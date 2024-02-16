Американські сенатори вирушать до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до Альянсу.

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, оскільки тиск на Будапешт з вимогою ратифікувати членство Швеції в НАТО продовжує зростати.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Цей процес вимагає підтримки всіх членів, що погіршує відносини зі Сполученими Штатами і викликає стурбованість серед їхніх союзників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до альянсу.

Посольство США заявило, що сенатори вирушать до Угорщини з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, які стоять перед НАТО та Угорщиною.

Посол США Девід Прессман раніше заявляв, що вступ Швеції до НАТО є питанням, яке безпосередньо зачіпає національну безпеку Сполучених Штатів.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.