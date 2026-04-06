Американські політики ставлять під сумнів психічний стан Трампа – The Guardian

06 квітня 2026, 11:22
Американські політики ставлять під сумнів психічний стан Трампа – The Guardian
5 квітня Трамп публічно закликав Тегеран відкрити Ормузьку протоку та погрожував атакувати енергетичну інфраструктуру країни, використовуючи при цьому грубу лексику.

Низка американських політиків висловили серйозне занепокоєння психічним станом президента США Дональда Трампа після його лайливої погрози на адресу Ірану.

Про це повідомляє The Guardian.

5 квітня Трамп публічно закликав Тегеран відкрити Ормузьку протоку та погрожував атакувати енергетичну інфраструктуру країни, використовуючи при цьому грубу лексику. Ці заяви прозвучали на тлі встановленого адміністрацією дедлайну щодо відкриття протоки.

На дії президента відреагували як демократи, так і колишні соратники Трампа. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала всіх у оточенні президента, хто вважає себе християнином, "благати Бога про прощення" і втрутитися у "божевілля" глави держави. Вона наголосила, що погрози Трампа шкодять іранському народу, і звинуватила адміністрацію у підтримці необґрунтованої війни.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер назвав заяви Трампа схожими на "тириаду несповна розуму божевільного", додаючи, що президент своїми словами відштовхує союзників та підштовхує країну до небезпеки.

Сенатор Берні Сандерс охарактеризував заяви Трампа як "небезпечні та психічно неврівноважені" і закликав Конгрес негайно діяти для припинення ескалації. Сенатор Кріс Мерфі, в свою чергу, порадив президентові проконсультуватися з юристами щодо 25-ї поправки Конституції США, яка передбачає механізм передачі влади у разі недієздатності президента, хоча такий сценарій вважає малоймовірним.

Крім того, ще кілька демократів, серед яких Ро Ханна та Тім Кейн, розкритикували риторику Трампа, назвавши її "соромною", "дитячою" та небезпечною для американських військових в Ірані.

Нові заяви президента США викликали серйозну критику всередині країни, підкресливши розкол у політичному середовищі та зростаюче занепокоєння серед законодавців щодо його поведінки на міжнародній арені.

