Матеріали:
Теми:

Армія рф зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках – Генштаб ЗСУ

17 лютого 2023, 18:24
Армія рф зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: EPA/UPG/IR
російсько-окупаційні війська основні зусилля зосередили на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, але отримують гідну відчіс і зазнають значних втрат у живій силі. Також залишається дуже високою загроза подальших російських ракетних ударів по всій території України.

Впродовж доби ворог завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки.  

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 лютого.

У зведенні йдеться, що на полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ.Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.

"Впродовж доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині,-"йдеться й повідомленні.

Також, ворог продовжує зазнавати втрат. У Генштабі повідомили, що у населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - підсумували українські військові.

Останні матеріали

Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється