Армія рф втратила ударний гелікоптер Ка-52: екіпаж загинув
росія втратила ще один ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а екіпаж загинув.
Про інцидент повідомили російські джерела, пов’язані з Повітряно-космічними силами рф.
Про втрату бойового гелікоптера повідомив російський військовий блогер Fighterbomber, близький до Повітряно-космічних сил рф. За його словами, екіпаж Ка-52 загинув, але подробиць інциденту він не навів.
Офіційного підтвердження цієї інформації від Міністерства оборони України наразі немає. Сили оборони поки не повідомляли про збиття гелікоптера.
Ка-52 "Алігатор" це основний ударний гелікоптер російської армії, призначений для ураження бронетехніки, повітряних і наземних цілей, а також ведення розвідки. Машина має потужне озброєння та броню, однак залишається вразливою для українських систем ППО та переносних зенітно-ракетних комплексів.
Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України неодноразово знищували Ка-52, які вважаються ключовим елементом підтримки російських сухопутних військ.
Втрати "Алігаторів" суттєво знижують можливості російської авіації діяти на лінії фронту, адже ці гелікоптери є одними з найефективніших у її арсеналі.
Лише два тижні тому писали, що такий самий гвинтокрил розбився із екіпажем.