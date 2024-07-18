Аналітики Defense Express розповіли, як КНДР виготовляє ракети KN-23 для атак росії по Україні

Аналіз показав, що окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від рф.

Українські спеціалісти дослідили уламки балістичних ракет KN-23 Північної Кореї, які росія використовувала для ударів по інфраструктурі України на початку 2024 року. Аналіз показав, що окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від рф. Таким чином це демонструє справжній рівень співпраці між росією та Північною Кореєю у сегменті ракетних технологій.

Про це пише Defense Express.

"Хоча наведені вище дані можуть виглядати сенсаційно, насправді історія співпраці між москвою та Пхеньяном по ракетах налічує вже буквально кілька десятків років, просто це поки що не отримало належної реакції", - наголосили аналітики.

У своїй публікації британський RUSI зазначає, що у випадку з ракетами KN-23, якими росіяни атакували Україну, було зафіксовано такі деталі: