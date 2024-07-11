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білорусь планує збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави

11 липня 2024, 19:53
білорусь планує збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави
Фото: EPA/UPG
Таким чином білорусь хоче зміцнити кордон з Україною.
бБілорусь планує побудувати на кордоні з Україною дві нові прикордонні застави. Державний прикордонний комітет країни має намір закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю" для кількох об'єктів.
 
Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн"
 
За інформацією каналу, білорусь планує звести комплекс прикордонної застави в селі Карпівка, що в Лоївському районі. 
 
"Застава була утворена у вересні 2017 року, і входить до складу прикордонної комендатури "Лоїв" Гомельської прикордонної групи. Забезпечує охорону ділянки кордону з Україною протяжністю 29,5 км, що проходить по річці Сож.  Особливістю застави було модульне розміщення всіх об'єктів застави. Частина з них розташована на суші, частина - на воді. Так, як адміністративну і житлову будівлю використовують брандвахту (спеціально обладнана баржа)", - йдеться у повідомленні.
 
Крім того, керівництво білорусі має намір побудувати комплекс прикордонної застави у селі Свіча, що в Наровлянському районі. Порівняно з попередньою, застава в Наровлянському районі буде побудована з нуля, а також вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону. 
 
"Вибір Наровлянського району для будівництва застави не є випадковим, тому що зараз у районі знаходиться тільки одна застава Мозирського прикордонного загону - "Наровля". Нова застава в н.п. Свіча стане дев'ятою за рахунком у структурі загону. Нагадаємо, що в березні 2024 року на ділянці Мозирського прикордонного загону відбулося відкриття прикордонної застави "Борове". Її будівництво було профінансовано за рахунок коштів так званої "Союзної держави"", - наголосили у "Беларускі Гаюн".
 
У каналі нагадали, що з 2022 року лише у Гомельській області було побудовано, реконструйовано або анонсовано будівництво дев'яти прикордонних застав. Також такі роботи проводять і в Брестській області. 
 
Крім того, у 2024 році Держприкордонкомітет планує розпочати будівництво цеху з ремонту техніки в Дзержинську, де розташована Група матеріально-технічного забезпечення органів прикордонної служби (військова частина 1463).

 

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