Бельгія блокує кредит Україні на €140 млрд без гарантій розподілу ризиків у ЄС

Бельгія поставила Європейський Союз перед непростим вибором напередодні саміту лідерів 23 жовтня. Брюссель заявив, що не підтримає надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро, якщо не отримає юридичних гарантій і чіткого механізму розподілу фінансових ризиків між усіма країнами ЄС.

Як повідомляє Politico, позиція Бельгії викликала занепокоєння в інших столицях ЄС, які намагаються досягти політичної згоди до саміту. Саме це дозволить блоку швидко перейти до юридичного оформлення пропозиції після зустрічі лідерів.

Брюссель має особливу роль у цьому питанні, адже в Бельгії розташований депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених російських активів. Через це уряд побоюється, що країна може опинитися під тиском юридичних і фінансових претензій з боку росії.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що запропонована Єврокомісією схема використання прибутку від російських активів «фактично є конфіскацією». Він підкреслив, що ризики можуть перевищити номінальну суму 170 мільярдів євро, а гарантії мають залишатися чинними навіть після можливого скасування санкцій — оскільки арбітражні процеси можуть тривати роками.

У заяві, переданій європейським лідерам 1 жовтня, Бельгія визначила свої "червоні лінії":

не підтримувати кроків, які можуть трактуватись як конфіскація активів;

вимагати юридично обов’язкових гарантій розподілу ризиків між усіма державами-членами ЄС;

наполягати на створенні фінансової подушки для покриття можливих претензій до Euroclear.

"Заява прем’єр-міністра Бельгії порушила складні юридичні питання, і вони досі розглядаються. Гарантії мають бути максимально надійними", — зазначив один із високопосадовців ЄС.

Європейська комісія планує використати 175 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, інвестованих у державні облігації Заходу. Ці кошти мають піти на кредит Україні на 140 мільярдів євро та погашення попередніх позик G7.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Захід заморозив сотні мільярдів доларів активів рф. За оцінками МВФ, загальна сума таких активів перевищує 300–350 мільярдів доларів, більшість з яких знаходиться під контролем Euroclear.