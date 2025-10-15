Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
AP: росія подвоїла кількість атак на залізницю України

15 жовтня 2025, 15:00
AP: росія подвоїла кількість атак на залізницю України
джерело t.me/hryhorov_oleg
Атаки росії по інфраструктурі України зараз здійснюються з більшою точністю завдяки прогресу в технології безпілотників дальнього радіусу дії, що включає вбудовану відеокамеру.

З середини літа спостерігається сплеск російських атак на залізницю, яка залишається критично важливою артерією для комерційної та військової логістики.

Про це пише The Associated Press.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни проводили атаки по залізниці в середньому раз на тиждень. За даними AP, з середини цього літа цей показник збільшився більш ніж удвічі – до двох-трьох на тиждень.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення та розвитку Олексія Кулеби, тільки з серпня було здійснено 300 атак на залізничну інфраструктуру, що становить близько 10 атак на тиждень.

росія почала виготовляти більш точні дрони і використовувати їх для атак на інфраструктуру України – в тому числі життєво важливу залізничну мережу.

Змінився й підхід окупантів. Маючи на озброєнні доволі точні дрони Shahed, вони почали обирати мішенню окремі локомотиви. Потяги особливо вразливі до нової технології, оскільки вони відносно повільні і рухаються за передбачуваними маршрутами.

Вдосконалення російських безпілотників та зростання темпів атак становлять серйозну загрозу для всієї залізничної інфраструктури. Удари окупантів можуть призводити до пошкодження ліній електропередач, електричних підстанцій, залізничних колій, залізничних станцій та інших споруд.

Атаки росії по інфраструктурі України зараз здійснюються з більшою точністю завдяки прогресу в технології безпілотників дальнього радіусу дії, що включає вбудовану відеокамеру. москва активно випробовує та вдосконалює нові технічні рішення. Експерти кажуть, що з літа російські війська значно модернізували свій парк дронів.

Камери та радіомодеми, які бездротово надсилають і отримують дані, були встановлені на різних типах безпілотників дальнього радіусу дії. Це дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту в режимі реального часу, що значно підвищує точність порівняно з попередньо запрограмованими моделями.

Модифіковані дрони можуть пролітати до 200 кілометрів вглиб української території, передаючи відео операторам у контрольованих росією районах.

Українські Сили Оборони вилучили та оглянули дрон типу "Герань" (російським варіантом іранського безпілотника "Шахед"), оснащений цивільною камерою та радіомодемом. Камери дозволяють російським операторам ідентифікувати українські системи протиповітряної оборони та оцінювати збитки на землі.

За словами одного з експертів, якщо росіяни продовжуватимуть атакувати дизельні та електричні локомотиви, може настати час, коли колії залишаться цілими, але "нам не буде, на чому їздити".

війназалізницяросія окупанти

