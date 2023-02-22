Американські аналітики пояснили, чому у посланні путіна до федеральних зборів було мало конкретики про війну в Україні

У посланні російського диктатора володимира путіна до федеральних зборів РФ не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, проте він посилив кілька давніх риторичних ліній, спрямованих на те, щоб виграти більше місця і часу для затяжної війни

У зверненні російського президента путіна до федеральних зборів рф не прозвучало нічого нового щодо війни в Україні і путін не зробив жодних важливих оголошень. Навіть заява про вихід росії з договору про стратегічне озброєння є уже звичною ядерною риторикою Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Промова путіна, зокрема, повторювала кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не стала переломом у риторичній позиції росії щодо війни. путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість путін сказав дуже мало суті», – йдеться у звіті ISW.

На думку експертів, заява путіна про призупинення участі росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь привернула більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу.

Крім того, чимало російських блогерів засудили нездатність путіна використовувати свою промову для висування нових цілей війни, викладення нових заходів підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за їх численні військові невдачі. Вони розкритикували виступ путіна як шаблонний і без будь-яких значних дій.

ігор гіркін, зокрема, стверджував, що путін не сказав нічого значущого впродовж 40 хвилин, було упущено військові поразки росії, військові невдачі та економічний спад. путін не зміг притягнути до відповідальності російських урядовців.

Інший блогер порівняв Путіна з трупом і повторив багато скарг гіркіна на відповідальність та дії. російські військкори наголосили на необхідності рішучих дій і закликали росію сприяти зростанню та просуванню воєначальників, які довели свою історію рішучих дій на полі бою.