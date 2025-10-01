ЄС готує передачу Україні €140 млрд з російських активів

Блок має законні підстави передати Києву близько 140 мільярдів євро, і платити за наслідки війни повинна росія, а не європейські платники податків.

Європейський Союз має використати всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України. Одним із таких інструментів є передача Києву прибутків від заморожених активів Центрального банку росії на суму близько 140 мільярдів євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед неформальним самітом лідерів ЄС у Копенгагені, повідомляє Politico.

"Ми живемо в неспокійні часи. росія випробовує нашу рішучість. Але важливо, щоб відповідальність за цю війну несла не Європа, а саме агресор", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, обговорення в Копенгагені стосується конкретного механізму вилучення прибутків із заморожених російських активів, які зберігаються в європейських фінансових установах, — із подальшим їх спрямуванням на фінансування оборони та відновлення України.

Фон дер Ляєн підкреслила, що такий крок має юридичне обґрунтування і відповідає принципу справедливості: "Допомога Україні не повинна фінансуватися виключно за рахунок платників податків країн ЄС. росія, яка розв’язала цю війну, повинна заплатити за її наслідки".

Ініціативу підтримала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона наголосила, що заморожені активи Кремля — це джерело, яке має стати основою довгострокової підтримки України: "Не може бути так, що демократичні країни платять, а росія уникає відповідальності".

Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів - генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.