Аналітики Defense Express розповіли, як КНДР виготовляє ракети KN-23 для атак росії по Україні
18 липня 2024, 17:11
Фото: з відкритих джерел
Аналіз показав, що окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від рф.
Українські спеціалісти дослідили уламки балістичних ракет KN-23 Північної Кореї, які росія використовувала для ударів по інфраструктурі України на початку 2024 року. Аналіз показав, що окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від рф. Таким чином це демонструє справжній рівень співпраці між росією та Північною Кореєю у сегменті ракетних технологій.
Про це пише Defense Express.
"Хоча наведені вище дані можуть виглядати сенсаційно, насправді історія співпраці між москвою та Пхеньяном по ракетах налічує вже буквально кілька десятків років, просто це поки що не отримало належної реакції", - наголосили аналітики.
У своїй публікації британський RUSI зазначає, що у випадку з ракетами KN-23, якими росіяни атакували Україну, було зафіксовано такі деталі:
під час виробництва маршового двигуна до KN-23 використовуються російські технологічні рішення по поворотному капоту, на що вказують відповідні кільцеві канавки;
маркування, яке було нанесене на деякі елементи ракет KN-23, фактично відповідає стандартам рф, йдеться про "Единую систему конструкторской документации", ГОСТ 2.113-75 "Групповая и основная конструкторская документация";
аналіз хімічного складу матеріалів показав, що корпус паливного бака маршового ступеня ракети виготовлений зі сталі рф марок 12Х2НВФА, 19Х2НВФА, 21Х2НВФА та23Х2НВФА. Щодо газодинамічних рулів ракети, то вони виготовлені з вольфрамового сплаву російської марки 9, котрий активно використовується промисловістю росії.
У виданні наголосили, що саме спеціалісти Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗС України) проводили такий аналіз.
"Наведені вище дані можуть і не виглядати сенсаційними, якщо пригадати той факт, що Північна Корея отримує ракетні технології від москви ще з радянських часів. Тут, наприклад, можемо пригадати, що північнокорейська оперативно-тактична ракета KN-02 є копією "Точка-У", а північнокорейські ракети Hwasong-5 та Hwasong-7 є копією радянського ОТРК "Ельбрус", він же "Скад"", - підкреслюють у Defense Express.
Проте є нюанс, що офіційно КНДР отримала такі ракети нібито для копіювання від Єгипту та Сирії, але навряд чи ці країни могли самотужки, без інформування москві, передавати зразки щодо цих ракет.
"Ба більше - без відповідної уваги та реакції Заходу й так пройшла історія про те, як росія допомогла Північній Кореї створити повноцінну балістичну ракету середньої дальності (БРСД), прикриваючись програмами "мирного космосу". Якщо коротко, то історія виглядала так: у 1990-х роках рф та КНДР домовились про створення ракети-носія на базі балістичної ракети морського базування Р-27 (остаточно зняті з озброєння ВМФ РФ у 2000-х роках), але по факту в північних корейців після 2010 року з’явилась хіба що власна БРСД під індексом Hwasong-10 або Musudan, підозріло схожа на ту саму Р-27, котра морського базування", - підсумували у матеріалі.