Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія рф втратила ударний гелікоптер Ка-52: екіпаж загинув

27 жовтня 2025, 13:50
Армія рф втратила ударний гелікоптер Ка-52: екіпаж загинув
Wikipedia
Його активно використовували проти українських сил.

росія втратила ще один ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а екіпаж загинув. 

Про інцидент повідомили російські джерела, пов’язані з Повітряно-космічними силами рф.

Про втрату бойового гелікоптера повідомив російський військовий блогер Fighterbomber, близький до Повітряно-космічних сил рф. За його словами, екіпаж Ка-52 загинув, але подробиць інциденту він не навів.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Міністерства оборони України наразі немає. Сили оборони поки не повідомляли про збиття гелікоптера.

Ка-52 "Алігатор" це основний ударний гелікоптер російської армії, призначений для ураження бронетехніки, повітряних і наземних цілей, а також ведення розвідки. Машина має потужне озброєння та броню, однак залишається вразливою для українських систем ППО та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України неодноразово знищували Ка-52, які вважаються ключовим елементом підтримки російських сухопутних військ.

Втрати "Алігаторів" суттєво знижують можливості російської авіації діяти на лінії фронту, адже ці гелікоптери є одними з найефективніших у її арсеналі.

Лише два тижні тому писали, що такий самий гвинтокрил розбився із екіпажем.

 
війнаРосіяКа-52

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється