для континенту, де проживає більш як мільярд людей", — підкреслив він.

Гутерреш закликав всі держави-члени ООН надати свої ідеї щодо того, щоб "африканські голоси були почуті, африканські ініціативи були підтримані, а африканські потреби — задоволені".

Президент Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс на засіданні Радбезу також розкритикував постійне "недопредставництво" в ньому Африки.

"Той факт, що Африка і далі явно недостатньо представлена в Раді Безпеки, просто неправильний", — сказав він, назвавши це порушенням принципів справедливості та залучення.

До складу Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, входять пʼять постійних членів з правом вето — США, Велика Британія, Франція, Китай та росія, яка зайняла місце Радянського Союзу. Решта 10 непостійних місць кожні два роки розподіляються між регіонами.

АфрикаООН

Останні матеріали

Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Cуспільство
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 00:42
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Політика
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 00:15
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється