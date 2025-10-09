Бельгія блокує кредит Україні на €140 млрд без гарантій розподілу ризиків у ЄС
Бельгія поставила Європейський Союз перед непростим вибором напередодні саміту лідерів 23 жовтня. Брюссель заявив, що не підтримає надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро, якщо не отримає юридичних гарантій і чіткого механізму розподілу фінансових ризиків між усіма країнами ЄС.
Як повідомляє Politico, позиція Бельгії викликала занепокоєння в інших столицях ЄС, які намагаються досягти політичної згоди до саміту. Саме це дозволить блоку швидко перейти до юридичного оформлення пропозиції після зустрічі лідерів.
Брюссель має особливу роль у цьому питанні, адже в Бельгії розташований депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених російських активів. Через це уряд побоюється, що країна може опинитися під тиском юридичних і фінансових претензій з боку росії.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що запропонована Єврокомісією схема використання прибутку від російських активів «фактично є конфіскацією». Він підкреслив, що ризики можуть перевищити номінальну суму 170 мільярдів євро, а гарантії мають залишатися чинними навіть після можливого скасування санкцій — оскільки арбітражні процеси можуть тривати роками.
У заяві, переданій європейським лідерам 1 жовтня, Бельгія визначила свої "червоні лінії":
- не підтримувати кроків, які можуть трактуватись як конфіскація активів;
- вимагати юридично обов’язкових гарантій розподілу ризиків між усіма державами-членами ЄС;
- наполягати на створенні фінансової подушки для покриття можливих претензій до Euroclear.
"Заява прем’єр-міністра Бельгії порушила складні юридичні питання, і вони досі розглядаються. Гарантії мають бути максимально надійними", — зазначив один із високопосадовців ЄС.
Європейська комісія планує використати 175 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, інвестованих у державні облігації Заходу. Ці кошти мають піти на кредит Україні на 140 мільярдів євро та погашення попередніх позик G7.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Захід заморозив сотні мільярдів доларів активів рф. За оцінками МВФ, загальна сума таких активів перевищує 300–350 мільярдів доларів, більшість з яких знаходиться під контролем Euroclear.