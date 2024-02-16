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ПОЛІТИКА

Американські сенатори вирушать до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО

16 лютого 2024, 21:26
Американські сенатори вирушать до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до Альянсу.

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, оскільки тиск на Будапешт з вимогою ратифікувати членство Швеції в НАТО продовжує зростати.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Цей процес вимагає підтримки всіх членів, що погіршує відносини зі Сполученими Штатами і викликає стурбованість серед їхніх союзників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до альянсу.

Посольство США заявило, що сенатори вирушать до Угорщини з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, які стоять перед НАТО та Угорщиною.

Посол США Девід Прессман раніше заявляв, що вступ Швеції до НАТО є питанням, яке безпосередньо зачіпає національну безпеку Сполучених Штатів.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

УгорщинаСШАШвеціяНАТО

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