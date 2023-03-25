Байден заявив, що Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни, – Reuters
Китай поки не надавав росії летальної зброї для війни в Україні. Але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.
"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї росії. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.
Надання такого озброєння означатиме значну ескалацію підтримки Китаєм росії. Зараз допомога в основному обмежується тим, що китайські компанії надають рф каски та бронежилети для російських військ.