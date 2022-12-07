Австрія вимагає перегляду міграційних правил ЄС

Нова система надання притулку нарешті потрібна всій Європі. Те, як це було, не може і не повинно тривати. Неприйнятно змішувати економічну міграцію та біженців

Європейська комісія повинна вжити негайних заходів для виправлення міграційної системи, оскільки тягар для Австрії вищий, ніж для інших держав-членів.

Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер під час поїздки на Кіпр, пише Euractiv.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, Австрія займає друге місце в ЄС за кількістю біженців на душу населення після Кіпру.

За перші шість місяців 2022 року кількість шукачів притулку зросла на 185%. За словами Негаммера, 80% цих шукачів притулку нелегально подорожують до Австрії.

"Нова система надання притулку нарешті потрібна всій Європі. Те, як це було, не може і не повинно тривати. Неприйнятно змішувати економічну міграцію та біженців", – наголосив він.

У червні ЄС почав запроваджувати механізм добровільної солідарності, який включає переміщення або фінансову допомогу державам-членам, які розділяють найбільший тягар щодо біженців.

"У нас є 13 країн-учасниць, які вже зараз готові зробити релокацію. І наразі вони досягли цифри, яка становить понад 1000 переселень", – заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганнсон міністрам внутрішніх справ ЄС у Празі в понеділок.

Австрія не бере участі в механізмі добровільної солідарності ЄС, оскільки країна категорично відкидає обов'язкове переміщення мігрантів між країнами-членами.

Натомість Відень робить ставку на суворіший прикордонний контроль і швидшу репатріацію нелегальних мігрантів.

"Нам потрібен надійний захист зовнішніх кордонів і набагато сильніший мандат для офіцерів FRONTEX на місцях", – сказав Негаммер.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер також наголосив на необхідності швидшої репатріації нелегальних мігрантів і запропонував модель, схожу на угоду Великої Британії з Руандою, коли мігранти, чиї заявки на притулок були відхилені, депортуються до африканської країни.

Однак Європейський суд з прав людини втрутився та зупинив рейси депортації з Британії до Руанди в середині червня.

Незважаючи на ці юридичні проблеми, Карнер заявив, що модель також може бути застосована в ЄС. "Я знаю, що зараз це юридично неможливо, але ми повинні обговорити це та поговорити про це", — сказав Карнер.