Байден заявив, що Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни, – Reuters

Поки немає фактів про передачу такого озброєння москві.

Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни в Україні. Але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі.



Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї росії. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.

Надання такого озброєння означатиме значну ескалацію підтримки Китаєм росії. Зараз допомога в основному обмежується тим, що китайські компанії надають рф каски та бронежилети для російських військ.