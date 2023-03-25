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Байден заявив, що Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни, – Reuters

25 березня 2023, 11:27
Байден заявив, що Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни, – Reuters
Фото: Mind.ua
Поки немає фактів про передачу такого озброєння москві.

Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни в Україні. Але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї росії. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.

Надання такого озброєння означатиме значну ескалацію підтримки Китаєм росії. Зараз допомога в основному обмежується тим, що китайські компанії надають рф каски та бронежилети для російських військ.

Китайозброєннявійна в УкраїніБайден.США

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