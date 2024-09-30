Австрійці на виборах підтримали ультраправу партію, засновану нацистами – Politico

Євроскептична Партія свободи FPÖ проривається до перемоги, обіцяючи побудувати "Фортецю Австрія".

Австрійська партія свободи, заснована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках, набрала, за попередніми даними, 29,1% голосів, випередивши правоцентристську Народну партію.

Про це пише медіа організація Politico

Це перший випадок перемоги ідеологічних фашистів з часів Другої світової війни.

На переломних виборах Австрія зробила крок вправо, коли ультраправа Партія свободи здобула перемогу, що стало першим з часів Другої світової війни випадком, коли партія, вкорінена в нацистську ідеологію, перемогла на загальнонаціональному голосуванні.

Згідно з попередніми результатами, антимігрантська, дружня до рф ÖVP набрала понад 29% голосів, що приблизно на три пункти випередило правоцентристську Австрійську народну партію, яка наразі очолює уряд. ÖVP зазнала рекордних втрат, отримавши 26% голосів.

"Сьогоднішні результати не могли бути яснішими", - заявив лідер і головний ідеолог FPÖ Герберт Кікл.

Він наполягає на тому, що його партія повинна очолити наступний уряд.

Соціал-демократична партія посіла третє місце, отримавши найгірший результат у своїй історії - 21%.

Дві інші і менші партії - ліберальна NEOS і Зелені - набрали близько 9% голосів.

Ультраправий поворот Австрії є ще одним тривожним сигналом для Європи, який свідчить про те, що нещодавній сплеск популістських сил не демонструє жодних ознак згасання.

Лідери FPÖ розглядають прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який систематично руйнує демократичні свободи у своїй країні, як взірець і пообіцяли наслідувати його приклад.

Якщо FPÖ вдасться створити коаліцію, Європейський Союз зіткнеться з євроскептичним популістським блоком, до якого увійдуть Австрія, Угорщина, Словаччина і, можливо, Чехія після виборів у цій країні наступного року.

Партія буда заснована в 1950-х роках колишніми членами СС та іншими нацистськими ветеранами, на цих виборах проводила антиіноземну кампанію, пообіцявши побудувати "фортецю Австрію", щоб не допустити мігрантів.

Глава партії пообіцяв виборцям, що якщо вони віддадуть йому перемогу, він стане їхнім фольксканцлером, або "народним канцлером" - прізвисько, яке колись використовував Адольф Гітлер.

Конституція Австрії і складна коаліційна математика роблять малоймовірним, що Кікл стане канцлером, але сильні результати FPÖ означають, що у неї є всі шанси створити альянс з правоцентристами, якщо вона висуне іншого кандидата на найвищу посаду.

Керівництво партії ÖVP виключило співпрацю з Кіклем, але дало зрозуміти, що розглядає можливість коаліції з FPÖ, якщо він не увійде до складу уряду.

Іншим варіантом може бути створення альянсу з соціал-демократами у двосторонній коаліції, хоча з попередніх результатів не було зрозуміло, чи матимуть партії достатньо місць для цього. Багато спостерігачів вважають більш імовірною тристоронню коаліцію між ÖVP, соціал-демократами та ліберальною NEOS.

Перемога FPÖ перегукується з численними сильними результатами ультраправих партій по всій Європі за останні два роки, коли партії істеблішменту намагалися впоратися з масовим напливом шукачів притулку та інших мігрантів.