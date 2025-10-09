Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Бельгія блокує кредит Україні на €140 млрд без гарантій розподілу ризиків у ЄС

09 жовтня 2025, 16:32
Бельгія блокує кредит Україні на €140 млрд без гарантій розподілу ризиків у ЄС
Фото: з вільного доступу
Брюссель має особливу роль у цьому питанні, адже в Бельгії розташований депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених російських активів.

Бельгія поставила Європейський Союз перед непростим вибором напередодні саміту лідерів 23 жовтня. Брюссель заявив, що не підтримає надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро, якщо не отримає юридичних гарантій і чіткого механізму розподілу фінансових ризиків між усіма країнами ЄС.

Як повідомляє Politico, позиція Бельгії викликала занепокоєння в інших столицях ЄС, які намагаються досягти політичної згоди до саміту. Саме це дозволить блоку швидко перейти до юридичного оформлення пропозиції після зустрічі лідерів.

Брюссель має особливу роль у цьому питанні, адже в Бельгії розташований депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених російських активів. Через це уряд побоюється, що країна може опинитися під тиском юридичних і фінансових претензій з боку росії.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що запропонована Єврокомісією схема використання прибутку від російських активів «фактично є конфіскацією». Він підкреслив, що ризики можуть перевищити номінальну суму 170 мільярдів євро, а гарантії мають залишатися чинними навіть після можливого скасування санкцій — оскільки арбітражні процеси можуть тривати роками.

У заяві, переданій європейським лідерам 1 жовтня, Бельгія визначила свої "червоні лінії":

  • не підтримувати кроків, які можуть трактуватись як конфіскація активів;
  • вимагати юридично обов’язкових гарантій розподілу ризиків між усіма державами-членами ЄС;
  • наполягати на створенні фінансової подушки для покриття можливих претензій до Euroclear.

"Заява прем’єр-міністра Бельгії порушила складні юридичні питання, і вони досі розглядаються. Гарантії мають бути максимально надійними", — зазначив один із високопосадовців ЄС.

Європейська комісія планує використати 175 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, інвестованих у державні облігації Заходу. Ці кошти мають піти на кредит Україні на 140 мільярдів євро та погашення попередніх позик G7.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Захід заморозив сотні мільярдів доларів активів рф. За оцінками МВФ, загальна сума таких активів перевищує 300–350 мільярдів доларів, більшість з яких знаходиться під контролем Euroclear.

війнаЄврокомісіяБельгіязаморожені активи рф

Останні матеріали

Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється