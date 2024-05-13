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Активісти з Південної Кореї відправили до КНДР листівки та флешки із забороненою музикою

13 травня 2024, 12:33
Активісти з Південної Кореї відправили до КНДР листівки та флешки із забороненою музикою
Фото: з відкритих джерел
Флешки та листівки доправили до КНДР на повітряних кульках.

Об'єднання перебіжчиків "Борці за вільну Північну Корею" відправило з Південної Кореї до КНДР 300 тис. антиурядових пропагандистських листівок, а також 2 тис. USB-накопичувачів із відеозаписами виконання південнокорейської популярної музики, яка в КНДР заборонена.

Про це пише агенція Yonhap.

Вантаж був відправлений на 20 повітряних кулях. Як уточнює агентство, посилки із флешками відправили увечері 10 травня. У прикріплених листівках критикувалися "різкі слова" лідера КНДР Кім Чен Ина щодо 80 млн корейців, які "прагнуть мирного об'єднання". Листівки, прив’язані до повітряних кульок, містили наступне повідомлення: "Кім Чен Ин – не що інше, як безповоротний зрадник і ворог нашого народу".

"Ми розіслали листівки проти Північної Кореї північнокорейським співвітчизникам, які стали сучасними рабами", – заявив голова "Борців за вільну Північну Корею" Пак Санг Хак.

На флеш-накопичувачі активісти завантажили відеокліпи та пісні у жанрах трот та K-pop.

 

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