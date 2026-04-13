Армію Австралії вперше в історії очолить жінка

Вперше в історії Австралії армію країни очолить жінка – генерал-лейтенантка Сьюзен Койл.

"З липня ми матимемо першу в історії жінку-командувачку армії за 125 років існування Австралійської армії", – заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе.

Сьюзен Койл наразі є керівницею об’єднаних можливостей. У липні вона замінить генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.Також уряд призначив віцеадмірала Марка Гаммонда, нинішнього командувача флоту, новим головою Збройних сил, замість адмірала Девіда Джонстона. Його на посаді очільника флоту замінить контрадмірал Метью Баклі.

Призначення Койл відбувається на тлі прагнення австралійських збройних сил збільшити частку жінок серед офіцерів. Водночас армія стикається з хвилею звинувачень у системних сексуальних домаганнях і дискримінації.

55-річна Койл вступила на військову службу у 1987 році та обіймала низку високих командних посад. Вона стане першою жінкою, яка очолить будь-який вид збройних сил Австралії.

Наразі жінки становлять близько 21% особового складу Збройних сил Австралії та 18,5% керівних посад. До 2030 року поставлено мету збільшити цей показник до 25%.

Минулого жовтня проти армії подали колективний позов, у якому стверджується, що вона не змогла захистити тисячі жінок-військових від системних сексуальних злочинів, домагань і дискримінації.