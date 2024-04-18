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Балтійський регіон балансує перед загрозою з боку кремля – Financial Times

18 квітня 2024, 17:37
Балтійський регіон балансує перед загрозою з боку кремля – Financial Times
Фото: epa/vostock-photo
В країнах Балтії зростають побоювання, що росія може перевірити рішучість НАТО провокаціями чи навіть прямим нападом на регіон.

Про це йдеться в статті британської щоденної газети Financial Times.

Безпека в прифронтових державах Альянсу наразі визначається війною росії в Україні. 

В країнах Балтії зростають побоювання щодо рішучості путіна. 

"Останні місяці принесли шквал попереджень про можливий напад рф на НАТО в найближче десятиліття. Що вражає, так це те, що не тільки Вільнюс, Рига і Таллінн поширили тривогу, але й міністри в Стокгольмі, Берліні та Лондоні, усі припускаючи можливе протистояння протягом двох-восьми років.  Регіональні лідери бачать три балтійські країни - з їхньою невеликою територією та вузьким наземним зв’язком з рештою НАТО - як місце, де сміливий путін міг би спробувати перевірити єдність альянсу та вирішити проблему шляхом дестабілізуючих провокацій або навіть прямого військового нападу", - пишуть журналісти. 

Занепокоєння ще й посилюються перспективою повернення Дональда Трампа на пост президента США. 

Яніс Кажоціньш заявив, що колишній радник Латвії з питань національної безпеки та екс-голова Служби зовнішньої розвідки Латвії, росія може використати президентство Трампа, щоб показати, що НАТО повністю розділене, і місце для цього – країни Балтії.

Він бачить два можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі. Перший - коли Росія досягає успіху в Україні та намагається використати ослаблений Захід. "Спосіб зробити це — швидкий coup de main [раптова атака] в країнах Балтії та наступна за ним реальна ядерна загроза", - каже він.

Другий сценарій: якщо Україна та західна єдність витримають, то росія може спробувати відволікти увагу на провокації, - з десятками можливостей для гібридних атак від диверсій і вбивств до розбурхування місцевого російськомовного населення.

Водночас країни Балтії мають наразі більшу безпеку, ніж протягом століть, завдяки своєму членству в НАТО.

"Лише кілька років тому план НАТО щодо захисту трьох балтійських країн полягав у тому, щоб дозволити рф спочатку окупувати їх, а потім відкинути її військові масовими силами через кілька місяців. Сьогодні стратегія полягає в тому, щоб захистити територію НАТО "з першого метра" і не дати російським загарбникам зруйнувати міста, як це зробили в Україні. Це зробить напад росії непомірно важким і дорогим", - пише видання.

З іншого боку, зазначає Томас Єрмалавічюс, науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні, Балтійський регіон зараз почувається особливо вразливим.

Він додав, що дві передумови балтійської політики безпеки після проголошення незалежності - ніколи більше не бути окупованими і ніколи більше не воювати поодинці - перебувають під гострим тиском. По-перше, масштаб наступу рф на Україну показує, що розгорнутих у регіоні сил союзників недостатньо для стримування москви, а Захід надто повільно реагує на агресію. По-друге, війна в Україні привернула увагу до триваючих розбіжностей між прифронтовими державами та членами НАТО, розташованими далі на захід, щодо справжньої природи російської загрози.

"Як тільки альянс і союзники зберуться разом - а вони в багатьох відношеннях перебувають у процесі - я думаю, ми вийдемо з цього вікна з меншими зусиллями", - каже Єрмалавічюс

 
Росіявійнакраїни Балтії

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