Безпілотники з Естонії поповнили "Армію дронів"

Слідкувати за ворогом та допомагати українським захисникам нищити живу силу та техніку окупантів будуть два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат естонського парламенту Марко Міхкельсон під час зустрічі з головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем передали для української "Армії дронів" дев’ять безпілотних літальних апаратів від жителів країни.



Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Ці дрони ми отримали завдяки громадській організації Herojam Slava, яку заснували наші друзі з Естонії – радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та Яак Еннусте. Також Яніка Мерило повідомила, що найближчим часом ще 10 коптерів поповнять лави української "Армії дронів", та це – тільки початок", – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку нагадали, що раніше Herojam Slava зібрала 385 000 євро від 1 300 громадян і компаній в Естонії та IT-компанії ELEKS, щоб придбати два дрони, які використовують для спостереження та коригування вогню HIMARS.